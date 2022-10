Catherine (70) ser ut

på en mørklagt by. I en stue

er det kun

lys fra iPaden. En dame lager mat

med primusovn.

Et stearinlys lyser

opp kjøkkenet.

Flere ukrainske byer er uten strøm. Med vinterkulden rett rundt hjørnet kan det bli ulevelig.

Livet i mørket

Den siste uken har Russland trappet opp angrepene på kraftstasjoner, vannkraftverk og annen kritisk infrastruktur i Ukraina.

Rundt 1,5 millioner husholdninger skal lørdag være uten strøm i Ukraina etter angrepene, ifølge det ukrainske presidentkontoret.

Utover vinteren vil det bli kaldere og kaldere i Ukraina. Et liv uten strøm og varme vil gå hardt utover sivilbefolkningen.

– Jeg tror den russiske strategien er å lage det så ulevelig som mulig for folk, slik at Ukraina vil inngå kompromiss med Russland, sier Geir Hågen Karlsen.

Han er oberstløytnant og hovedlærer på Forsvarets høgskole (FHS).

Han har imidlertid ingen tro på strategien.

– Jeg tror ingen i Ukraina på noen måte er nær å gi seg. Dette bare bekrefter at de er nødt til å slåss videre.

I løpet av september og oktober tok Ukraina tilbake store områder i Ukraina som hadde vært under russisk okkupasjon.

Angrepene på sivil infrastruktur er Russlands svar, mener Hågen Karlsen.

Konsekvensene kan bli en større flyktningbølge fra landet.

– Vi er nødt til å håndtere det i Vesten, sier Hågen Karlsen.

Etter eksplosjonen på Krimbroen 8. oktober varslet Russlands president Putin at Russland ville svare på ytterligere angrep fra Ukraina.

Dagen etter ble det skutt opp 75 missiler fra Russland - 34 traff ukrainsk jord.

Det var det første store angrepet rettet mot Kyiv siden juni.

I Kyiv er gatene mørke. Flere luftangrep har ført til en vanskelig situasjon med forsyning av elektrisitet i hovedstaden og i resten av landet.

Ifølge president Zelenskyj har russiske styrker avfyrt totalt 36 krysserraketter mot Ukraina det siste døgnet.

Som følge av angrepene, som har rammet kritisk infrastruktur, er det blitt innført strømsparing i Kyiv og flere fylker i nærheten.

Ukrainere er blitt oppfordret av det nasjonale strømselskapet Ukrenergo til å «lade alt» og sørge for å ha nok vann og varme klær.

Som følge av rakettangrepene har en tredjedel av Ukrainas kraftstasjoner blitt satt ut av spill.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, uttalte tidligere denne uken at muligheten for forhandlinger med Russland var over.

«En annen type russisk terrorangrep som er rettet mot ukrainsk energi- og kritisk infrastruktur: Siden 10. oktober har 30 prosent av Ukrainas kraftstasjoner blitt ødelagt, som har ført til store strømbrudd i landet», skrev han på Twitter.

– Det er ikke rom for forhandlinger med Putins regime, understreket Zelenskyj.

Frivillige har satt opp matstasjoner i Kyiv. Hver dag kommer det rundt 400 mennesker for å få et varmt måltid, har en av de frivillige fortalt til nyhetsbyrået EPA.

Russlands strategi med å angripe sårbar infrastruktur som den sivile befolkningen er avhengig av, tyder på én ting mener Hågen Karlsen:

– Det er et tegn på russisk desperasjon. De har ingen gode militære svar, derfor angriper de sivilbefolkningen.

Hågen Karlsen understreker at angrepene ikke har noen stor effekt på militæret. Det er først og fremst de sivile som merker konsekvensene.

– Det er veldig bekymringsfullt. Det øker lidelsen for vanlige folk.