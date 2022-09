1 / 8 ØDELEGGELSER: Her fra Guadeloupe i Karibia søndag. forrige neste fullskjerm ØDELEGGELSER: Her fra Guadeloupe i Karibia søndag.

Ekstremvær flere steder: − Ser veldig dårlig ut

Tyfonen Nanmadol fortsetter innover Japan, samtidig som orkanen Fiona i Karibia har en styrke på 40 sekundmeter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en skikkelig stor tyfon, men fremfor alt er det nedbøren som er verst, sier redaksjonsmeteorologen ved Meteorologisk institutt, Magnus Ovhed, til VG.

Den 18. september forårsaket tyfonen Nanmadol at 200.000 japanere ble strømløse, samtidig som titusenvis av mennesker søkte ly for uværet.

Situasjonen var imidlertid verre i Puerto Rico, hvor orkanen Fiona gjorde at hele landet var uten strøm i flere timer.

40 SEKUNDMETER: Orkanen Fiona blir fulgt med på over en skjerm ved Santo Domingo, Den dominikanske republikk.

600 til 700 millimeter: – Rimelig sikkert at det blir flom

Meteorolog Ovhed forteller at tyfonen Nanmadol har gått innover de sørlige øyene av Japan, hvor den kan komme til å gi mellom 600 og 700 millimeter nedbør.

– Lokalt kan det bli veldig mye nedbør i tettbebygde strøk. Rundt Osaka og Nagoya kan de bli 400 millimeter nedbør, sier Ovhed.

Ovhed er mer eller mindre sikker på at det kommer til å bli flom i enkelte deler av Japan.

– Det er rimelig sikkert at det blir flom når det regner såpass mye i tettbebygde områder, selv om det er nokså kupert. Det er vanskelig å si noe om konsekvensene – man må kanskje evakuere folk eller stenge ting som blir rammet av flommen, sier Ovhed.

Videre forteller meteorologen at når tyfonen har krysset Japans sørlige del, vil den reise videre og krysse Japans nordlige del.

1 / 4 PORT: Høye bølger vest i Japan etter tyfonen Nanmadol forrige neste fullskjerm PORT: Høye bølger vest i Japan etter tyfonen Nanmadol

– Ser veldig dårlig ut

Per mandag formiddag er orkanen Fiona i Kariba oppe i en styrke på 40 sekundmeter, forteller Ovhed, mens Nanmadols vindstyrke har falt til 30 sekundmeter ettersom den har truffet land.

– Der ser det veldig dårlig ut, særlig for Puerto Rico som har vært hardt rammet av orkaner tidligere. I løpet av de siste dagene har de fått mellom 300 og 500 millimeter nedbør, og lokalt opp mot 750 millimeter, sier Ovhed, og ser tilbake på orkanen Maria i 2017.

Ifølge myndighetene omkom 2975 mennesker i Puerto Rico som følge av Maria, skriver BBC.

– Fiona er på vei mot Den dominikanske republikk, hvor den ikke blir like ille som i Puerto Rico, men nesten, sier meteorologen.

Ovhed legger til at orkanen, etter å ha vært innom Den dominikanske republikk, kommer til å gå ut i havet, hvor den vanligvis ville stoppet opp.

– Maria ser ut til å gå i land nær Newfoundland til helgen. Det er spesielt, for det er sjeldent de går i land så langt nord, sier Ovhed, og legger til at orkanen kommer til å avta i styrke innen den treffer land i nord.

SATELITT: Dette bildet fra Nasa viser tyfonen over sydlige del av Japan.

Ulike navn: – Forvirrende

Denne typen ekstremvær er avhengig av høye havtemperaturer på rundt 28 grader, forklarer Ovhed.

– Det er den tiden på året hvor det er varmest i havet. Dette danner vanndamp i havet, som fungerer som energi. Tropiske stormer er små og veldig intense lavtrykk, sier Ovhed.

Meteorologen forklarer at orkaner, tropiske stormer og tyfoner er i grunn det samme, bare at de går under ulike navn.

– Det som kalles en orkan i USA er en tropisk storm i Atlanteren, men i den vestlige delen av Stillehavet har man døpt disse om til tyfon. Det er egentlig ganske forvirrende. Det er det samme værfenomenet som skjer i Puerto Rico og Japan, sier Ovhed, og legger til at i Norge betegner vi en orkan på bakgrunn av vindstyrke.

Ifølge meteorologen er det ingen relasjon mellom Maria og Nanmadol, da de er såpass langt unna hverandre.