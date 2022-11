1 / 3 Luftkvaliteten i områdene rundt vulkanen blir nøye fulgt med på av eksperter, ettersom det spys ut giftige gasser i forbindelse med utbruddet. Lavastrømmene har foreløpig ikke nådd befolkede områder. Mauna Loa er verdens største aktive vulkan, og det pågående utbruddet er det første på nær 40 år. forrige neste fullskjerm Luftkvaliteten i områdene rundt vulkanen blir nøye fulgt med på av eksperter, ettersom det spys ut giftige gasser i forbindelse med utbruddet.

Innbyggerne ved vulkan på Hawaii bes om å forberede seg på evakuering

Glødende lava spys opp fra verdens største aktive vulkan på Hawaii. Innbyggere i nærområdene bes om å være forberedt på hurtig evakuering.

NTB

Utbruddet, som startet sent søndag kveld lokal tid, er det første på vulkanen Mauna Loa på nær 40 år.

Lavaen som spys opp fra krateret, når en høyde på opptil 60 meter, ifølge myndighetene.

Utbruddet har foreløpig ikke ført til evakuering eller umiddelbar fare for de nærliggende byene.

Men myndighetene advarer nå de rundt 200.000 innbyggerne om at utbruddet kan være uforutsigbart og at lavastrømmene raskt kan endre retning.

Innbyggerne bes om å være klare til å evakuere på kort varsel.

– Alle burde være litt bekymret. Vi vet ikke hvor strømmene vil renne, og vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, sier Bobby Camara. Han bor i nærheten og har vært vitne til tre utbrudd fra vulkanen i løpet av sitt liv.

Dersom dette utbruddet blir like stort som tidligere utbrudd, vil det kunne vare i en eller to uker, ifølge eksperter.

LAVA: Himmelen er farget rød som følge av utbruddet på Mauna Loa på Hawaii.

Veier stengt

Et utbrudd kan være svært dynamisk, og lavastrømmene kan være uberegnelige og skifte kurs raskt, advarer USGS. Under et utbrudd i 1950 fløt lavaen 24 kilometer til kysten på under tre timer.

Lokale myndigheter har foreløpig ikke utstedt evakueringsordre til tross for at flere veier i regioner er stengt som følge av utbruddet, men sivilforsvaret har åpnet tilfluktssentre siden enkelte innbyggere har flyttet fra utsatte kystområder på eget initiativ.

Utbruddet har vært i emning de siste ukene og begynte søndag kveld etter flere relative kraftige jordskjelv. Først holdt lavaen seg inne i krateret, men mandag begynte den å tyte fram fra sprekker i fjellsiden.

Lavaen kan i verste fall nå fram til øyas største by Hilo, men det ville ta rundt en uke, sier Ken Hon ved Hawaiis vulkansenter.

Se video fra vulkanen her:

Stille i 38 år

Mauna Loa har vært stille i snart 40 år etter det forrige utbruddet i 1984. Den er en av fem vulkaner som utgjør The Big Island, som er den sørøstligste av de store øyene på Hawaii.

Mauna Loa er ikke høyest av de fem, men er den største og legger beslag på omtrent halvparten av arealet på øya. I 2018 hadde nabovulkanen Kilauea et utbrudd som varte i flere uker og rammet et boligfelt der 700 boliger ble ødelagt.

Turisme er den viktigste næringen på Hawaii, selv om ikke Big Island er fremste destinasjon, men Big Islands ordfører Mitch Roth spår ikke problemer som følge av utbruddet, selv om det kan bli spektakulært.

– Den gode nyheten er at det ikke blir nødvendig å kjøre fra Kona over til nasjonalparken Hawaii Volcanoes for å se et utbrudd. Det holder å åpne vinduet om natten, og man kan se Mauna Loa i utbrudd fra hele øya, sier han.