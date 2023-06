Norske eksperter om ukrainsk demning: − Kan se en klar eksplosjon

Eksplosjonen fra demningen i Kherson slo ut på målestasjoner 500 kilometer unna demningen.

Kortversjonen Norsar, et norsk institutt, hevder kollapsen av demningen i Ukraina skyldtes en eksplosjon, ikke naturlige årsaker

Eksplosjonen ble registrert tirsdag klokken 02.54, lokal tid, fra data samlet fra sensorer i Romania og Ukraina

Tusenvis av ukrainere er på flukt og viktige landbruksområder trues

Ukraina anklager Russland for å stå bak eksplosjonen, mens Russland peker på Ukraina

Det er for tidlig å fastslå hvem som sprengte demningen Vis mer

– Vi samler data fra en rekke sensorer fra både Romania og Ukraina og da vi så på dataen, kunne vi se en klar eksplosjon tirsdag klokken 02.54, lokal tid, sier Ben Dando, avdelingsleder for prøvestanskontroll i Norsar.

Det tidspunktet passer overens med når de første meldingene om demningen kom.

Norsar er en forskningsstiftelse som driver med overvåkning av jordskjelv.

Figuren under viser signal på Bukovina (BURAR) seismisk array, en målestasjon i Romania. Avstand fra demningen er 620 km. Tidspunktet er ene tim feil grunnet sommertid.

Natt til tirsdag altså ble den enormt viktige demning i det russisk-okkuperte Kherson sprengt. Det utløste krisestemning i det allerede krigsrammede landet, og hastemøte i FN.

Tusenvis av innbyggere er på flukt, og store, viktige landbruksområder kan bli ørken. Torsdag formiddag melder det russiske nyhetsbyrået RIA at fem personer er døde etter demning-kollapsen. Dette tallet er så langt ikke bekreftet av andre kilder og omfanget er trolig ikke avklart.

Det var først uklart om det dreide seg om en kollaps eller eksplosjon. Etter hvert har det blitt klart at sistnevnte er mer sannsynlig. Og nå ser altså jordskjelv-ekspertene det svart på hvitt.

EKSPERT: Ben Dando er avdelingsleder i Norsar, som jobber med analyser og overvåkning av seismiske bevegelser rundt om.

Ukraina anklager russiske styrker for å ha sprengt i stykker den viktige demningen. Også USAs etterretning hevder Russland står bak.

Russland mener det var Ukraina selv som stod bak.

Stasjonene som Norsar brukes til å oppdage sprengninger, ligger mellom 500–600 kilometer unna demningen.

– Som egentlig er lenger unna enn vi liker med tanke på å analysere signalene, men kilden er likevel tydelig, understreker Ben Dando.

1 / 4 HJEMLØSE: En innbygger i Kherson trøster en annen etter at de måtte rømme fra hus og hjem. DRAMATISK: Gater er overstrømmet i Kherson på onsdag. Tusenvis av innbyggere er på flukt, og store, viktige landbruksområder kan bli ørken. forrige neste fullskjerm HJEMLØSE: En innbygger i Kherson trøster en annen etter at de måtte rømme fra hus og hjem.

Derfor er Kakhovka-demningen viktig

Russland tok kontroll over Nova Kakhovka-demningen kort tid etter at Ukraina ble invadert i februar i fjor.

Kakhovka-demningen i Ukraina holdt på plass en innsjø som var 240 kilometer lang.

Russland og Ukraina kontrollerer hver sin side av elven.

Innsjøen bak demningen forsyner også den annekterte Krimhalvøya med drikkevann gjennom en kanal.

Innsjøen sørger også for vann til kjøling av Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja-kraftverket. Det er foreløpig ikke fare for kraftverket.

– Hvor stor var eksplosjonen?

– Foreløpig regner vi med at den er på under to på jordskjelvskalaen, men det er ikke så lett å stadfeste på grunn av avstanden til demningen. Vi vil gjøre videre analyser for å finne flere svar.

– Rapportene jeg har lest fra ukrainsk etterretning mener tydelig at det var en eksplosjon og det er definitivt det de seismiske dataene viser. Dette er et helt objektivt funn.

– En kollaps ville ikke oppført seg sånn

Dandos sjef, administrerende direktør i Norsar Anne Strømmen Lyche, sier overvåkningen fra norsk hold skjer i forbindelse med atomkraftverk i Ukraina – spesielt Zaporizjzja, som er okkupert av russerne.

– Vi kan ikke si noe om hvem som sprengte, og det er vanskelig å si hvor stor eksplosjonen var. Det som er interessant, er at det en kollaps ikke ville oppført seg sånn som signalene viser.

LEDER: Anne Strømmen Lyche.

– Hva slags signaler?

– Det er samme type som på alle andre sprengninger, som atombomber.

– Alle rapporter har usikkerhet rundt om det var eksplosjon eller kollaps eller hva det var, og håper vi kan hjelpe til å snevre inn den usikkerheten.

Peker mot Russland

De ulike teoriene om hva som forårsaket dambristen, er også direkte knyttet til hvem eller hva som utløste eksplosjonen.

Myndighetene i Moskva hevder det var «sabotasje», mens de russisk-innsatte myndighetene på den østlige bredden hevder det ble skutt mot demningen med ukrainsk artilleri.

Les også Skylder på hverandre: Fem teorier om demningen Den ødelagte demningen i Kherson vil trolig ikke stanse en ukrainsk motoffensiv, påpeker militærekspert.

EKSPERT: Tom Røseth.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, påpeker at begge disse forklaringene er usannsynlige:

– For det første var det russerne som hadde fysisk kontroll over demningen. For det andre kom det troverdige rapporter allerede i oktober i fjor om at russerne hadde minelagt selve demningen, sier Røseth.

Demningen ble minelagt for å hindre at ukrainerne kunne bruke broen på toppen av demningen til å ta seg over til den andre siden, men også som en trussel, forklarer Røseth.

– Kan selve eksplosjonen ha blitt utløst av beskytning, ved at artilleriild traff minene?

– Det kan jeg vanskelig se for meg. Eksperter på demninger har påpekt et eksplosjonen måtte komme innenfra selve strukturen, så et ytre treff er en lite sannsynlig forklaring.