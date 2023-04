GRUFULLT: Videoen, som ikke er bekreftet som ekte, viser grufulle bilder av hvordan det som skal være en ukrainsk soldat får hodet kuttet av, mens det som skal være russiske soldater heier på det som skjer.

Zelenskyj raser mot antatt halshugging: − Udyr

KYIV/OSLO (VG) Minst to videoer som angivelig skal vise halshugging av ukrainske soldater, er dukket opp i sosiale medier.

VG har sett den ene videoen, som viser hvordan det som skal være en levende ukrainsk soldat på brutalt vis får hodet skåret av, av det som skal være en russisk soldat.

– To videoer av halshugging av ukrainsk soldater er dukket opp online, skriver Anton Herasjtsjenko, profilert rådgiver til den ukrainske innenriksministeren, på Twitter.

– Alle kommer til å bli stilt til ansvar for alt, skriver president Zelenskyjs rådgiver Andriy Ermak på Telegram.

Det er ikke kommet fram når videoen skal være filmet, men ut fra at det er grønt rundt dem, er det flere som tror at det kan være fra sommeren 2022.

Videoens ekthet er ikke bekreftet. I en uttalelse onsdag formiddag sier en talsperson for russiske myndigheter at videoen er «forferdelig» – og mener det må sjekkes om videoen er ekte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fordømmer det han kaller russiske «udyr».

Uttalelsen på Telegram kommer etter at videoen som viser det som skal være en ukrainsk krigsfange som får hodet skåret av ble publisert.

– Det er noe ingen i hele verden kan ignorere. Hvor enkelt disse «udyrene» dreper. Vi vil ikke tilgi disse drapene, sier presidenten.

Han har også lagt ut en melding på Twitter:

I den ene videoen ligger en mann i militæruniform med gult armbånd, noe som tilsier at han er ukrainsk krigsfange, på bakken. Over ham er en mann i kamuflasjeuniform, tilsynelatende uten distinksjoner og lignende, men han har et hvitt armbånd, noe som tyder på at han er en del av den russiske militærmakten.

Fangen skriker av smerte mens den andre kutter hodet av ham med en kniv.

På videoen hører vi andre personer rundt som heier på mannen med kniv:

– Kom igjen, gutter. Kutt det av, for helvete! Knekk ryggraden hans! Hva, har du aldri kuttet av et hode før? Helt av!

Etter at hodet er skilt fra kroppen, sier mannen som filmer:

– Putt det i en pose og send til sjefen!

Omtalt i russiskspråklige medier

VG har ikke funnet saken omtalt på Kreml-kontrollerte russiske medier, men derimot er halshuggingene omtalt av russiske medier som holder til utenfor landets grenser, blant annet Meduza og The Insider.

– Videoen dukket først opp på den lukkede Telegram-kanalen til Vladislav Pozdnjakov, skriver The Insider.

Han driver en uoffisiell mannsbevegelse som støtter patriarkatet, russisk nasjonalisme og fokuserer blant annet på aktiviteter som trusler og mobbing av kvinner, svarte og LHBT-personer. Han la også inn en ironisk kommentar mot «myke» menn.

Men videoene har også fått negative reaksjoner fra prorussiske miljøer.

Les også Dette bildet får ryktene til å gå: Wagner-sjefen vil overta parti Det spekuleres i at Wagner-gruppens grunnlegger Jevgenij Prigozjin (61) er i ferd med å sikre seg kontrollen over et…

The Insider melder at Oleg Tsarev, tidligere ukrainsk politiker som har gått over til russiskvennlig side, skriver at å kutte hodet til en fange er en forbrytelse og å filme det er idioti. På Telegram skriver han:

– Jeg vet ikke hva jeg skal kalle folk som legger slikt på nettet. Jeg vet bare at hvis ikke dette blir straffet ved lov, så er det ingen stat.

En annen kjent prorussisk Telegram-kanal, «To majorer», skriver at videoen «ser forferdelig ut», men at bare de som var til stede kan fordømme handlingen til dem som kutter hodet av en levende person.

Heller ikke Telegram-kanalen «Veteranens notater» vil fordømme det som skjer i videoen. Der heter det, gjengitt av The Insider:

– Jeg har sett videoen. Jeg vil ikke publisere. Jeg skal heller ikke dømme de som gjorde det. Det blir heller ingen godkjenning.

– Krig er skitt, blod, smerte og død, skriver personen bak Telegram-kanalen.

Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, reagerer slik på opplysningene:

– Det er deprimerende, men ikke uventet når vi har sett alle de ulike russiske overgrepene som har funnet sted i krigen. Dette er et ytterligere lavpunkt, sier han til VG.

REAGERER: Den ukrainske ekssoldaten Mikhael.

Blant ukrainere har videoen blitt det store samtaleemnet onsdag, og den spres via sosiale medier og Telegram-kanaler. En av dem som har sett videoen er Mikahel (24). Han var soldat frem til 2020 da han mistet benet sitt.

Han er overbevist om at det er russiske soldater som står bak halshuggingen og ble deprimert da han så videoen. Ikke minst hva hans medsoldat gikk gjennom.

– Jeg følte så synd på ham. Nå ønsker jeg at de russiske soldatene også skal lide, forteller han til VG.

Det skaper bare mer hat mellom Russland og Ukraina deprimert da han så hva russiske soldater

– Det som gjør meg mest sint er at de henrettet ham. Og at de i tillegg filmer det, sier han.

