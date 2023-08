RANSAKET: Politiet gjør undersøkelser i et leilighetskompleks i St. Hubert i Canada i forbindelse med ricin-brevet i september 2020.

Sendte giftstoff til Trump – dømt til over 21 år i fengsel

En 56 år gammel kanadisk kvinne sendte et trusselbrev til daværende president Donald Trump i 2020.

Nå er kvinnen, Pascale Ferrier, dømt til 22 års fengsel, skriver AP.

Brevet inneholdt giftstoffet ricin, som er en potensielt dødelig plantegift.

Ferrier skal ha laget giften selv hjemme i huset sitt i Quebec i Canada.

I brevet som ble sendt sammen med giftstoffet, skal hun ha skrevet at Trump var en «stygg tyrann-klovn», og kommet med følgende trussel:

– Hvis det ikke virker skal jeg finne en bedre oppskrift på en annen gift, eller så kan det hende jeg bruker pistolen min når jeg kan komme. Nyt det!

DØMT: 56 år gamle Pascale Ferrier. Ifølge advokaten hennes innvandret hun til Canada fra Frankrike.

Brevet nådde aldri presidenten i Det hvite hus. Ifølge AP ble det stoppet på et post-sorteringssenter i september 2020.

Ferrier ble pågrepet på grensen til USA 21. september samme år. Hun var da i besittelse av en pistol, en kniv og ammunisjon.

Ifølge Ferriers forsvarer Eugene Ohm har hun ikke tidligere straffehistorikk. Under rettssaken sa hun til dommeren at hun ser på seg selv som en «snill person», men at hun blir opprørt over urettferdighet, maktmisbruk og «dumme regler».

Ifølge AP sa hun også at hun ser på seg selv som en aktivist, ikke en terrorist.

– Dette er ikke aktivisme. Jeg håper du ikke har noe ønske om å fortsette på dette sporet, sa dommeren Dabney Friedrich da hun kom med sin straff – 262 måneder, 21 år og åtte måneder, i fengsel.

Ferrier vil også bli utvist fra USA når dommen er ferdig sonet.

Michael Friedman, som førte saken på vegne av påtalemyndigheten, sier han mener straffen er passe streng.

– Det er ikke noen plass for politisk motivert vold i USA. Det finnes ingen unnskyldning for å true folkevalgte, sier han.

