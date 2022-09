DELTAR: Russlands president Vladimir Putin på militærøvelsen Vostok 2022. Den ukelange øvelsen som startet torsdag er ment å vise frem økende forsvarsbånd mellom Russland og Kina og også å demonstrere at Moskva har nok tropper og utstyr til å gjennomføre de massive øvelsene. Bildet er ustedt av russiske myndigheter.

Her deltar Putin på militærøvelse med Kina

Russlands president besøkte tirsdag en stor militærøvelse Russland gjennomfører sammen med Kina og flere andre land, opplyser Kreml. Norsk ekspert mener det er tre grunner til at Kina er med.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Putin møtte forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov ved den militære skytebanen Sergejevskij. Den russiske presidenten kunne senere observere den siste fasen av øvelsen, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Under ledelse av vertslandet Russland skal kinesiske militærtropper delta på militærøvelsen «Vostok» fra 1.-7. september.

Vostok betyr øst. Øvelsen foregår i Russlands «fjerne østen» og farvannene utenfor østkysten.

Totalt deltar drøyt 50.000 soldater, 140 fly og 60 krigsskip i øvelsen, ifølge den uavhengige nettavisen Moscow Times.

Men professor Øystein Tunsjø Professor ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole mener at årets deltakertall er overdrevet.

ØNSKET VELKOMMEN: Russlands president Vladimir Putin blir ønsket velkommen av Primorsky-territoriets guvernør Oleg Kozhemyako ved ankomst til Vladivostok internasjonale lufthavn. Putin deltar på militærøvelsen Vostok 2022 og Eastern Economic Forum. Bildet er ustedt av russiske myndigheter.

– Overdrevet

– Deltakelsen ble det mindre enn man så for seg, men det er forventet at russerne vil blåse opp de tallene. Det har ikke vært 50.000 soldater der. Det var i forkant snakk om at kineserne skulle bidra med 10.000 soldater, men jeg ser flere nå melder at de kun skal ha bidratt med 2000, sier Tunsjø.

For fire år siden deltok 300.000 soldater i den samme øvelsen.

ØVELSE: Det russiske store antiubåtskipet Marshal Shaposhnikov deltar i Vostok 2022.

Uansett er det ikke antall soldater som er viktigst, påpeker professoren:

– Det viktigste for å signalisere noe, er å vise at man deltar. Og jeg synes det er spesielt at denne øvelsen skjer til tross for at det er krig i Ukraina.

Han understreker at militærøvelsen har blitt amputert fordi Russland ikke har mulighet til å sende like mange styrker til øvelsen på grunn av krigen.

– Og de andre 13 deltakerlandene trår nok litt varsomt og sender mindre styrker enn vanlig. Det er en viss risiko forbundet med å delta her.

TUSENVIS AV DELTAKERE: Russiske marineseilere skyver et helikopter på en anti-ubåtskip under Vostok 2022 nær Vladivostok.

Tunsjø mener Kina ønsker å være med på øvelsen av tre grunner:

1. Kina vil vise at de opprettholder et normalt godt forhold til Russland

2. De vil signalisere til Vesten at de ikke lar seg presse til å stoppe samarbeidet med Russland

3. De ønsker ikke stå alene

Kinesiske myndigheter har tidligere hevdet at deltagelsen i en russisk militærøvelse ikke har sammenheng med den pågående krigen i Ukraina.

Ifølge The Guardian har Beijing forklart valget om å sende kinesiske tropper til militærøvelser i Vostok som en del av «det pågående samarbeidet med Moskva».

Like før Russland invaderte Ukraina 24. februar kunngjorde Beijing og Moskva et «grenseløst» samarbeid. Tunsjø mener det er spesielt at Kina var villig til å komme med en slik erklæring i opptrappingen til krigen mot Ukraina og sier det også sender signaler om retningsvalget i fremtiden.

ØYSTEIN TUNSJØ: Professor ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

Russland kjøper våpen fra Nord-Korea

Det russiske forsvarsdepartementet er i ferd med å kjøpe millioner av raketter og artillerigranater fra Nord-Korea, ifølge en amerikansk etterretningsrapport.

Russland har angivelig blitt tvunget til å kjøpe våpen fra Nord-Korea ettersom vestlige sanksjoner presser landets evne til å forsyne invasjonsstyrken i Ukraina, melder BBC.

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant New York Times, har Russland kjøpt millioner av artillerigranater og raketter fra hovedstaden Pyongyang.

En fersk meningsmåling fra meningsmålingsinstituttet Levada viser at bare 48 prosent av russerne vil fortsette krigen. 44 prosent vil inngå fredsforhandlinger. Resten svarer vet ikke.

