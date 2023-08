KAN FELLE TRUMP: Statsadvokat Fani Willis mener hun har bygget en svært grundig sak mot Trump.

Donald Trump i strupen på statsadvokat

NEW YORK (VG) Donald Trump er så sikker på at han vil bli tiltalt for fjerde gang, at han har satt i gang en kampanje for å ramme statsadvokaten som etterforsker ham.

Kortversjonen En Trump-støttet annonse rettet mot en statsadvokat Georgia hevder hun er uskikket til å føre en sak mot Trump.

Saken i Georgia handler om at Trump angivelig prøvde å manipulere valgresultatene i 2020.

Foruten Georgia-saken, har Trump allerede blitt tiltalt i tre saker de siste fire månedene. Vis mer

I en såkalt «angreps-annonse» fra Trump-leiren rettet mot statsadvokat Fani Willis i delstaten Georgia, skal det komme anklager om at hun er uskikket til å føre en sak mot Trump, fordi hun skal ha hatt et «upassende forhold» til en tidligere klient.

Ifølge en intern e-post som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, har Willis fortalt sine ansatte at annonsen er «fornedrende» og usann.

Hun har også gitt alle ved statsadvokatens kontor klar beskjed om å ikke uttale seg om annonsen:

– Du kan ikke på noen måte kommentere annonsen eller noe annet negativt som kan bli uttrykt mot meg, kollegene dine, eller dette kontoret i løpet av de kommende dagene, ukene eller månedene, heter det i e-posten.

Under et valgmøte denne uken kalte Trump den afroamerikanske 52-åringen for «en ung, kvinnelig rasist».

– Hun har store problemer. Hun vil tiltale meg for å kunne få nye verv, hevder Trump.

Men Willis hever seg over kritikken og unngår en ordkrig med ekspresidenten:

– Vi har ingen personlige følelser mot de vi etterforsker eller straffeforfølger, og vi bør ikke uttrykke noen. Dette er business, det vil aldri være personlig, skriver hun.

Willis har foreløpig ikke tatt ut tiltale mot Trump, men som VG skrev tidligere denne uken, forventes det at det neste uke blir tatt ut tiltale mot Trump, for forsøk på å manipulere valgresultatet i delstaten etter forrige presidentvalg.

I Fulton County i Georgia, der en storjury skal ta stilling til om etterforskningen mot Trump bør føre til tiltale, fryktes det opptøyer til støtte for ekspresidenten.

Sheriff Pat Labat sier til den lokale TV-stasjonen Fox5Atlanta at han har daglige møter om sikkerheten ved en eventuell rettslig høring, og at nylig oppsatte sikkerhetsbarrierer rundt rettsbygget skal bli stående ut neste uke.

Saken i Georgia handler om at Trump skal ha forsøkt å presse den lokale administrasjonen til å «finne 11.780 stemmer» etter presidentvalget i 2020, slik at han kunne vinne valget på landsbasis.

Trump hevdet den gang, uten grunnlag, at det egentlig var han og ikke president Joe Biden som hadde vunnet.

Eks-presidenten sier nå at telefonsamtalene han tok for å påvirke utfallet var «perfekte». Trump mener tiltalene mot ham er politisk motivert fordi Demokratene frykter at han vil vinne valget i 2024.

Forvirret av tiltalene mot Trump? Se VGTVs superenkle forklaring på ett minutt:

I tillegg til den mulige tiltalen i Georgia, er Trump allerede tiltalt i tre saker de siste fire månedene:

