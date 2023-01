FILMER PINKODE: Dette er et overvåkningsbilde montert i taket som viser en nordmann som taster inn pinkode i betalingsterminal i en bar i Polen. Rett etterpå skal han ha blitt dopet ned og loppet for over 200.000 kroner.

Norske menn om nattklubb-svindel: − Hun ber meg taste inn koden

«På kontoen står det nå bare 2 kroner og 47 øre. Det skulle vært 254.000 kroner.» VG har snakket med flere menn som mener seg utsatt for utspekulert svindel på nattklubber i Polen.

– Hun tar ut kortet og ber meg taste inn koden. Jeg ser på displayet at det står 6000 zloty. Jeg klarer å si nei, men da blir hun aggressiv, og jeg blir redd.

Det sier en 28-årig norsk mann til VG. Han er en av flere som hevder å ha blitt dopet ned og svindlet for titusener av kroner.

VG skrev julaften om nordmannen som våknet opp med en barregning på 114.000 i lomma. Han mener han ble dopet ned og svindlet på en klubb i Krakow for snart seks år siden.

Mannen ble ikke trodd, hverken av bank, klagenemnd eller venner og bekjente.

– Det var vondt å ikke bli trodd. Å bli sett på som en horebukk som har vært idiot på byen, sa nordmannen til VG.

Men sommeren 2022 slo polsk politi til mot en storstilt svindel hvor tusenvis av utenlandske menn skal ha vært ofre. De skal ha blitt dopet ned og fått tømt sine kredittkort på natt- og strippeklubber rundt omkring i Polen.

Etter at VG-saken ble publisert på julaften, har flere nordmenn meldt seg med lignende opplevelser i Polen.

FIKK BREV: Dette er utdrag av brevet nordmannen fikk av den polske statsadvokaten om at saken hans var gjenopptatt.

Dopet i kjelleren

En mann fra Trøndelag var i starten av 20-årene og på nyttårstur til Krakow i 2015, sammen med sin bror og hans kamerat.

Svindelmafiaen skal ha hatt «hovedkontor» i turistbyen Krakow.

Nordmannen sier han hadde med seg kontanter som han skulle betale med. Men i lomma hadde han en kortholder med American Express-kort.

Det skulle senere koste ham 42.000 kroner, forteller han.

– Vi dro til en nattklubb, som viste seg også å ha en strippeklubb i kjelleren. Rundt klokken 02 går vi ned strippeklubben, sier mannen, som nå er 28 år.

De takket ja til et privat show og 28-åringen skal ha betalt 1750 Zloty (ca. 4000 NOK, red.anm.)

TURISTBY: Krakow er en populær turistby med flotte bygninger rundt torget. Samtidig har det også vært «hovedkvarteret» for en svindelmafia, ifølge polsk politi.

– Jeg blir tilbudt en gratis drink og tenker at det er en del av «pakken» og trodde ikke det kunne være farlig, sier han.

«Nå er jeg i trøbbel»

Slik han husker det ble han med en stripper inn til et privat show i et annet rom. Han følte nå at han blir mer og mer sløv, og kjente at han ble avkledd og lagt i et badekar.

På dette tidspunktet skal han ha ant at han kanskje hadde blitt dopet ned.

– Jeg husker at jeg ser at en av kvinnene som jobber i baren komme inn med en bankterminal. Hun tar ut kortholderen av lomma. «Nå er jeg i trøbbel», tenkte jeg.

Mannen forteller at kvinnen tok ut kortet og ba ham taste inn koden. På displayet skal det ha stått 6000 zloty.

Mannen mener to sikkerhetsvakter sto og voktet døren på dette tidspunktet.

– I ferd med å svime av

Han forteller at han tastet feil kode flere ganger og sa til kvinnen at han ikke husket koden. Da gikk hun ut med kortet hans og kom tilbake med en bunke bankterminalkvitteringer som hun ba han kvittere på.

Han nektet å signere kvitteringene.

Han forteller at han hadde blitt gradvis dårligere og kjente at han er i ferd med å svime av.

Mannen mener svindlerne deretter må ha forfalsket signaturen hans, etter å ha sett på førerkortet.

28-åringen hevder at broren og kompisen ble fortalt at han var dratt fra klubben. De lette deretter rundt etter ham i Krakow sentrum og kontaktet UD – som sendte ut en etterlysning i Polen.

Til slutt skjønte de at de hadde blitt løyet til og gikk tilbake til nattklubben. Der fant de mannen fullstendig nedspydd på et toalett.

– De fant ikke kortholderen på meg, og broren min fikk den ikke før han truet med å politianmelde stedet, sier han.

– Håper de blir tatt

Rett etterpå kontaktet de kredittkortselskapet og fikk stengt kortet. Nordmannen måtte derfor ikke dekke inn de 38.000 kronene som var forsøkt belastet. Men papirkvitteringene på til sammen 42.000 kroner, kom han ikke unna.

– Fordi jeg var på bar, mente banken at underskriften ikke nødvendigvis ville være helt lik min, fordi jeg hadde vært påvirket av alkohol, sier han.

Han anmeldte ikke saken i Polen fordi han ble forsikret av banken om at kortet var stoppet og at transaksjonene ikke ville gå gjennom. Men han anmeldte saken i Norge, ​da regningene kom i posten​.

– Det jeg håper nå, er at disse folkene blir tatt. Det viktigste er at de blir stoppet, sier 28-åringen som forteller at han faktisk har vært flere ganger i Polen siden hendelsen.

ANMELDT: Trønderen anmeldte ikke saken i Polen fordi han ble forsikret av banken om at kortet var stoppet, men han anmeldte saken i Norge, ​da regningene kom i posten​.

Dette kan man gjøre

– Hva kan de som mener seg svindlet gjøre?

– Dersom man har levert en reklamasjon til banken, men ikke nådd frem, er det fortsatt muligheter dersom det dukker opp nye bevis senere, sier advokat Christian Baklund som har ført saker for flere nordmenn som mener seg svindlet i Polen.

– Så pengene deres er ikke nødvendigvis tapt?

– Ikke nødvendigvis. Dersom det kommer frem opplysninger i ettertid som underbygger det de i sin tid forklarte, så kan man følge opp dette med banken sin, sier han.

Han mener at mange vil kunne få hjelp av advokat.

– Mange har for eksempel rettshjelpsforsikring, som dekker slike saker som dette. Flere klienter jeg har hatt tidligere, med ulike historier, har nå kommet til meg for å se om sakene deres ser annerledes ut nå, sier Baklund.

STOR AKSJON: 500 politimenn fra CBSP – spesialavdelingen for økonomisk kriminalitet – deltok i aksjonen.

Regningskontoen tappet

En rogalending VG har snakket med var ikke engang på nattklubb, men han ble likevel loppet for 254.000, hevder han.

Han var på tur med noen kolleger til badebyen Sopot i september 2018.

Den første kvelden var han og kollegene ute og spiste da en av kollegene fikk kortet sperret fordi banken hadde oppdaget noe rart ved et uttak.

Da dro de tilbake til hotellet og fortsatte festen der. Rogalendingen forteller at de oppholdt seg på hotellområdet etter hendelsen med det sperrede kortet. Det ble en del festing og han trengte mer å rutte med.

REFUSJONSKRAVET: Dette er utdrag av refusjonskravet rogalendingen sendte sin bank.

Men da han skulle ta ut penger i minibanken på hotellet fikk han bare ut litt penger, sier han. Opprinnelig skal det ha stått over 25.000 kroner på Visa-kontoen.

– Da logger jeg meg inn på nettbanken og sjekker regningskontoen. På kontoen står det nå bare 2 kroner og 47 øre. Det skulle vært 254.000 kroner, sier han

De 25.000 kronene på Visa-kontoen var også borte. Han hadde riktignok brukt en del penger, men syntes dette var hinsides.

– Aldri blitt så fort edru i mitt liv, sier han.

Fullstendig blakk måtte han låne penger av kollegene sine til hjemreisen.

Da gjenstår spørsmålet: Hvor er pengene hans blitt av?

Interessert i mobilen

Da han kommer hjem og kontakter banken får han vite at det er tatt ut mange beløp, de fleste på 10.000 kroner, ved forskjellige minibanker. Til sammen ble det tatt ut 254.000.

– Noen hadde klart å komme seg inn i nettbanken min og overført pengene fra regningskontoen inn på Visa-kortet, sier han til VG.

Han forteller om en episode der han og kollegene traff noen polske menn på hotellet som de pratet med.

– Den ene av dem var veldig interessert i telefonen min. Han sa han skulle vise meg noen ting på mobilen og holdt på med den. Jeg var blant annet en tur på do mens han holdt på med telefonen, forteller rogalendingen til VG.

Selv har han ingen forklaring på hva som har skjedd og mener han hadde kortet i lomma hele tiden under oppholdet.

RAZZIA: Polsk politi slo i sommer til mot 22 barer og utesteder over hele landet.

«Gratis» kirsebærshots

Det er ikke alle som blir loppet for titusener. Dette er historien om han som mener han – så vidt – slapp unna:

– Jeg var på byen med en kompis. Etter å ha delt en flaske vin på restaurant klokken 18, endte vi opp på en nattklubb i et kjellerlokale like ved, sier en mann fra Trøndelag, som nå er 36 år.

Dette skal ha skjedd våren 2019 da trønderen var på en såkalt tannlegereise til Krakow

På nattklubben takket de ja til en deal om at de kunne drikke vodka og juice resten av kvelden for 15 Euro hver. To kvinnelige bartendere satte seg ved siden av dem.

– Plutselig kommer de med fire «gratis» kirsebærshots. Da protesterte vi. Vi hadde jo allerede betalt for gratis drikke hele kvelden, sier 38-åringen.

De trodde de ville få ekstraregning for disse shotene, men ble forsikret om at de var gratis. De tok en shot hver, og den smakte ikke særlig godt. Da ville ikke kompisen ha en til, og trønderen tok dermed de to ekstra.

Lei av masingen

Da hadde han fått tre shots i tillegg til den ene vodka juice-drinken.

Han forteller at de kom i prat med de to kvinnene, men de ble lei av den stadige masingen om å kjøpe mer drikke og privat dans.

– Kompisen min går på do, og jeg merker at jeg blir stadig mer grøtete i stemmen og klarer nesten ikke snakke engelsk. Da han kommer ut, ser vi på hverandre og blir raskt enige om å dra.

De kom seg ut før noen rakk å reagere. På vei opp fra kjelleren blir han skikkelig dårlig.

– Jeg kom meg opp og ut på det store torget utenfor. Det siste jeg husker er at jeg setter meg på en stein.

Han forteller at kameraten måtte bære han inn i en taxi og at han spydde i og utenfor bilen. Han sier kameraten stadig måtte gi sjåføren mer penger for at han skule fortsette turen til hotellet.

– Det var en utrolig skremmende opplevelse. Hadde vi ikke dratt akkurat da vi dro, ville det vært for sent, tror 38-åringen i dag.

Fordi han «slapp unna» anmeldte han ikke forholdet til polsk politi.