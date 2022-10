IDENTIFISERT: De fire mennene som ble funnet drept er Billy Chastain (øverst til venstre), Mark Chastain, Mike Sparks og Alex Stevens. Politiet har offentliggjort disse bildene.

Oklahoma: Funnet skutt og partert i elv

Politiet har startet drapsetterforskning etter funn av fire parterte kropper i en elv i Oklahoma.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De første levningene ble funnet fredag, og i løpet av helgen har politiet konkludert med at ofrene døde etter å ha blitt skutt før de ble partert og kastet i elven ved Okmulgee i Oklahoma.

Det opplyste politisjef Joe Prentice i Okmulgee på en pressekonferanse mandag.

– Dette er nå en drapsetterforskning. Alle ofrene var partert før de ble plassert i elven. Derfor har det vært vanskelig å fastslå identiteten deres.

Ofrene er brødreparet Mark (32) og Billy Chastain (30), Alex Stevens (29) og Mike Sparks (32).

De fire, som er venner, forsvant sporløst etter å ha forlatt hjemmene på sykkel. De ble meldt savnet av familiene sent mandag eller tidlig tirsdag i forrige uke.

STOR ETTERFORSKNING: Politisjef Joe Prentice i Okmulgee, på en pressekonferanse mandag.

Etterforskerne jobber ut fra teorien om at de fire var i ferd med å gjennomføre kriminelle handlinger.

Det er dog ikke kjent hva dette var, men opplysningene stammer fra et vitne som har uttalt at de fire ble invitert med på et «stort opplegg».

Politiet sier de har en person, en mann som de anser som interessant i saken, men ingen er siktet.

Denne mannen driver ifølge politiet et gjenvinningsanlegg og eier en eiendom i nærheten, og politiet har funnet bevis for at det har vært utført en voldelig handling her.

Denne mannen er ikke sett siden lørdag, og politiet tror han kan være suicidal, skriver lokalkanalen KJRH. Det er ikke kjent hva denne uttalelsen er basert på.

I en oppdatering på Facebook skriver politiet at mannens bil er funnet bak en forretning i Morris i Oklahoma, ti minutter unna Okmulgee.

Denne blir nå undersøkt. Politiet har ikke funnet syklene til de fire ofrene.