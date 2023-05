PÅGREPET: Denne mannen skal ha organisert drapet på 2000 mennesker.

Pågrepet etter mer enn 20 år på rømmen

Fulgence Kayishema har vært på rømmen siden 2001. Onsdag ble han pågrepet.

Kayishema har vært en av verdens mest ettersøkte i forbindelse med folkemordet folkemordet Et folkemord er utryddelse av mennesker fordi de tilhører en bestemt gruppe. FN definerer et folkemord som et tilfelle der drap er begått med mål om å ødelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe. i Rwanda i 1994.

Han ble pågrepet onsdag i Paarl i Sør-Afrika, der han skal ha jobbet som sikkerhetsvakt på en gård i et vindistrikt. Da hadde han vært på rømmen i over 20 år.

Kayishema skal angivelig ha organisert drapet på mer enn 2000 tutsi-flyktninger som gjemte seg i den katolske kirken Nyange under folkemordet i Rwanda.

Rundt 800.000 mennesker, i hovedsak tutsier og moderate hutuer, ble drept i løpet av 90 dager under folkemordet.

FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunaler (IRCMT) sier i en uttalelse at folkemord er den mest alvorlige forbrytelsen menneskeheten kjenner til.

– Pågripelsen betyr at han endelig vil stå til retten for lovbruddene han anklages for, skriver IRMCT.

Info Folkemordet i Rwanda Fra april til juli 1994 ble mellom 800.000 og 1 million tutsier og moderate hutuer slaktet ned i et folkemord gjennomført av hæren og hutumilitsene Interahamwe og Impuzamugambi i Rwanda.

Folkemordet startet da flyet med president Juvénal Habyarimana ble skutt ned 6. april.

FN og verdenssamfunnet fikk massiv kritikk for ikke å ha stanset folkemordet.

I november 1994 vedtok FN å opprette en egen domstol i Arusha i Tanzania for å rettsforfølge de ansvarlige for folkemordet. Rwanda har også gjennomført et eget rettsoppgjør basert på tradisjonelle landsbyrettssaker.

Rwanda har en befolkning på 12 millioner. Hutuene utgjør 85 prosent av befolkningen i Rwanda, mens tutsiene utgjør rundt 14 prosent og twa 1 prosent. Kilde: NTB Vis mer

Kayishema nektet først å oppgi sin identitet da han ble pågrepet, men senere samme kveld fortalte han hvem han var.

– Jeg har ventet lenge på å bli arrestert, sa han til politiet senere samme kveld ifølge CNN.

I Sør-Afrika skal han ha brukt navnet Donatien Nibasumba, og latt som om han var en flyktning fra Burundi, skriver Guardian.

US War Crimes Program har utlovet en dusør på opptil fem millioner dollar for informasjon om Kayishema og andre personer som er etterlyst i forbindelse med folkemordet.

FLERE RØMLINGER: Det var utlovet dusør på flere millioner dollar.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post