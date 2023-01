OMRINGET: Mistenktes varebil ble lokalisert på en parkeringsplass natt til mandag norsk tid.

Masseskytingen i Los Angeles: Politiet mener «helter» reddet liv

10 mennesker ble skutt og drept under feiringen av kinesisk nyttår i Los Angeles i USA denne helgen. Politiet sier det kunne gått mye verre.

– Hans intensjon var å drepe flere, sa sheriffen i Los Angeles, Robert Luna på en pressekonferanse natt til mandag norsk tid.

Rundt 20-30 minutter etter at den 72 år gamle gjerningsmannen lørdag kveld lokal tid skjøt vilt rundt seg i et festokale i forstaden Monterey Park gikk han inn i et annet festlokale i Alhambra, ikke langt unna.

– Den mistenkte gikk inn der, trolig med planen om å drepe to personer til, sier Luna.

Men før han rakk å skyte noe der ble han overmannet av to personer som var på stedet.

– Jeg anser dem som helter fordi de reddet liv. Dette kunne ha gått mye verre, mener sheriffen.

I festlokalet i Alhambra fant politiet nemlig en semiautomatisk pistol med fullt magasin.

BLE ETTERLYST: Gjerningsmannen skal være 72 år gamle Huu Can Tran.

Oppsøkte legevakt

Men før 72-åringen ble avvæpnet i det andre festlokalet hadde han altså rukket å ta livet av 10 mennesker og skadet 10 andre. Noen av dem kritisk.

Det drepte er så langt ikke identifisert, men det skal være snakk om fem kvinner og fem menn. Politiet har også opplyst at alle tilsynelatende er over 50 år gamle.

Motivet bak skytingen er foreløpig uklart.

Mannen som er identifisert som skytteren er 72 år gamle Huu Can Tran.

Etter å ha blitt overmannet i det andre festlokalet han oppsøkte stakk Tran fra stedet, og en storstilt politijakt startet.

Han skal da ha oppsøkt legevakten på et sykehus for å få behandling for skader som ifølge CNN skal ha vært forenelige med skader fra en slåsskamp. Etter en stund dro han likevel fra legevakten, før han hadde mottatt behandling.

BLOMSTER: Flere har lagt ned blomster nær åstedet for masseskytingen.

Tok sitt eget liv

Da sykehuset oppdaget at mannen som hadde vært innom dem passet til beskrivelsene av den mistenkte fra masseskytingen varslet de politiet umiddelbart.

Politijakten fortsatte, men natt til mandag norsk tid kom meldingene om at den var over. Politiet hadde lokalisert en hvit varebil, i forstaden Torrance i Los Angeles, som passet til beskrivelsen av den mistenktes bil.

Etter at bilen stoppet på parkeringsplassen til et kjøpesenter kom politiets spesialstyrke, SWAT, til stedet. Bilen var raskt omringet av politiet.

Etter en stund hørte de et skudd. Da de etter hvert tok seg helt frem til bilen skjønte de raskt at dramaet var over.

– Den mistenkte hadde skutt seg selv og ble erklært død på åstedet, sier sheriff Robert Luna.

Et våpen ble funnet i bilen.

Politiet har ingen andre mistenkte i saken.