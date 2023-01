TOSPANN: Patriark Kirill og president Vladimir Putin fotografert i forbindelse med en påskegudstjeneste 24. april i fjor.

Kaller julefred-oppfordring for «kynisk felle»

Russernes kirkelige overhode og Putins støttespiller ba torsdag om 36 timers julefred. Det avviser Ukraina.

Patriark Kirill, overhodet for den russisk-ortodokse kirken, ber om våpenhvile og julefred i Ukraina, melder det russiske statsstyrte nyhetsbyrået Tass.

I en uttalelse signert Kirill, patriark av Moskva og alle russere, appellerer han til alle involverte parter i det kan kaller en «innbyrdes» krig om å fastsette julefred fra 6. januar til 7. januar.

Ukraina har – som Russland – alltid feiret jul 6. og 7. januar – etter den julianske kalenderen. Norge og Vesten bruker den gregorianske kalenderen med 24. og 25. desember som julaften og 1. juledag.

Denne julen åpnet den ortodokse kirken i Ukraina opp for at dem som ønsket kunne feire når vesten feirer.

Russlands patriark Kirill regnes som en nær alliert av president Vladimir Putin.

Les også Ukraina kan for første gang feire jul samtidig med Vesten: – Markerer avstand til Russland Selv spørsmålet om når julen skal markeres, er et stridstema mellom Ukraina og Russland.

Kirill har selv uttalt flere ganger at han er tilhenger av Russlands invasjon av Ukraina.

Han sa i oktober at Russlands president Vladimir Putin var innsatt av Gud. Dette har ført til at Den ortodokse kirken i Ukraina kuttet alle bånd til Russland i mai.

– Det er en kynisk felle, et propagandaelement. Den russisk-ortodokse kirke oppfører seg som krigspropagandist, sier den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podoljak på Twitter.

Visestabssjef Kyrylo Tymosjenko ved den ukrainske presidentens kontor reagerer på patriarkens utspill.

Han hevder på sin Telegram-konto at et ektepar og deres 12 år gamle sønn døde som følge av et artilleriangrep i Kherson torsdag.

– På morgenen snakket de om «julefred», og allerede ved lunsjtider dreper de en hel familie. (...) Folk forberedte julefeiringen sammen, men et kynisk angrep drepte dem i sitt eget hjem, skriver han.

Russland har gjentatte ganger nektet for at de angriper sivile mål, og hevder de kun går etter militære mål og infrastruktur.