TREKKER I TRÅDENE: En tilhenger av Moqtada al-Sadr holder opp en plakat under demonstrasjoner mot den amerikanske militære tilstedeværelsen i Irak i 2009.

«Iraks mektigste» gir seg: Dette er Moqtada al-Sadr

Den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr (48) har varslet sin politiske avgang etter å ha vokst fram som en innflytelsesrik politiker i kjølvannet av Irak-krigen. Men hva betyr den angivelige avgangen, og hvem er han?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Militsleder, politiker og religiøs leder.

I løpet av sin tid i den irakiske offentligheten har Sadr hatt minst tre hatter.

Nyhetsnettstedet Axios beskriver ham som trolig den mest suksessfulle opportunisten i tiden etter Saddam Husseins styre. I løpet av de siste 18 årene har han gått fra å være mer eller mindre ukjent, i alle fall utenfor Iraks landegrenser, til å bli Iraks mektigste skikkelse, ifølge nyhetsnettstedet.

Denne uken brøt det ut kamper mellom ulike sjiamilitser i Bagdad, etter at al-Sadr mandag kunngjorde at han trekker seg fra all politikk. Det var de voldeligste kampene i Irak på lang tid.

Utviklingen ble omtalt som skremmende for alle parter og kommer i kjølvannet av at Irak ikke har klart å stable på beina en regjering ti måneder etter at Sadrs koalisjon vant fram, til tross for Sadrs innflytelse. I juni trakk koalisjonen seg fra nasjonalforsamlingen.

Hva skjer nå i landet som har vært herjet av krig siden USA invaderte i 2003?

MEKTIG: Sjialederen Moqtada al-Sadr kunngjorde denne uken sin endelige tilbaketrekning fra all politikk.

Religiøst familienavn

Sadr har i nyere tid posisjonert seg som en nasjonalist som er motstander av all utenlandsk involvering, enten det er fra USA og Vesten – eller Iran. Slik skiller han seg fra flere andre sjiabevegelser i Irak.

Mange andre sjiagrupper har et vennlig forhold til Iran, som styres av et sjiamuslimsk presteskap.

Men i begynnelsen hadde Sadr ikke noen særlig politisk innflytelse.

Før diktatoren Saddam Husseins fall, var Sadr en ung mann fra en prominent familie av sjiareligiøse lærde. Både onkelen hans og faren hans var kjente lærde med tung ballast innen religiøse studier, i motsetning til Sadr selv.

Hans far var storayatollaen Mohammed Sadeq al-Sadr, som ble utsatt for et attentat og drept i 1999 etter å ha åpenlyst kritisert Saddam Hussein.

Invasjonen i 2003 førte til slutt til at Saddam Hussein og hans sunnimuslimske styre ble styrtet, og Sadr fikk stadig mer makt i kjølvannet av invasjonen og Husseins død i 2006.

Info Fakta om sunnier og sjiaer * De to hovedgruppene innen islam er sunniislam og sjiaislam. * Sunniislam antas å utgjøre mellom 85 og 90 prosent av verdens muslimer. Sjiamuslimene er i flertall i fire land: Iran, Irak, Aserbajdsjan og Bahrain. India og Pakistan har også et betydelig antall sjiamuslimer. I tillegg har sjiaene innflytelse i Syria, Libanon og Jemen. * Skillet mellom gruppene kan spores til striden om hvem som skulle etterfølge profeten Muhammad som leder for islam ved hans død i 632. * Flertallet mente at profetens etterfølger (kalifen) skulle velges blant hans følgere. Denne gruppen utviklet seg til sunniene, fra sunna (tradisjon). * Mindretallet mente at etterfølgeren måtte komme fra profetens familie og pekte på Muhammeds fetter og svigersønn, Ali ibn Abi Talib. Disse ble opphavet til sjiaene, fra sji'at Ali («Alis tilhengere»). * Ali ble senere valg som den fjerde kalifen, og regnes av sunniene som siste av «de rettledede kalifer». Hans slekt tapte kampen om kalifatet ved sønnen Husseins død i slaget ved Karbala i 680. * Sjiaene anerkjenner Ali og hans etterfølgere som imamer (religiøse og politiske ledere). Den største sjiagruppen anerkjenner tolv imamer. Den siste av disse gikk i skjul på 800-tallet, men sjiaene tror imamen igjen skal stå fram. * Sunniene videreførte kalifatet som en hovedsakelig politisk institusjon, under forskjellige, ofte konkurrerende, dynastier fram til 1922. Saudi-Arabia kontrollerer de hellige byene Mekka og Medina. * Sjiaene legger vekt på en allegorisk tolkning av korantekstene med vekt på å finne deres egentlige og skjulte mening. * Gruppene har forskjellige hadith-samlinger med beretninger om profeten, som sammen med Koranen er et viktig grunnlag for rettslære og islamsk rettspraksis. Sjiaene inkluderer fortellinger om imamene i sine hadith-samlinger. * Begge trosretninger er forankret i islams fem søyler. * Sjiaislam har egne høytider, helligdommer og pilegrimsbyer knyttet til imamene. * Sjiaene har i motsetning til sunniene et hierarki av geistlige, med storayatollaer i spissen. I sunniislam har de store islamske lærestedene, spesielt al-Azhar-universitetet i Kairo en ledende posisjon. * Iran gjorde sjiaislam til statsreligion i 1501 og har brukt religionen i nasjonsbygging og for å utøve innflytelse over verdens sjiaer. Kilder: Store norske leksikon, AFP, NTB) Vis mer

2022: Tilhengere av Sadr under stormingen av «Den grønne sonen» i juli i år.

Rebell og opprørsleder

Familienavnet har vært veldig viktig for Sadrs prestisje og fremvekst, forklarer seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Kjetil Selvik.

– Han kombinerte den religiøse ballasten som han hadde i kraft av slektskapet, med en fremtredende plass i motstandskampen mot USA da de okkuperte Irak, sier Midtøsten-eksperten.

Sadr ble en rebell og en opprørsleder og mobiliserte spesielt fattige folk i enkelte bydeler i Bagdad i kampen mot amerikanske invasjonsstyrker.

Han ble etterlyst død eller levende under deler av den amerikanske okkupasjonen. Hans Mehdi-milits ble av Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, ansett som den største trusselen mot Iraks sikkerhet.

Men bevegelsen og militsen sto også i opposisjon mot andre sjiareligiøse grupper.

– Etter at Saddam Hussein var styrtet, samarbeidet sjiamuslimske grupper med USA for å stabilisere det nye politiske systemet. Sadrs militsgrupper sto i opposisjon til dem og insisterte på at USA måtte ut. Konflikten hadde en tydelig klassedimensjon, og Sadr representerte den urbane underklassen, sier Selvik.

Hele veien har Sadr også forsøkt å bygge religiøs tyngde.

Sto opp mot Iran og USA

Etter borgerkrigen i Irak mellom 2006 og 2008 gikk han i større grad inn i politikken og bort fra krigføring.

Da gjorde han seg populær ved å love å ta et oppgjør med den omfattende korrupsjonen i Irak. Han er kjent for å kunne samle og målbinde store folkemengder.

De to siste parlamentsvalgene har Sadr gjort det spesielt skarpt. Før valget i 2018 gikk han sammen i en politisk allianse med kommunister og sekulære.

Det har også vært populært at han har stått opp mot både USA og Iran. Han har blant annet uttalt at han ikke vil etterlate Irak i Irans grep og har tatt til orde for at de 2500 siste amerikanske soldatene skal forlate landet.

STORMET PARLAMENTET: Sadr-tilhengere stormet det irakiske parlamentet i slutten av juli i år.

Mønster av konfrontasjon

Denne ukens handlinger og avgjørelser fra Sadr går inn i et mønster av konfrontasjon og deeskalering, ifølge Hamdi Malik, ekspert på irakiske sjiamilitser ved Washington Institute.

Til Reuters sier Malik at Sadr flere ganger tidligere har satt seg selv og sine følgere i en posisjon hvor vold og blodsutgytelse ser ut til å være uunngåelig, før han snur og avviser volden.

Dette er en metode han har brukt gjentatte ganger for å tilegne seg politisk makt siden USAs invasjon av Irak, ifølge Malik.

I perioder har Sadr trukket seg tilbake fra politikk og gått inn i religiøse studier, forteller Selvik.

– Da har han forsvunnet fra offentligheten litt og kommet tilbake. Men den politiske innflytelsen har stadig økt. Og de siste to parlamentsvalgene har han gjort det veldig bra, sier Midtøsten-eksperten.

Selvik har liten tiltro til at Sadr trekker seg helt tilbake nå heller, som han har varslet.

– Nei, jeg tror ikke han holder seg helt unna. Men jeg tror han prøver å posisjonere seg for å bli en toneangivende religiøs autoritet i Irak. Hvis han får valget om å være en ledende politiker eller religiøs leder, så tror jeg han heller ville valgt det siste.

SENTRAL: Bildet av ham er overalt. Her fra en stor demontrasjon i Bagdad i 2018.

Vil påvirke Sistanis etterfølger

Til tross for at han har innflytelse, har Sadr aldri selv stilt til valg, forklarer Selvik. Han har ikke hatt noen politiske verv eller vært minister, men er likevel en av de aller mest innflytelsesrike politikerene i Irak.

Alle vet at han har en stor tilhengerskare i gatene, en bevegelse. I det forrige valget var det en valgallianse han sto bak, som gjorde det skarpest.

– Det er han som person. Makten ligger ikke i partiet eller formelle verv. Men han forteller dem hva de skal gjøre. Hvis han sier at de skal trekke seg fra parlamentet, så gjør de det, slik de gjorde i juni, sier Selvik.

Fremover vil han trolig igjen fokusere på religiøs innflytelse. Innen sjiaislam er det noen store ayatollaer, og Ali al-Sistani (92) er den store religiøse lederen blant sjiamuslimer i Irak. Men han har ikke så mange år igjen å leve. Da vil Sadr ha et ord med i laget på hvem som blir arvtageren, tror Selvik.

– Jeg er helt sikker på at han har lyst selv, men det er ikke sikkert at det er realistisk ettersom han ikke regnes for å ha så stor tyngde i religiøse spørsmål. Han er ikke så velstudert. Men hvis det ikke blir ham, så vil han være med å påvirke hvem det blir, sier Selvik.