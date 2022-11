MØRKLAGT: Onsdag kveld var store deler av hovedstaden Kyiv strømløst og mørkt som en følge av Russlands bombing av strømforsyningen i Ukraina.

Huitfeldt om strøm-angrepene: Viser at Russland mislykkes militært

Russlands bombing av strøm- og varmeforsyning i Ukraina er et tegn på at Russland taper krigen på bakken, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Hvor desperat er et angripende land når man vil fryse folk i hjel, spør utenriksministeren.

Hun er tydelig opprørt over at Russlands bombetokt de siste dagene har klart å kutte strømmen og varmen til opptil 70 prosent av Ukrainas befolkning.

Natt til torsdag var den norske FN-ambassadøren Mona Juul tydelig i sin fordømmelse av disse angrepene i FNs sikkerhetsråd i New York.

– Det er et bevis på at det ikke er militær fremgang for Russland på bakken, sier Huitfeldt til VG.

FØRDØMMER BOMBING: Anniken Huitfeldt skal diskutere Russlands siste angrepsbølge mot Ukraina i Nato i neste uke.

Folk kan flykte

– Russland har lidd veldig mange militære tilbakeslag i Ukraina, og har blitt tvunget til å trekke sine soldater ut av store områder. Det de nå gjør, er målrettede angrep på det som er viktig for folk, sier hun.

– Vi har snakket mye om faren for cyberangrep, men så tyr Russland til gammeldags bombing av vital infrastruktur. Det kan føre til at folk flykter, og at situasjonen for barn, eldre og syke blir forverret, og at det blir vanskeligere for sykehusene.

– Er dette krigsforbrytelser fra russisk side?

– Det må vi undersøke. Det kan i alle fall være være brudd på humanitærretten. Det var derfor vi ville ta det til FNs sikkerhetsråd onsdag kveld. Nå må det samles bevis for alt som skjer på bakken. Det må komme en dag hvor de som står bak, skal stå til ansvar for det de gjør nå, sier utenriksministeren.

– Må Europa forberede seg på en ny flyktningbølge fra Ukraina?

– Det er litt for tidlig å si noe om. Det kan også være at viljen til å stå i det og vise motstand blir enda større, at folk vil bli for å vise at de ikke vil la seg true. Mostanden mot Russland er økende i befolkningen, og det er mer enhet i det ukrainske folket. Men vi må være forberedt på at sårbare grupper ønsker å flykte.

– Det er kaldt i Kyiv om vinteren. Når det går ned mot minus 20 grader, er det vanskelig å klare seg uten strøm i en stor by, legger hun til.

Kjøper gass

Det er ventet at Natos utenriksministere vil fordømme Russlands angrep på energiforsyningen på det sterkeste, og at medlemslandene vil stille opp med ulike former for bistand. Huitfeldt deltar på alliansens utenriksministermøte i București i neste uke.

– Vi tar dette videre til Nato, at Norge er en energinasjon du kan stole på, sier Huitfeldt.

Hun sier at Norge bidrar til gassinnkjøp til Ukraina for to milliarder kroner gjennom vinteren, i samarbeid med den europeiske utviklingsbanken.

Bidrar med trafostasjon

– Norge har mye teknisk kunnskap på energisiden som vi bidrar med, blant annet gjennom Statnett. Vi gir blant annet også en trafostasjon som gjør at de kan forsyne en større del av befolkningen med strøm.

– Er det fare for at viljen til å støtte Ukraina vil avta i Europa hvor folk sliter med dyrere mat og energi?

– Jeg var bekymret i sommer for at oppmerksomheten ville avta. Men fordi krigføringen er blitt mer brutal, er det økende vilje bak støtten i landene som står solidarisk med Ukraina. Norge skal også bidra med mer, sier Huitfeldt.