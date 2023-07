1 / 3 Santiago Abascal kan bli valgets joker i Spania og sikre det ytterliggående høyrepartiet Vox en plass i regjeringen. Spanias sosialistparti (PSOE) og statsminister Pedro Sánchez sliter på meningsmålingene og kan måtte gi slipp på regjeringsmakten etter søndagens valg. Meningsmålinger tyder på at Nunez Feijoo (t.v.) og konservative Partido Popular (PP) vil gå seirende ut av valget i Spania. forrige neste fullskjerm Santiago Abascal kan bli valgets joker i Spania og sikre det ytterliggående høyrepartiet Vox en plass i regjeringen.

Valgthriller i Spania: Ytre høyre-parti kan bli invitert i regjering

Valglokalene har åpnet i Spania, og mye tyder på at landet vil ta et steg til høyre. Det ytterliggående høyrepartiet Vox kan få en plass i regjeringen.

Valgdagsmålingene tyder på at dagene er talte for statsminister Pedro Sánchez og hans regjering, som består av Spanias sosialistparti (PSOE) og venstrepartiet Unidas Podemos.

Konservative Partido Popular (PP) leder på målingene, og deres leder Alberto Nunez Feijoo ligger dermed an til å overta statsministerposten.

Mye tyder imidlertid på at han må invitere det ytterliggående høyrepartiet Vox med i regjering, da de ligger an til å havne i vippeposisjon.

Store endringer

Hvis Vox og Popular kommer til makten vil det få store konsekvenser, ifølge førstebibliotekar ved Universitetet i Oslo (UiO), Jose Maria Izquierdo.

Til tross for meningsmålingene tror ikke Izquierdo at valget er avgjort.

– Jeg tror Sánchez kommer til å bli sittende. Han er langt mer populær enn Feijoo, spesielt med tanke på måten han håndterer EU på. Samtidig er det noen som ikke ønsker Sánchezs regjering fordi de vil ha et mer konservativt samfunn. De vil for eksempel ikke at abort skal være tillat slik det er i dag, sier Izquierdo til VG.

Vil «redde» Spania

Feijoo overtok som leder i PP i april 2022. Han fremstiller seg som en moderat sentrumspolitiker som står for stabilitet og forutsigbarhet. Lederen kommer fra en arbeiderklassefamilie der faren var anleggsarbeider og moren drev en dagligvarebutikk.

Han kommer fra landbruksregionen Galicia nordvest i Spania og er på mange måter det rake motstykket til Vox-leder Santiago Abascal.

Abascal, som selv var aktiv i PP i ungdomsårene kommer fra Baskerland nord i Spania, der han dannet Vox i 2013.

Vox har siden 2019 vært det tredje største i nasjonalforsamlingen og tilbyr nå PP en utstrakt hånd for å bli kvitt Sánchez og «redde Spania fra katastrofen».

Fremskyndet

Valget i Spania skulle egentlig finne sted i desember 2023, men Sánchez oppløste nasjonalforsamlingen og utlyste nyvalg etter at regjeringspartiene gjorde det dårlig i vårens lokalvalg.

Alle de 350 setene i nasjonalforsamlingens underhus og 208 av 265 seter i senatet er på valg. Valglokalene stengte klokken 20 norsk tid unntatt på Kanariøyene, der de stenger klokken 21 norsk tid.

Vinneren ventes å bli kunngjort før midnatt norsk tid.

Ifølge den spanske avisen El Pais, var valgdeltagelsen på 53 prosent da klokken slo 18:00. Det skal være omtrent fire prosent lavere enn ved valget i 2019.

