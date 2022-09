DØDE: Fra v.: Mikhail Watford, Aleksandr Subbotin, Jurij Voronov, Leonid Sjulman, Ravil Maganov, Vasilij Melnikov, Aleksandr Tjuljakov, Vladislav Avejev og Sergej Protosenja.

Mange mystiske dødsfall blant oligarker

Ravil Maganov (67) er minst den niende russiske oligarken som dør under mystiske omstendigheter i 2022. Nesten alle har tilknytning til gass og olje.

Nok en gang peker russiske medier og politi på selvmord. Dhoet meldes torsdag at Lukoils styreleder er funnet utenfor et anerkjent sykehus i Moskva – og at han har falt fra sjette etasje i bygget, der han var til behandling for hjerteproblemer.

Lukoil selv skriver i en pressemelding at Maganov døde i etterkant av «alvorlig sykdom». De nevner ingenting om fall fra et vindu.

I flere av tilfellene med døde oligarker, mener politiet det er snakk om drap på familien – utført av oligarkene, som deretter skal ha tatt selvmord.

SAMARBEID: Vladimir Putin og Ravil Maganov fotografert sammen november 2019.

– Man blir litt mistenksom når det blir så mange næringslivstopper som dør, sier forsker Ilmari Käihkö ved det finske Aleksanteri-instituttet.

– Spesielt når vi hører at Maganov falt ut av et vindu og har uttalt seg kritisk til krigen. Da blir man mistenksom, sier han til VG.

Den amerikanske Putin-fienden Bill Browder tror Maganov er drept – men at det ikke har noe med krigen å gjøre:

Her er noen av de andre oligarkedødsfallene som har skapt spekulasjoner:

Aleksandr Subbotin

Milliardæren Subbotin kom i likhet med Maganov fra Lukoil. Han var tidligere toppleder der, og ble i mai funnet død i kjelleren av huset til en sjaman i Mytisjtsji, ikke langt fra Moskva, melder Radio Free Europe.

MØTE: Alexander Subbotin fotografert 21. mai 2021 da han holdt et møte med russiske Viktoria Abramchenko. Subbotin var da visestatsminister i Hviterussland.

Ifølge russiske medier var Subbotin beruset av både alkohol og andre stoffer da han kom til sjamanen, som – stadig ifølge russiske medier – brukte blant annet paddegift og haneblod i sine ritualer. Selv om Subbotin ble sykere, ringte ikke sjamanen etter legehjelp.

Sergej Protosenja

Sergej Protosenja (55) ble funnet død i en villa som familien hadde leid i Lloret del Mar i Spania. Kona (53) og datteren (15) hadde blitt stukket til døde den 19. april.

Politiet hadde to teorier – at Protosenja drepte sin kone og datter og så tok sitt eget liv – eller at noen har drept hele familien og forsøkt å legge skylden på oligarken, meldte telecinco.es. Det har ikke kommet noen konklusjon fra politiet.

Protosenja hadde tidligere en toppjobb i Novatek, og hans formue var beregnet til å være god for snaut fire milliarder kroner, ifølge Tass.

Novatek er Russlands største uavhengige gassprodusent og har sterke bånd til Kreml etter som Vladimir Putins venn Gennadij Timtsjenko er hovedeier.

Mikhail Watford

Olje- og gassmagnaten ble funnet i sitt hjem i Surrey i Storbritannia den 28. februar.

66-åringen ble ifølge Daily Mail funnet av en ansatt – død i garasjen. Han het opprinnelig Tolstosjeja og var født i Ukraina – med russiske foreldre.

Det har ikke kommet fram noen konklusjon om dødsfallet til styrtrike Watford.

Vladislav Avajev

Tidligere nestsjef i Gazprom Bank, Vladislav Avajev, ble funnet død i april. Kona og hans 13-årige datter ble skutt, og russisk politi mener at Avaev sto bak dette og deretter tok sitt eget liv. Dette skjedde i Moskva.

Avajev har en fortid både i presidentadministrasjonen og i statsdumaen, det russiske underhuset.

Russisk politi utenfor gaten der Avajev og familien ble funnet.

Leonid Sjulman

60-åringen ble funnet død den 30. januar 2022, altså før invasjonen av Ukraina startet. Politiet mener at det handler om selvmord, skrev Novaja Gazeta.

Han var sjef for transportavdelingen i Gazprom Invest, en del av gasskjempen. Han ble funnet i St. Petersburg-området.

Sjulman ble funnet død på badet, og politiet mener altså at ingen andre var involvert i dødsfallet. De fant en lapp, der han klaget over uutholdelige smerter i beinet som han brakk i nyttårsfeiringen.

Vasilij Melnikov

Melnikov ble funnet død i sin luksusleilighet i Niznyj Novgorod, som er Russlands sjette største by.

Ifølge avisen Kommersant ble han funnet sammen med sin kone (41) og to sønner (10 og 4). Alle skal ha blitt funnet med stikkskader, og kniver ble funnet i leiligheten.

Politiet sier til Kommersant at de ikke har funnet spor til at andre personer er involverte i dødsfallene. I motsetning til de andre kom ikke fra energisektoren – men derimot medisin.

Aleksandr Tjuljakov

Tjuljakov, som hadde en høyere stilling i Gazprom, ble funnet død den 25. februar, dagen etter at krigen startet.

Politiet kom først til åstedet, men så kom en gjeng kraftkarer i jeeper – og kastet ut politiet. De tilhørte ifølge Novaja Gazeta sikkerhetsavdelingen i Gazprom.

Avisen skriver at Tjuljakov bodde i en liten landsby utenfor St. Petersburg – der rike toppfolk i Gazprom liker å bosette seg.

Jurij Voronov

I juli ble styrtrike Jurij Voronov (61) funnet død i et svømmebasseng nær St. Petersburg.

47.news.ru skrev at han ble funnet med kulehull i hodet og en pistol i nærheten.

Ifølge Newsweek hadde Voronov et logistikkselskap som hadde lukrative kontrakter med Gazprom i det arktiske Russland.