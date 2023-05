VANT: Recep Tayyip Erdogan ankom valglokalene i Istanbul søndag. Da kvelden kom kunne han erklære en forventet seier.

Eksperter om Erdogans seier: − Han må være forsiktig

Tyrkerne valgte den sittende presidenten Recep Tayyip Erdogan (69) under søndagens valg. Små marginer viser likevel en stor vilje til forandring, mener ekspert.

Kortversjonen Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ble gjenvalgt i søndagens valg, noe som gir ham fem nye år ved makten.

Utfordrer Kemal Kiliçdaroglu fra Det republikanske folkepartiet (CHP) tapte i et tett løp, tross seks opposisjonspartier i ryggen.

Ekspert Pinar Tank mener resultatet viser en vilje til forandring, da forskjellene mellom kandidatene er mindre enn Erdogan hadde håpet.

Tyrkia står overfor økonomisk krise, jordskjelv og flyktningkrise, noe seniorforsker Tank mener er noen av grunnene til at folket ikke bytter leder.

Erdogan forventes å fortsette samme kurs i årene som kommer, men må ta tak i den kriserammede økonomien. Vis mer

Fire timer etter at valglokalene stengte over hele Tyrkia søndag kveld var resultatet klart: Recep Tayyip Erdogan beholder sin posisjon i fem nye år.

Dermed måtte utfordreren Kemal Kiliçdaroglu (74), som siden 2010 har ledet Det republikanske folkepartiet (CHP), se seg slått i et tett løp. Den tyrkiske valgkommisjonen YSK bekreftet resultatene ved 21.30-tiden norsk tid.

Ved valget hadde Kiliçdaroglu seks tyrkiske opposisjonspartier i ryggen. Det var første gang opposisjonen sto samlet mot presidenten.

– Den eneste vinneren er Tyrkia, erklærte Erdogan etter at 98 prosent av valgurnene var talt opp.

Lenge var det jevnt. Søndagens valgrunde er den andre i årets presidentvalg. Ved forrige valg 14. mai greide ingen av de to kandidatene å nå den magiske grensen på 50 prosent, som sikrer seier. Dermed ble det gjenvalg.

Bakgrunn: – Vi er helt sikre på seier

MOTSTAND: Opposisjonens presidentkandidat Kemal Kiliçdaroglu (74) avla sin stemme i Tyrkias hovedstad Ankara søndag.

Erdogan var klar favoritt til å vinne i andre runde, men marginene er mindre enn presidenten hadde håpet på, påpeker Pinar Tank. Hun er seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO.

– Selv om seieren er forventet, er resultatet likevel en overraskelse. Forskjellene er ikke så store som Erdogan hadde håpet. Det at opposisjonen har greid å samle nær 48 prosent av stemmene under vanskelige forhold, viser at det finnes vilje til forandring i den tyrkiske befolkningen, sier Tank til VG.

Hun påpeker at opposisjonens Kiliçdaroglu blant annet har fått langt mindre TV-tid på statlige kanaler enn Erdogan.

– Statlige kanaler har også svartmalt opposisjonen. Dette valget viser hvor hardt opposisjonen har jobbet, sier Tank.

Les mer: Opposisjonen fryktet attentat, kupp og valgfusk

Erdogans utfordrer Kiliçdaroglu uttalte etter nederlaget at valgresultatet illustrerer «folks vilje til å endre et autoritært styre».

– Vi vil fortsette å lede denne kampen, sier han, ifølge Reuters.

Kiliçdaroglu omtalte også valget som «det mest urettferdige på årevis».

Et Tyrkia i krise

Valgvinneren, som har sittet ved makten som både statsminister og president siden 2003, får fem nye år i presidentstolen fordi tyrkere står i flere kriser, tror seniorforskeren.

Tyrkias økonomi står for fall. Inflasjon, svak valuta, høye matvarepriser og enda høyere boligkostnader har senket befolkningens levestandard. Den forverrede økonomiske situasjonen skyldes delvis utbredt korrupsjon, kreditter til private banker og nepotisme.

Et dødelig jordskjelv, som tok livet av minst 50.000 mennesker i Tyrkia og Syria i mars, rystet den tyrkiske befolkningen. Jordskjelvet vekket til live en debatt om byggeforskrifter presidenten selv har innført.

VG besøkte de jordskjelvrammede områdene i mai: Livet i ruiner

Skjelvet gjorde millioner hjemløse. Mange har forlatt de rammede områdene og bor hos slektninger eller i midlertidige boliger lenger vest i landet.

Myndighetene har fått skarp kritikk for håndteringen, og gjenoppbyggingen ventes å ta mange år.

Tyrkia står også overfor en flyktningkrise etter krigen i Syria. Ifølge FN og tyrkiske myndigheter er det rundt 4 millioner flyktninger i landet, de fleste syrere.

– Man tør ikke å bytte leder midt i en krise. Vi ser blant annet at land som er i krig ikke skifter leder, dette er noe av det samme. Det ironiske her er at det er Erdogans politikk som har ledet landet inn i disse krisene, sier Tank.

Info Fakta om presidentvalget i Tyrkia: Når 98,2 prosent av valgurnene var åpnet, viste tallene at Erdogan hadde fått støtte fra 52,1 prosent, mens 47,9 prosent hadde samlet seg bak Kiliçdaroglu, melder statlige medier.

I 19-tiden norsk tid utroper både uavhengige tyrkiske medier og det statlige nyhetsbyrået Anadolu Erdogan som valgvinner. Presidenten sier selv han har fått et mandat til å styre landet i fem nye år og takker folket.

Både det opposisjons-vennlige nyhetsbyrået Anka og statlige Anadolu melder om en valgdeltagelse på rundt 85 prosent ved søndagens valg. Det er 2 prosentpoeng mindre enn i første omgang, skriver nyhetsbyrået DPA. Vis mer

– Lojal velgermasse

Årets valg har også handlet mer om kandidatenes personlighet, og mindre om de politiske sakene, forteller seniorforskeren.

– Erdogan har en veldig lojal velgermasse. De har stemt på den de identifiserer seg med, sier Tank.

1 / 4 POPULÆR: Et banner med bilde av Recep Tayyip Erdogan holdes av velgere i Istanbul søndag. LEDET TIDLIG: Erdogans støttespillere feirer i Istanbul etter at de første resultatene fra valget blir offentliggjort. SEIERSDANS: Erdogans velgere feirer med en dans utenfor AKP-partiets hovedkontor i Istanbul. FEIRER: Støttespillere av Erdogan feirer utenfor AKP-partiets hovedkontor i Istanbul søndag. forrige neste fullskjerm POPULÆR: Et banner med bilde av Recep Tayyip Erdogan holdes av velgere i Istanbul søndag.

Mange av presidentens kjernevelgere er folk som bor utenfor de store byene, i Tyrkias rurale områder.

– Velgere i rurale områder har også rukket å flytte inn til byene i den tiden Erdogan har sittet ved makten. De har hatt en sosial mobilitet, og barna deres har begynt på universitetet. Han var den som løftet dem opp, og mange er redde for at de ikke får de samme mulighetene med en mer sekulær kandidat, som representerer den gamle eliten, sier forskeren og henviser til opposisjonens kandidat Kiliçdaroglu.

Opposisjonen har større støtte blant dem som alltid har bodd i byene, i det som er en by-land splittelse, legger hun til.

Tank tror ikke Erdogan kan fortsette som før.

– Marginene viser at han må være forsiktig. Erdogan trenger ro for å rette opp i ting og få orden på økonomien. Han kan ikke pøse mer penger inn i systemet, men er nødt til å ta et oppgjør. Han trenger å bygge opp tillit for å trekke til seg investeringer, sier forskeren.

– Mer av det samme

Tyrkia-ekspert Wolfango Piccoli kommenterte valget løpende mens resultatene tikket inn søndag ettermiddag og kveld. Han tviler på at Erdogan vil endre kurs i årene som kommer.

– Seieren betyr mer av det samme. Vi forventer ikke at Erdogan vil ta noen u-sving. Han vil fortsette å komme med løfter som ofte ikke blir overholdt. Seieren gir ham litt tid til å redusere presset på økonomien. Det neste viktige steget for Erdogan er lokalvalget i 2024, sier Piccoli til VG.

Presidenten vil være nødt til å ta tak i den kriserammede økonomien. Men det gjelder å ikke gå for hardt til verks med nødvendige reformer.

Tyrkia holder nemlig lokalvalg i april neste år. Regjeringspartiene risikerer å tape ved valgurnene dersom de innfører tiltak som kortsiktig forverrer innbyggernes økonomi.

– Resultatene viser også at opposisjonen ikke har klart å flytte Erdogans sterke base av velgere, på tross av at de har greid å stå sammen for første gang. Opposisjonen har ikke overbevist velgerne om at de er bedre rustet til å håndtere den økonomiske krisen Tyrkia står i, legger Piccoli til.