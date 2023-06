NASAs Mars-drone flyr fortsatt: Overrasker ingeniørene

Dronen er lett som en fjær og lander på fire spinkle bein. At den fortsatt holder koken i den ekstremt tynne atmosfæren på Mars, overrasker NASA-ingeniørene.

Etter sin 49. flytur på den røde planeten 2. april i år forsvant dronen «fra radaren» til NASAs Jet Propulsion Laboratory.

Da hadde Ingenuity IngenuityBetyr oppfinnsomhet. vært rekordhøye 15,9 meter oppe i luften.

NASA-teamet forsøkte etter landingen å laste opp instruksjoner for neste flytur, uten hell.

I nesten en uke søkte teamet etter «livstegn» fra dronen.

Men – etter seks dager kom et «enkelt, ensomt» radiosignal, skriver Washington Post.

Det er NASA-ingeniør Travis Brown som i et blogginnlegg i slutten av mai, gir et innblikk i Ingenuitys «oppstandelse».

Håpet var to dager

I starten var håpet at den uhyre avanserte dronen, til en prislapp på 80 millioner dollar (881 millioner kroner), skulle klare seg i de ugjestmilde omgivelsene på Mars i 30 dager.

– Ingen av mekanismene ble designet for å overleve lenger enn det, sier Teddy Tzanetos, til The Washington Post.

Nordmann bak spakene

Norske Håvard Fjær Grip og hans team var bak spakene da NASA den 19. april i 2021 lyktes å fly Ingenuity-dronen på Mars.

Den lille flyturen på 25 sekunder, inkludert mellomlanding og «piruett» var historiens første kontrollerte og motoriserte flyging på en annen planet.

Fjær Grip jobber ved NASA Jet Propulsion Laboratory og California Institute og Technology i Pasadena i Los Angeles, og er sentral i Ingenuity-prosjektet, ifølge NTB.

Under to kilo

Dronen veier rundt 1,8 kilo, er omtrent en halvmeter høyt og fylt med flyelektronikk. Under kroppen står fire spinkle ben i den ene enden og to rotorblader og et solcellepanel i den andre.

Overlevde vinteren

Et av grepene som ble gjort for å få Ingenuity gjennom den uhyggelig kalde Marsvinteren, var å benytte data om soloppganger fra mars for å beregne når helikopteret ville tine ut hver morgen og få tilbake nok ladning til at den kunne slås på.

Få trodde at de solcelleladede batteriene overleve vinteren.

Helikopteret gikk inn i en lavstrømstilstand etter sin 28. flytur og forskerne sa til Washington Post at de ikke var sikre på om dronen ville fly igjen.

Jordprøvene fra mars er ventet i 2033

Mars-prosjektet har vært så vellykket at NASA nå i samarbeid med European Space Agency (Esa), etter planen skal sende to nye droner til Mars.

De skal hjelpe til med å samle prøver fra Mars-overflaten som senere skal sendes til jorden.

Robotfarkosten Perseverance, som landet på Mars sammen med Ingenuity i februar 2021, er godt i gang med innsamlingen av slike prøver.

Hver av dem er omtrent så tykk som en blyant og veier omkring 150 gram, og robotfarkosten har sikret seg ti av dem.

NASA opplyser at elleve til er i ferd med å hentes inn, ifølge NTB.

Går alt etter planen, skal de sendes til jorden i 2033!

