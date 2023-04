MAI 2022: Den russiske opposisjonslederen Alexei Navalnyj, her på en skjerm satt opp i byretten i Moskva via en videolink fra fengselskolonien hvor han soner en ni år lang fengselsstraff.

Aleksej Navalnyj skal være alvorlig syk

Den fengslede russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj er alvorlig syk, ifølge hans talsperson Kira Jarmysh.

Hun skriver på Twitter at han fredag ble tatt hånd om av ambulansepersonell på grunn av akutte magesmerter.

I fire innlegg beskriver Jarmysh at Navalnyjs helsetilstand forverres daglig. Fredag i forrige uke skal Navalnyj ha blitt hentet av en ambulanse grunnet akutte magesmerter. Mandag ble han sendt tilbake i fengsel, til en såkalt «straffecelle».

Ifølge Jarmysh får ikke Navalnyj den medisinske hjelpen han trenger, og han får ikke vite hva som feiler ham. Han har ifølge talspersonen gått ned åtte kilo på bare 15 dager.

– Vi kan ikke utelukke at han under sin tid i fengsel kan ha blitt forgiftet med noe som gjør at helsen hans forverres sakte over tid, skriver hun.

Svenske Aftonbladet omtalte saken først.

For få dager siden sa Helsingforskomiteen at de frykter for livet til de to fengslede russiske opposisjonslederne Aleksej Navalnyj og Vladimir Kara-Murza.

Begge Putin-kritikerne ble i sin tid forsøkt giftdrept av det som tilsynelatende var den russiske spiontjenesten FSB.

Navalnyj soner en dom på ni år i en russisk straffekoloni med såkalt «hardt regime», og det er en ny rettssak på gang mot ham. Han risikerer opptil 35 års fengsel, ifølge hans talskvinne Kira Yarmyshs.

Saken oppdateres.

OKTOBER: Her ser man Aleksej Navalnyj på video-link.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post