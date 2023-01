SOM FAR, SÅ SØNN: Som sin far «El Chapo» ble Ovido Guzmán pågrepet for blant annet narkotikasmugling. Bildet er tatt i forbindelse med pågripelsen i 2019.

Fulgte i sine fars fotspor – dette vet vi om «mini-El Chapo»

Ovidio Guzmán (32) var kun 18 år da han ble en del av farens narko-herredømme. Nå er både far og sønn Guzmán i politiets varetekt. Dette er historien bak.

Torsdag ble Ovidio Guzmán pågrepet i byen Culiacán i Mexico, etter det som omtales som en voldelig natt. Flyplassen og skoler i byen ble stengt i frykt for vold, og flere videoer i sosiale medier viser kraftig skyting og kjøretøyer i bran.

Nyhetsbyråene AFP og Reuters rapporterer natt til fredag at minst tre er drept og 18 skadet i opptøyer etter pågripelsen. De siterer myndighetene på at de drepte skal være fra byens sikkerhesstyrker.

Verden vet mye om «El Chapo», men hva vet vi egentlig om arvtageren av narkotikaimperiet?

PÅTENT: Gjengmedlemmer skal ha tent på flere kjøretøy under pågripelsen av Ovidio Guzmán. INTENS PÅGRIPELSE: En brennende lastebil observert i gatene der «El Ratón» ble pågrepet. VOLDELIG: EN soldat trosser røyken fra de påtente kjøretøyene. KLARE: Soldater står i posisjon etter fengslingen av den meksikanske narkotikagjenglederen Ovidio Guzman, sønn av narkokongen Joaquin «El Chapo».

Siden pågripelsen av den verdenskjente narkokongen Joauquin «El Chapo» Guzmán, først i 1993, så i 2014 og så i 2016, skal sønnene, bedre kjent som «Los Chapitos» ha styrt Sinaloa-kartellet med jernhånd.

Ifølge amerikanske myndigheter er Ovidia Guzmán med kallenavnet «El Ratón», på norsk «rotta», en av dem.

Far «El Chapo» er utlevert og sitter i det som omtales som «fengselet over alle fengsler» på livstid i USA.

Det skjedde etter flere verdensberømte flukter. I 2015 gjennomførte «El Chapo» en spektakulær rømning via dusjen i den sikreste fløyen av Mexicos sikreste fengsel.

Og i 2001 bestakk han fengselsbetjentene og flyktet i en skittentøykurv. I 13 år holdt han seg unna politiet ved hjelp av et omfattende tunnelsystem, før han ble tatt.

Kartellet som hans familie styrer, regnes som det mektigste i Mexico og narkobaronenes makt har ligget som en klam hånd om landet i en årrekke.

ARRESTERT: Narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzmán. Ble fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en skittentøykurv. Her i 2014 da ha ble pågrepet på ny.

Høyt rangert medlem

Ovido Guzmán skal ha gått på høytstående privatskoler helt siden femårsalderen, ifølge den meksikanske avisen Milenio.

Skolegangen skal imidlertid ha vært trøblete og «El Ratón» skal ha blitt utestengt fra både bursdager og skoleturer etter at far «El Chapo» ble dømt til livstid i fengsel.

Det ble starten på en reise innenfor fars egen «familiebedrift» isteden.

Allerede som 18-åring var «El Ratón» en rutinert narkotikasmugler, mener amerikanske myndigheter. 16. desember 2022, før pågripelsen, beskriver amerikanske myndigheter 32-åringen som «et høyt rangert medlem av Sinaloa-kartellet».

PASSER PÅ: Medlemmer av nasjonalgarden fortsetter å overvåke Culiacán i frykt for hevnaksjoner. BRENT NED: En soldat speider utover et av flere nedbrente kjøretøy etter dagens politioperasjon.

Slik ble han «prins»

I 2012 ble Ovidio Guzmán og medhersker og bror Iván Archivaldo Guzmán-Salazar svartelistet av det amerikanske finansdepartementet, ifølge BBC.

Men at alle amerikanske eiendeler ble frosset og et forbud mot å drive forretninger i landet ble innført, satte ikke noen stopper for «El Ratón».

Sammen med Jesús Alfredo Guzmán og «El Chapos» mangeårige medarbeider Ismael Zambada García fortsatte de å tjene millioner på narkotikakongens vegne, hovedsakelig gjennom å kjøpe colombiansk kokain og smugle det inn i USA sammen med cannabis dyrket i Mexico.

«El Ratón» skal så ha brukt overskuddet til å reinvestere i kartellet for utvide «produktsortimentet».

Han bygde blant annet elleve nye laboratorier i utkanten av Sinaloa for å fremstille kjemisk metamfetamin, og begynte å selge sluttproduktet til kriminelle distributører i Mexico, Canada og USA, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Etter hvert ble han sammen med sine tre andre brødre Jesus, Ivan og Joaquin en slags «prins» av narkotikakongedømmet far «El Chapo» hadde bygget opp.

PÅ JAKT: Svart røyk fra brennende biler og bygninger hang torsdag over Culiacán, hovedstaden i den meksikanske delstaten Sinaloa. Her er medlemmer av landets nasjonalgarde fra dagens operasjon der «El Chapo»-sønnen ble arrestert RØYK: Hvite skyer ble byttet ut med svart røyk i Culiacán i Mexico torsdag.

Fars skjebne

Likevel skulle ikke «El Ratóns» egen skjebne vise seg å være så langt unna farens.

I 2018 ble Ovidio og bror Joaquin siktet for å ha smuglet og distribuert store mengder kokain, metamfetamin og marihuana til USA.

Den gang mislyktes myndighetene og åtte personer ble drept etter at tungt bevæpnende gjengmedlemmer strømmet til.

«El Ratón» ble løslatt like etterpå i frykt for hevnaksjoner fra hans narkobande. Dette ble sett på som et pinlig tilbakeslag for meksikanske myndigheter.

Denne gangen skulle historien imidlertid bli en annen. Etter en heftig politiaksjon ble han torsdag pågrepet i samme by.

Deres far «El Chapo» Guzmán ble dømt i USA i 2019 på ti punkter. De omfattet drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn tunge narkotiske stoffer til USA. Han ble dømt til livstid i fengsel og dømt til å betale 12,6 milliarder dollar.

Det gjenstår å se om samme fremtid også venter «mini-El Chapo».

POLITIAKSJON: Skjermbilde av en video som viser pågripelsen av Ovidio Guzmán 30. oktober i 2019.

Dusør på fem millioner dollar

Det amerikanske utenriksdepartementet har siden 2021 hatt ute en etterlysning på 32-åringen hvor de lover opp til fem million dollar i dusør til den som kan komme med opplysninger som fører til narkoprinsens arrestasjon.

Også broren Joaquín er etterlyst av amerikanske myndigheter.