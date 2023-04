DREPT: En 10 år gammel jente ble funnet drept i Tyskland - en 11 år gammel gutt er mistenkt.

Nytt barnedrap ryster Tyskland

En 11 år gammel gutt er mistenkt for drapet på en 10 år gammel jente på en barnevernsinstitusjon i Tyskland. Etter pandemien har tyskerne sett et hopp i alvorlig kriminalitet begått av barn.

Den ti år gamle jenta ble funnet død på rommet sitt på en barnevernsinstitusjon i det nordlige Bayern.

Det var en ansatt på institusjonen som fant jenta.

På nåværende tidspunkt har lokale myndigheter ikke gått ut med opplysninger om hvordan jenta ble drept, men ifølge obduksjonsrapporten hadde jenta skader som stammer fra en tredjepart.

Nå peker politiet på en 11 år gammel gutt som gjerningsmann, ifølge lokalt politi og påtalemyndighet i en pressemelding langfredag.

– Siden 11-åringen er under kriminell lavalder, er han plassert på et sikkert sted som et føre-var-tiltak, heter det i pressemelding.

Gutten har ikke blitt avhørt.

Der Spiegel skriver at omkring 90 barn og unge mellom 13 og 19 år, fra ulike steder i Tyskland, er plassert på institusjonen.

De fleste av dem var på en organisert skiferie da drapet fant sted.

Andre sak i år

Drapet skjer få uker etter 12 år gamle Luise F. ble funnet drept i i den lille byen Freudenberg i Nordrhein-Westfalen, vest i Tyskland.

Ifølge Bild ble hun drept med kniv.

1 / 2 Tysk politi søker i skogsområdet hvor jenten ble funnet. Tysk politi søker i skogsområdet hvor jenten ble funnet. forrige neste fullskjerm Tysk politi søker i skogsområdet hvor jenten ble funnet.

De to mistenkte etter drapet er venninner av Louis på 12 og 13 år. Heller ikke de mistenkte jentene er over kriminell lavalder. De er derfor blitt plassert i barnevernets omsorg.

Men den lokale presten Günter Vogl i Wunsiedel mener imidlertid at saken er annerledes enn drapet i Freudenberg:

– Det var et barn fra en familie. Men denne jenta var trolig ikke herfra, sier han til Der Spiegel.

Plutselig økning

Det tyske magasinet Focus skriver om en stor økning i kriminalitet blant barn.

Politiets krimstatistikk for 2022 viser en slående økning på omkring en tredjedel blant barn med hele 93.095 saker. 30 prosent av barna har ikke tyske pass.

Blant ungdommene har kriminaliteten økt med en femtedel, til nær 190.000 saker i fjor. Hver fjerde er utenlandske statsborgere, skriver Focus.

Tyverier har økt med 59 prosent blant de unge, mens vold har økt med 41 prosent. Man må hele tilbake til 2009 for å finne tilsvarende tall, ifølge politiet.

Ifølge politiet kan det være snakk om et etterslep etter pandemien, men det alene forklarer ikke den store økningen.

Focus trekker frem at ingen helt har klart å forstå årsakene bak økningen i kriminalitet.

Sjefen i det føderale kriminalpolitiet i Tyskland (BKA), Holger Münch, peker i et intervju med Westdeutsche Allgemeine Zeitung på noen fellestrekk:

Barna har opplevd vold, dårlige levekår eller stress i familien.

Han anser det som risikofaktorer for barn som begår kriminalitet og påpeker at pandemien, krigen i Ukraina og inflasjon bidrar til at flere barn er utsatt.

Han trekker også frem at flere barn har immigrert til Tyskland:

– Noen av dem har opplevd vold i sine hjemland eller på flukt og er traumatisert. Netto innvandring har aldri vært høyere enn i 2022. Det ser vi nå på krimstatistikken, sier han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post