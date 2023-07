Nord for Bakhmut blir fallskjermjegeren angrepet av russiske styrker – og må amputere venstrebeinet. På vei med fly til norske leger frykter Yurij og kona en enda verre skjebne. «Pappa, vil

det vokse

ut igjen?»

Ukrainsk fallskjermjeger flydd til Norge for hjelp

– Jeg skjønte med én gang at jeg kom til å miste beinet. Det sto ikke til å redde, forteller fallskjermjeger Yurij Girskyj (40) til VG.

Det er fem måneder siden han sammen med andre soldater rykket ut til en forsvarsstilling i en kjeller i en bygning i Soledar, nord for Bakhmut.

På det tredje døgnet – 30. desember klokken 12.00 – hadde russiske styrker omgått de ukrainske soldatene. De angrep på flanken og beskjøt dem med bombekastere.

En annen soldat i gruppen til Yurij – de kalte ham bare «Simba» – døde, og den tredje ble skadet.

– Den skadede kameraten min dro meg i sikkerhet. Vi hørte bombene regne.

I fire timer ventet de på evakuering mens Yurij og kameraten var stygt skadet. Omsider ble de fraktet ut og sendt på sykehus i Kramatorsk. Derfra gikk veien videre til tre andre ukrainske byer hvor legene på sykehusene forsøkte å redde beinet.

Det tok flere uker før Yurij fikk treffe kona Alla (39) og sønnen Denys (4).

– Da jeg så hvor skadet han var, gråt jeg. Det gjorde Denys også, sier Alla.

– Han spurte pappa om beinet kom til å vokse ut igjen.

Et amerikansk cargofly står i bakgrunnen på Rzeszow flyplass helt øst i Polen. Etter alt å dømme er det lastet med krigsmateriell til Ukraina. Tanks, missiler, kuler og krutt som skal rive kropper i stykker.

Rundt rullebanen står et luftvernsystem for å beskytte den livsviktige flyplassen mot russiske luftangrep. Flyplassen er en livsnerve for den ukrainske kampen mot russiske styrker, et knutepunkt for NATOs bistand til krigen.

I motsatt retning kommer flere ambulanser og en ombygget ambulansebuss kjørende inn på rullebanen. Ut kommer den ukrainske legen Milena Domosa. Hun går sine norske kollegaer rolig i møte, klar til å avgi rapport. Hun har med en verdifull last ut av Ukraina:

26 sårede soldater og sivile med pårørende som skal evakueres og behandles på europeiske sykehus.

Bare noen dager før de ble hentet av ambulansen for å bli fraktet til flyplassen i Polen, visste Yurij og familien at de skulle videre til Norge.

– Nå har jeg ligget på ryggen i fem måneder. Jeg håper jeg kan lære meg å gå igjen, sier Yurij.

– Jeg håper vi vil få god hjelp, sier Alla.

Men ett spørsmål gnager i hodet på familien: Klarer de norske legene å redde det andre beinet – eller kommer Yurij til å miste begge?

Alla tenker tilbake på tiden da de levde i fred i Kyiv. Han jobbet som bygningsingeniør og hun som stasjonsmester på en jernbanestasjon.

De hadde vært sammen i flere år og blitt en småbarnsfamilie.

Alla var i ferd med å kle på Denys til barnehagen, da søsteren ringte.

«Har du sett på nyhetene? Krigen har startet!»

Alla kunne ikke tro det det hun så. Hvordan kunne Russland angripe det landet hun var så glad i? Hun så for seg de vakre byene og museene ødelagt. Nå ville barn frykte lyden av flyalarmene og familier gå i dekning for Putins missiler.

Også for Yurij var grusomheten utenkelig. Men så slo en tanke ham: Russland ønsket å ødelegge dem. Etter noen måneder vervet han seg for å bli fallskjermjeger.

– Jeg har ingen anger, sier han i dag – selv om livet aldri kan bli som det var.

På Rzeszow flyplass tas Yurij, Alla og Denys imot av et norsk team med helsepersonell fra norske sykehus og Forsvarets sanitet. De skal frakte de skadde om bord i et ombygget SAS-fly – en flygende intensivavdeling – til sykehus rundt om i Europa.

Anestesilege Åke Erling venter på Yurij og Alla inne i ambulansebussen, som er donert fra Norge.

Venstrebeinet amputert fra over kneet. Det høyre er hardt skadet og hovent, satt fast i det som kalles en ekstern fiksering av leger i Ukraina. Yurij møtes av en tolk som er sendt fra Norge – og gir tommel opp.

Fireåringen holder mamma i hånden. Så pakkes pappa inn i plast og løftes forsiktig over på en båre. Han fraktes bort til en heis som sakte hever Yurij inn i Boeing 737-flyet.

Info Medisinsk evakuering fra Ukraina Norge bidrar til EU-ordningen med et ombygd fly med personell fra Forsvarets sanitet og SAS.

Så langt har teamet fraktet i overkant av 1000 pasienter til europeiske sykehus. Omkring 25 prosent av disse har kommet til Norge.

Norge har transportert pasienter til Danmark, Tyskland, Finland, Belgia, Nederland, Ungarn, Frankrike og Kroatia.

Tilbudet ble stablet på beina drøye to uker etter at Russland invaderte Ukraina i fjor. Under en uke senere gjennomførte Norge den første evakueringen.

Pasientene som skal til Norge samordnes fra et senter på Oslo universitetssykehus.

Det er beregnet at ordningen kommer til å koste i overkant av 50 millioner.

EU dekker 75 prosent av regningen, noe som betyr at Norges bidrag blir i overkant av 12,5 millioner kroner. Det tilkommer i tillegg en regning for beredskapsavtalen med SAS, som Norge dekker. Kilde: Helsedirektoratet Vis mer

Veien går videre mot nord. Håpet er at norske leger skal kunne redde det skadede høyrebeinet. Men først må det norske evakueringsteamet sørge for at pasienten har det bra under flyturen.

– Velkommen. Her skal dere få hjelp, sier anestesisykepleier Tord .

Yurij pakkes omhyggelig ut av plasten Han insisterer på å løfte kroppen selv over på båren i SAS-flyet. Han får hjelp til å legge det skadede beinet forsiktig ned.

Alla har en bekymret mine. Hun vil at Yurij skal få smertelindring med én gang. Selv vil han vente til de er i luften.

Denys titter ut av flyvinduet. Han har ikke vært i luften før og er langt unna hjembyen. Fireåringen har vært i cockpiten og hilst på SAS-pilotene Martin Boxill og Fredrick Storhaug – og smiler under kapteinsluen han har fått på seg.

– Clear for takeoff, sier pilot Martin Boxill over lydanlegget.

Først skal de ukrainske pasientene fraktes til Tyskland, så Nederland og Danmark – før turen ender i Norge.

På båren får Yurij sterk smertelindring.

Turen tar mange timer, så Denys sovner etter hvert i setet ved siden av mamma. Hun legger genseren over ham og snakker med Yurij på båren.

Tolken om bord forklarer dem at de skal atskilles for en kortere periode etter landing. Yurij skal kjøres til Ullevål sykehus, til sengeposten for ukrainske soldater. Alla og Denys skal registreres på et hotell ved Gardermoen og så innkvarteres på et asylmottak i Oslo.

En hvit ambulanse kjører inn på rullebanen på Gardermoen. Ut kommer Cecilie Lundsted og Bruno Brobak. Nå må Alla og Denys ta en annen vei og si farvel.

På Ullevål sykehus ruller ambulansen inn foran inngangen til avdelingen for ukrainske soldater.

– Velkommen og god ettermiddag. Hvordan har du det? spør sykepleier Birte Espeskog på ukrainsk.

Hun har lært seg noen fraser av de innlagte soldatene, men bruker også en app for å kommunisere med dem når avdelingens tolk ikke er på jobb.

Yurij gir tommel opp, men kjenner på savnet etter familien.

Samme dag starter legene med å finne ut om de kan redde beinet hans. De tar røntgen, CT og vurderer operasjon. De antar at Yurij har fått med seg antibiotikaresistente bakterier og isolerer ham på et eget rom.

– Er det mulig å få ladet telefonen? spør Yurij.

Så får han en kaffe med to sukkerbiter og melk. Blodtrykk måles og det tas imot helsedokumenter som Yurij har med seg fra Ukraina.

Inne på rommet løfter han seg selv over i sengen. Sykepleier Cecilie Lundsted hjelper beinet over på en pute.

Lege Ludmilla Birkeli går gjennom sykehistorikken hans og overleverer den til kollegaene som skal vurdere hva de skal gjøre videre. Det hovne beinet bærer preg av at skaden begynner å bli gammel. Ansvarlig overlege Geir Stray Andreassen ser på røntgenbildene Yurij har med seg.

– Hvis det blir amputasjon, trenger pasientene lang tid på å bearbeide det. Mange har en forventning om at vi kan utrette store ting, sier Andreassen.

– For flere har det gått lang tid siden de ble skadet, og det blir verre i løpet av den tiden.

Legene må kanskje operere flere ganger for å skjære bort skadet og dødt vev, samtidig som de må bekjempe de antibiotikaresistente bakteriene.

– Vi gir oss ikke før vi får det rent, fortsetter overlegen.

Avdelingen er overfull, og det er forsinkelse på operasjoner, selv med eget team som jobber dedikert med de ukrainske soldatene. På veggen er viktige nøkkelord oversatt fra norsk.

– Noen ganger har vi måttet fjerne lemmer. Det synes vi er veldig tungt. Vi tar jo ikke mot pasienter for å amputere dem, sier Andreassen.

To dager har gått uten at Yurij har fått treffe familien.

– Det er jo mulig de må amputere, men jeg håper de kan redde det, sier han.

Da det har gått fem dager, drar Alla og Denys fra registreringssenteret ved Gardermoen. I mellomtiden har de bare kunnet snakke med Yurij på telefon. Ved asylmottaket blir de møtt av driftsoperatør Bely Medic. Han flyktet selv fra Kroatia under Balkan-krigen på 1990-tallet og snakker til dem på russisk.

– Det viktige er at de får informasjon på et språk de forstår, både muntlig og skriftlig, sier Medic.

Alla og Denys er utålmodige.

– Jeg vil gjerne se ham og jeg savner ham. Jeg vil treffe ham så fort som mulig, sier Denys.

– Tror du de kan redde beinet hans?

– De har prøvd i fem måneder allerede. I Vinnytsia kuttet de i ham flere ganger. Der sa de at de hadde gjort det de kunne. Nå er det opp til legene her i Norge, svarer Alla.

– En mann med ett bein er en ting. En mann uten bein er et seriøst handikapp.

– Jeg er forberedt til å være her til Yurij er ferdig rehabilitert, sier hun.

Fremtiden i Kyiv får bare vente, nå må de finne seg til rette på asylmottaket. Her legges det opp til at Denys skal begynne å barnehage. På mottaket er det også en lege som skal kartlegge deres egne helsebehov.

– Jeg skal få meg venner, men nå vil jeg treffe faren min på sykehuset, sier fireåringen.

De haster videre til Ullevål sykehus. Men utenfor inngangen tråkker Denys i fontenen og blir bløt på beina. Nye sokker og sko må til. Han får på seg sandaler i det strålende juniværet.

På asylmottaket hvor de skal bo, har noen lagt igjen et norsk flagg. Denys og Alla tar det med seg til sengeposten for ukrainske soldater.

Utenfor venter Yurij i en rullestol.

– Se hvem som kommer der! Det er sønnen min.

Med flagget i hånden gir Denys pappa en klem. Det tar ikke lang tid før han triller Yurij rundt i rullestolen, mens mamma smiler bredt.

– Nå går du nesten, spøker hun.

Denys spør hvordan pappa har det.

– Jeg har det OK, svarer Yurij.

– Jeg har savnet deg. Liker du Norge?

– Ja, svarer Denys kontant.

– Da han så det norske flagget på rommet, sa han at han skal ta det med seg overalt, sier Alla.

En solskinnsdag i juni trilles Yurij inn på operasjonsstue fire. Han legges i narkose, og et stort legeteam går i gang. De setter på en enhet som fikserer og forkorter skinnebeinet slik at det kan vokse sammen.

Det innebærer at høyrebeinet til Yurij blir kortere en det var, men etter operasjonen er han håpefull.

– Operasjonen gikk etter planen, sier overlege Stray Andreassen.

– For nærmere detaljer gjelder taushetsplikten. Med en så spesiell skade er det dessverre ikke mulig å si noe adekvat om prognosen.

Yurij vet at det er for tidlig å si hvor lang tid det vil ta for at beinet skal gro, og om det vil oppstå komplikasjoner. Men han tillater seg allerede å la tankene fare. Kanskje kan Alla få en jobb i Norge og Denys begynne i barnehage?

Så utbryter han:

– I dag har vi diskutert proteser.

Yegor Kapustynskyj har bidratt som tolk i denne reportasjen.