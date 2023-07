FOR VARMT: Joel Malonga (25) tilbringer hele dagen foran ovnene inne på konditoriet Pastry Roberto Chemi sentralt i Taormina. Han synes likevel det er mer behagelig enn å være ute i hetebølgen.

Joel (25) tror på ny rekord: − Du kan ikke rømme fra varmen

TAORMINA, SICILIA (VG) Europas varmeste temperatur noensinne er målt på denne italienske øya. Nå kan rekorden ryke.

Kortversjonen Sicilia kan slå sin egen rekord: Europas høyeste temperatur noensinne – 48,8 grader – ble målt her i august 2021. Denne uken ventes temperaturer som kan tangere denne.

Hetebølgene kommer oftere og blir mer intense. Italia er blant de hardest rammede landene i Europa nå.

VG er i Taormina. Vi har snakket med både italienere og ferierende nordmenn som synes det er altfor varmt. Vis mer

– Det er alltid varmt på Sicilia, men denne sommeren er mer intens. Selv vinden på kvelden er varm, forklarer Joel Malonga (25).

Han rister på hodet og vifter i den luftige T-skjorten.

– Det er vakkert her, men du kan ikke rømme fra varmen.

VG møter ham i et av Taorminas eldste konditorier, Pastry Roberto Chemi.

I 42 år har konditoriet holdt koken midt i byens travleste gågate, Corso Umberto. Spesialiteten er den italienske delikatessen cannoli cannoliCannoli er et siciliansk bakverk. Det består av en frityrstekt deig som fylles med ricotta-ost, og i dette tilfellet, dyppes i hakkede pistasjnøtter..

UN CANNOLO, PER FAVORE: Det sicilianske bakverket selger som varmt hvetebrød her i Taorminas hovedgate.

Ricotta RicottaRicotta er et ostelignende meieriprodukt fra Italia. Det er kremet og mildt, og brukes både i middagsretter og desserter. lages fra bunnen av. Bak disken står store ovner hvor deigen stekes.

– Denne sommeren blir veldig, veldig, veldig varm, understreker Malonga alvorlig.

Så flirer han:

– Det er verre utenfor døren enn foran ovnen!

Kan tangere egen rekord

Knappe 120 kilometer fra Taormina ligger den lille sicilianske byen Siracusa.

Det var her Europas høyeste temperatur noensinne ble målt i august 2021: 48,8 grader.

Denne uken står rekorden i fare for å ryke. Det ventes enda høyere temperaturer både på Sicilia og Sardinia.

Det er ingen tvil: Hetebølgene herjer i Europa.

MAMMA MIA: Turister vandrer tappert rundt i solsteiken. Sitteplasser i skyggen er stort sett okkuperte.

Fjorårets hetebølger krevde over 60.000 menneskeliv i Europa.

Det er fastslått at denne heten ville vært så å si umulig uten global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer.

I utgangspunktet er ikke perioder med intens varme uvanlig. Det som er oppsiktsvekkende, er hyppigheten, intensiteten og lengden på hetebølgene.

De kommer oftere, blir varmere og varer lengre.

1 / 2 ETTERLENGTET: Av med caps, på med vann. Det er kronisk kø til vannfonten på Piazza Duomo sentralt i Taormina. ETTERLENGTET: Køen til vannfontenen vil ingen ende ta på Piazza Duomo sentralt i Taormina. forrige neste fullskjerm ETTERLENGTET: Av med caps, på med vann. Det er kronisk kø til vannfonten på Piazza Duomo sentralt i Taormina.

Italia er blant sommerens hardest rammede land. Myndighetene har utstedt rødt farevarsel for 23 byer, deriblant turistfavorittene Catania og Palermo på Sicilia.

Varselet indikerer at heten er så intens at den kan utgjøre en trussel for helsen til alle befolkningsgrupper.

– Kharon KharonKharon er navnet på den pågående hetebølgen i Sør-Europa. Den er oppkalt etter fergemannen i gresk mytologi som hadde ansvar for å frakte de døde til underverdenen. forårsaker temperaturer langt fra våre normale standarder. Italia opplever en situasjon som ikke skjer hver dag, skriver den italienske meteorologitjenesten Il Meteo.

HETT: Dette kartet oppdateres daglig av italienske myndigheter. Rødt indikerer hetebølge og «høyrisikotilstander» som vedvarer i tre eller flere dager på rad. Oransje indikerer høye temperaturer som kan ha negative effekter på befolkningens helse.

Onsdag slo Roma sin egen varmerekord da det ble målt 41,8 grader i den italienske hovedstaden. Samtidig melder legevakten i Napoli at det ikke har vært så travelt siden coronapandemien.

Andre steder har arbeidere blir sendt hjem fordi det ikke anses forsvarlig å jobbe ute. Myndighetene har tidligere advart om økt risiko for arbeidsulykker i forbindelse med økende ekstremvarme.

– Kjempedyrt for mange

Taormina ligger rett ved havet, omkranset av klipper og stup. Tirsdag lå temperaturen på rundt 40 grader.

Malonga understreker at nærheten til kysten er et privilegium i denne varmen.

Selv er han født og oppvokst utenfor Milano nord i landet. Der er temperaturene betydelig lavere.

– Fortrekker du varmen, siden du flyttet?

Han setter blikket i oss, rynker på nesen. Så blunker han lurt, svarer kjapt:

– Nei.

Info Heten i Europa Ekstremvær som følge av varmere klima er i ferd med å bli den nye normalen, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Dette skjer på bakgrunn av menneskeskapte klimaendringer.

Temperaturmålinger slik vi kjenner det har vært gjennomført i 174 år. Forrige måned ble den varmeste juni noensinne målt siden det, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste.

Så ble det satt nye varmerekorder globalt flere dager på rad den første uken i juli

Fjorårets hetebølger kan ha krevd over 60.000 menneskeliv i Europa. Det viser en ny studie. De fant en økning i antall dødsfall, sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 30 årene . Italia, Spania og Tyskland hadde flest dødsfall knyttet til varmen. Hetebølgene forårsaket også en rekke skogbranner. I år frykter meteorologer at det blir verre.

Utenfor Milano i Italia døde en mann i 40-årene etter å ha kollapset på grunn av varmen forrige uke. Les siste nytt om ekstremheten i Europa her. Vis mer

Malonga forklarer at de fleste husholdningene i byen har aircondition («selvsagt!»), og at folk bruker det stadig oftere.

Dermed har heten også sin pris.

Tirsdag meldes det om ny rekord i strømforbruk på ettermiddagstid, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa.

– Denne uken har vi hatt noen av de varmeste dagene og kveldene så langt i år. Det blir kjempedyrt for mange, fordi airconditionanlegget må stå på hele tiden, forklarer han.

IKKE NORMALT: – Denne sommeren er mer intens, mener Malonga.

Under hele intervjuet strømmer stadig flere svette turister på. Mange av dem stopper tilfeldigvis opp på dørstokken til det lille lokalet.

Ovenfor inngangsdøren blåser nemlig et airconditionanlegg på full guffe.

25-åringen gliser.

– Dette er det beste stedet her inne.

AHH: Her treffer den kalde vinden perfekt. Det vet de ansatte meget godt.

Malonga jobber på konditoriet fra morgen til kveld, nesten hver eneste dag.

– Hva gjør du når du har fri?

Det ser ut som VG har stilt verdens dummeste spørsmål.

– Hæ? Jeg må til havet! Bade og få tilbake energien. Jeg har fri i morgen, sier han fornøyd.

Værmeldingen bestemmer

I Taormina må du ned fra høyden for å kjøle deg ned. Turister trekker nedover de snirklete gatene med solhatter og paraplyer.

1 / 2 TRYGGEST I SKYGGEN: En turist uten hodeplagg er et sjeldent syn i Taormina. Disse er på vei til og fra stranden. ISOLA BELLA: TV-serien «White Lotus» har spilt inn scener på denne populære stranden. forrige neste fullskjerm TRYGGEST I SKYGGEN: En turist uten hodeplagg er et sjeldent syn i Taormina. Disse er på vei til og fra stranden.

Fremme på stranden ved Isola Bella, ligger folk tett i tett.

Her møter VG søstrene Helene (19) og Hanne (27) Nygaard. De merker at det har blitt varmere de siste dagene:

– Det er liksom hakket for varmt. Vi sjekker værmeldingen og planlegger etter det, sier Helene.

Søstrene er på ferie med foreldrene sine. På denne turen har det imidlertid blitt mer strand enn planlagt.

MER AV BADING: Og mindre av severdigheter. Søstrene Hanne (f.v.) og Helene Nygaard virker fornøyde likevel.

Varmen setter noen begrensninger, forklarer Helene.

Men:

– Jeg dypper meg, drikker mye vann og tar det med et smil!

Hanne sier seg enig.

– Vi er bare i havet uansett. Det går fint det, sier hun.

ETTERTRAKTET: Stranden ved Isola Bella er en populær badeplass. TV-serien «White Lotus» har spilt inn scener her.

– Godt å varme skjelettet

Oppe i høyden igjen møter VG en annen norsk familie. Vi trekker inn i skyggen fra en sidegate.

– Det er veldig fint her, men altfor varmt. Vi har hoppet over en del aktiviteter, og bruker mer tid på stranden enn planlagt, sier Silje Storesund (47).

Hun er på ferie fra Bodø med datteren Maja Angelini (16) og mannen Alessandro Angelini (48).

Sistnevnte er fra Verona nord i Italia – og kanskje hakket mer vant til de høye temperaturene.

– Det er veldig godt å varme skjelettet igjen etter en kald vinter i Norge, sier han med et glis.

BLANDEDE FØLELSER: Familien Maja Angelini (f.v.), Alessandro Angelini og Silje Storesund er enige om at det er veldig varmt nå. Italieneren i midten synes riktignok det gjør susen etter en kald Bodø-vinter.

Litt lenger oppe i gaten møter vi Mario Nassi (60). Han selger ferskpresset juice fra en liten vogn, og har bodd i Taormina hele sitt liv.

VG finner ham bak en hel haug med appelsiner og granatepler.

– Er det virkelig ekstra varmt i år?

– Ja. Dette er ikke normalt. Systemet er i endring, sier han.

SKEPTISK: Juice-selger Mario Nassi mener årets temperaturer er unormale. Han er født og oppvokst på Sicilia.

Info VG er i Sør-Europa – tips oss! Nå er vi på Sicilia i Italia. Er du i området, enten på ferie eller fast? Vi jakter gode historier om nordmenn som opplever heten og kronekursen på ulike vis: Bruker du mer tid på et nedkjølt hotellrom enn planlagt? Smelter isbitene i Aperolen for fort? Har stamrestauranten din blitt altfor dyr siden sist? Eller er det rett og slett FOR varmt til å være i Sør-Europa akkurat nå? Vi vil høre fra deg! Tips oss her. Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post