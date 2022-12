GLEDER SEG: Robson Messias og Andreia Honorato har campet i Brasília i fem dager for å være med på innsettelsen av Lula da Silva som ny president i Brasil.

Triumfartet retur til makten for Lula

Søndag tas Lula i ed som Brasils president i en spektakulær seremoni med et enormt sikkerhetsoppbud. Samtidig har avtroppende president Bolsonaro forlatt landet.

NTB

77 år gamle venstreorienterte Lula da Silva blir landets president for tredje gang når han tas i ed sammen med sin visepresident Geraldo Alckmin i en seremoni 1. januar.

Det ventes 300.000 tilreisende og en rekke statsoverhoder og regjeringssjefer til en glamorøs innvielsesseremoni i Brasils hovedstad Brasília.

Et feilslått bombeattentat julaften truet med å legge en demper på festlighetene, og det er derfor iverksatt strengere sikkerhetstiltak enn noensinne før.

Avtroppende president Jair Bolsonaro har derimot forlatt landet og reist til USA.

– Jeg flyr av gårde. Jeg kommer snart tilbake, sa han til CNN Brasil fredag.

Fredag talte han til sine tilhengere for første gang siden han tapte valget. I en tårevåt direktesending i sosiale medier, forsikret han dem om at verden ikke går under 1. januar – selv om Lula overtar som president.

Bolsonaro har ennå ikke erkjent nederlag eller gratulert Lula med seieren.

17 statsoverhoder til stede

I sosiale medier blir arrangementet kalt «Lulapalooza» – med referanse til navnet på den populære popfestivalen Lollapalooza.

Festen og seremonien starter i 14-tiden når Lula kjøres i prosesjon gjennom byen til Kongressen, og avsluttes med en storslått konsert med noen av Brasils største stjerner.

Øyeblikket som millioner av Lula-tilhengere venter spent på, er når han i presidentpalasset Palácio do Planalto får det grønne og gule gull- og diamantinnsatte ordensbåndet over skulderen.

Normalt får den nye presidenten båndet fra sin forgjenger, men det er altså uklart om Bolsonaro i det hele tatt vil være til stede.

KLAR: Lula da Silva med sin påtroppende minister for urfolk Sonia Guajajara. På nyttårsdagen tas han i ed som Brasils nye president.

53 delegasjoner fra utlandet vil være til stede under seremonien, inkludert 17 statsoverhoder og regjeringssjefer. Blant dem er presidentene fra Tyskland, Argentina, Chile og Colombia, samt Spanias kong Felipe. USAs president Joe Biden sender innenriksminister Deb Haaland.

På den store plassen mellom regjeringens departementer blir det rigget til to enorme scener i fargene til det brasilianske flagget der et 60-tall artister, blant dem sambalegenden Martinho da Vila, opptrer utover kvelden.

– Det blir en flott folkelig festival, sier påtroppende førstedame Rosangela da Silva, som har organisert den såkalte Festivalen for fremtiden.

Bolsonaro-tilhengere protesterer

Skåret i gleden blir det enorme sikkerhetsoppbudet. Delstaten Brasília sier de har mobilisert 100 prosent av sin politistyrke, som vil si 8.000 politifolk. 1.000 føderale politifolk blir også sendt til Brasília.

Julaften ble en Bolsonaro-tilhenger pågrepet og siktet for terrorplaner etter at han angivelig parkerte en lastebil med eksplosiver ved Brasilias flyplass med mål om å skape kaos før innsettelsesseremonien.

Han sa han ønsket å hindre at kommunismen fikk fotfeste i landet. Politiet fant et arsenal med våpen hjemme hos ham.

MOBILISERER: Soldater tar del i sikkerhetsforberedelsene ved presidentpalasset i Brasília foran innsettelsen av Lula da Silva som ny brasiliansk president.

Etter Bolsonaros nederlag blokkerte mange av hans tilhengere veier og demonstrerte ved militærleirer for å kreve en militær intervensjon for å hindre Lula i å bli president.

12. desember satte mange av dem fyr på biler og støtte sammen med politiet i Brasília. Torsdag var hundrevis av dem fortsatt samlet utenfor hærens hovedkvarter i Brasília.

Mange av Lulas tilhengere frykter opptøyer eller angrep under innsettelsen, men den kommende sikkerhetsministeren Flavio Dino forsikrer alle om at alt skal gå fredelig for seg. Han oppfordrer samtidig folk å tilslutte seg festlighetene.