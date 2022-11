FORDØMMER PÅ DET STERKESTE: Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

Sørkoreanske medier: Minst 17 nye missiloppskytinger fra Nord-Korea

Stemningen på den koreanske grensen er anspent etter en rekke nordkoreanske missiler landet ved Sør-Korea tirsdag. Myndighetene i landet reagerer sterkt, og omtaler missiloppskytingene som «svært uvanlige».

Onsdag morgen kom det igjen meldinger om missilutskytinger fra Nord-Korea. Først ble det meldt om ett missil, siden har antallet økt.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at Nord-Korea har avfyrt minst 17 forskjellige missiler i løpet av natten, blant annet ballistiske missiler ballistiske missiler Et missil som er i stand til å reise over lengre avstander. Atomvåpen blir ofte plassert i stridshodet på ballistiske missiler. og luftvernsmissiler. I tillegg skal det ha vært over 100 artillerinedslag i det demilitariserte området ved grensen.

Det ene missilet skal ha fløyet i retning øya Ulleung, før den falt i Japanhavet. Luftvernsirenene på øya ble utløst, og innbyggerne ble bedt om å evakuere til nærmeste tilfluktsrom, ifølge Sør-Koreas generalstab.

Det er første gang et nordkoreansk missil har landet så nært det sørkoreanske fastlandet siden den koreanske halvøya ble delt i 1953, ifølge det sørkoreanske forsvaret.

– Denne nordkoreanske missiloppskytingen er veldig uvanlig og uakseptabel fordi missilene landet nært sørkoreansk farvann, sier Kang Shin-Chul i den sørkoreanske generalstaben ifølge AFP.

Info Nord-Korea vs. Sør-Korea: Korea ble delt i en sovjetisk okkupasjonssone i nord og en amerikansk okkupasjonssone i sør etter Andre verdenskrig. Disse områdene som senere ble etablert som kommunistiske Nord-Korea og det mer vestligvennlige Sør-Korea.

Koreakrigen brøt ut i 1950, og varte til 1953 da det ble inngått en avtale om våpenhvile. Denne er fremdeles ikke avløst av en fredsavtale.

Nord-Korea erklærte seg som en atommakt i 2005, og har i løpet av 2022 hatt rekordmange testoppskytninger av ballistiske missiler. Nord-Korea har selv uttalt at de øver på taktiske atomangrep.

I mars 2010 fyrte en nordkoreansk ubåt av en torpedo mot det sørkoreanske marinefartøyet Cheonan. 46 ble drept. I november samme år angrep Nord-Korea en sørkoreansk øy i grenseområdene. To marinesoldater ble drept. (Kilde: SNL, NTB) Vis mer

BLE BEDT OM Å EVAKUERE: Innbyggere på øya Ulleung ble bedt om å evakuere etter Nord-Koreas oppskyting. Bildet er fra jernbanestasjonen i Seoul og viser bilder av en direkte nyhetssending.

Sør-Korea har besvart missiloppskytingene med å avfyre tre luft-til-bakke missiler fra et kampfly som svar på oppskytingene fra Nord-Korea. Missilene ble avfyrt og landet nord i nærheten av grenseområdene.

Missiloppskytingene kommer samtidig som Sør-Korea og USA sammen øver i det som er kalt «Vigilant Storm», skriver AFP. Hundrevis av krigsfly fra begge landene er med i øvelsen.

– Beklagelig i en periode med nasjonal sorg

President Yoon Suk-yeol har innkalt til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter oppskytingen.

– Nord Koreas provokasjon er beklagelig i en periode med nasjonal sorg, sier han ifølge News1,

Han refererer dermed til halloween-tragedien i Seoul lørdag, der 156 mennesker mistet livet. En norsk statsborger mistet også livet.

Presidenten omtaler missiloppskytingen som en inntrengning på Sør-Koreas territorier, og sier Nord-Korea skal få betale for provokasjonene.

Den høytstående nordkoreanske tjenestemannen Pak Jong Chon har omtalt øvelsene som «aggressive og provoserende».

– Det ser ut som Nord-Korea har satt i gang sin mest aggressive og truende demonstrasjonen mot Sør-Korea siden 2010 som følge av øvelsen, sier Cheong Seong-chang, som er forsker ved Sejong instituttet til AFP.

– Det er en farlig og ustabil situasjon som kan føre til væpnet konflikt, legger han til.

Japans forsvarsminister fordømmer også oppskytingene og har protestert via diplomatiske kanaler.