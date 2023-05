SJEFER: Mens Jevgenij Prigozjin (t.h.) betraktes som grunnlegger og sjef for Wagner-gruppen, er det Dmitrij Utkin (t.v.) som er militær sjef for det private militærselskapet.

Prigozjins mystiske hærsjef: − Brutal

Jevgenij Prigozjin (61) er blitt ansiktet utad og skal være mannen som grunnla Wagner-gruppen. Men den militære sjefen er en mystisk kar ved navn Dmitrij Utkin (52).

Et bilde av Utkin med bar overkropp viser at han har SS SS SS - forkortelse for Schutzstaffel - var en paramilitær fløy av det tyske nazistiske partiet NSDAP, og ble opprettet i 1925 som en væpnet tropp som skulle være livvakt for Adolf Hitler. Foruten å beskytte ledende partifolk, fikk SS i oppgave å overvåke andre partier og ansvar for partidisiplinen i NSDAP. (snl.no). -tatoveringer.

Samtidig sier Vladimir Putin at Ukraina-krigen er en kamp mot nazismen.

Utkin skal ha vært med i begge Tsjetsjenia Tsjetsjenia Tsjetsjenia er en republikk innen den russiske føderasjon. Separatister prøvde å løsrive seg fra Russland. Tsjtsjenia ligger i Kaukasus. -krigene på 1990- og 2000-tallet.

Han skal ha blitt sjef for leiesoldatene i Wagner-gruppen allerede fra 2014.

I desember 2016 var han på en tilstelning hos president Vladimir Putin i Kreml. Han er siden ikke avbildet offentlig.

Utkin har kriget med Wagner-gruppen i Syria.

– Så vidt jeg vet er ikke Utkin sett i denne krigen, sier Niklas Rendboe ved det Forsvarsakademiet i København til VG.

– Jeg mener at Utkin ikke har uttalt seg i det hele tatt under krigen, sier Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier til VG.

Hun har studert Wagner-gruppen nøye gjennom lang tid.

– Noen analytikere har spekulert i om stillheten fra Utkin kanskje betyr at han er død eller har trådt ut av Wagner-gruppen – men brukes som en for skalkeskjul for at andre militære sjefer kan forbli anonyme. Men jeg har ikke sett noen faste beviser som peker i den retning, sier Karen Philippa Larsen.

I KREML: Dette bildet har gått sin gang på nettet siden 2016. Det viser Utkin (t.h.) sammen med andre Wagner-offiserer og Vladimir Putin.

– Hva kan du si om hans rolle?

– Så vidt vi vet er han Wagner-gruppens øverste militære sjef. Han har vært med siden 2014. Det er noe usikkerhet om hans vei inn i Wagner-gruppen. Han er oberstløytnant av rang og var sjef for en spesialenhet under GRU GRUGRU, som nå har skiftet navn til GU - men som fortsatt er best kjent som GRU, er den militære etterretningsorganisasjonen i Russland. fram til 2013, forteller Larsen.

I tiden mellom GRU og Wagner skal han blant annet har kriget for det private militærselskapet «Det slaviske korps» i Syria.

– Er Utkin mannen bak Wagner-gruppen?

– Det menes at han startet der på et tidspunkt i 2014, noe som indikerer at han ikke er mannen som hadde ideen til Wagner-gruppen, for det menes at de var aktive i Ukraina i hvert fall fra våren 2014. På den annen side: Han er underlagt amerikanske sanksjoner som leder og grunnlegger av Wagner-gruppen.

PASS: Dette skal være en kopi av Dmtrij Utkins pass. Det er ukjent fra hvilket år dette er.

– Hvor kommer Prigozjin inn?

– Det er meget sannsynlig at Utkin og Prigozjin har kjørt en form for parløp i utviklingen av Wagner-gruppen.

– Hvordan?

– På den måten at Utkin har bidratt med sin militære kompetanse og Prigozjin med finansiering og politisk nettverk.

Info Dmitrij Utkin Født: 11. juni 1970. Fødested: Enten i Smoline i den ukrainske eller i Asbest i den russiske delen av Sovjetunionen (ulike opplysninger i ulike kilder). Karriere: Offiser i spesialstyrken til den militære etterretningstjenesten GRU. Senere øverste militære leder i Wagner-gruppen. Deltatt i kriger: Begge Tsjetsjenia-krigene, Syria og Ukraina-krigen. Vis mer

I 2016 var Utkin til stede ved en galla i Kreml. Det finnes et bilde fra den gang sammen med president Vladimir Putin og andre Wagner-offiserer.

– Det gjorde naturligvis umulig for Kreml å benekte kjennskap og bånd til Wagner-gruppen, sier Karen Philippa Larsen.

WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin har vært svært aktiv i sosiale medier de siste dagene. Dette er grab fra en video som ble lagt ut der han snakker i telefon med mulige Wagner-soldater. Det er ikke kjent hvor bildet er tatt.

– Hvorfor det heter Wagner-gruppen?

– Det var et navn han tok med referanse til den tyske komponisten Richard Wagner og på grunn av sin sympati for Nazi-Tyskland, sier den danske forskeren.

Fram til september 2022 var Wagner-gruppen veldig opptatt av å være hemmelige. Da dukket Prigozjin plutselig opp i russiske straffeleirer, der han tilbød de dømte amnesti mot at de ble Wagner-soldater i Ukraina.

Da tidligere viseforsvarsminister Mikhail Mizintsev nylig ble militær nestkommanderende i Wagner-gruppen, kom det fram at det var Utkin. Altså at han fortsatt er sjefen.

– Det er interessant, for Mizintsev har høyere militær rang enn Utkin, sier Karen Philippa Larsen.

EKSPERT: Karen Philippa Larsen.

Niklas Rendboe ved det danske Forsvarsakademiet:

– Mange mener at Utkin forsøker å holde seg inkognito. Andre spekulerer i om han er død. Selv tror jeg ikke at han er død.

– Hvor viktig er Utkin for Wagner-gruppen?

– Selv om han var viktig for gruppens etablering, organisering og identitet, så er det kanskje litt tilfeldig at det var han som ble spent for vognen og fikk hele militærselskapet oppkalt etter sin lille Wagner-gruppe, som den gang bare var en del av det hele.

– Det er en person som spiller en karakter inspirert av Utkin i Wagner-filmen «Turist», og kilder tett på Utkin sier at han spiller rollen veldig realistisk. Naturligvis en brutal herre.

– Utkin er muligens født i dagens Ukraina. Har det hatt betydning for hans rolle nå under krigen?

– Nei, jeg tror ikke at hans ukrainske bakgrunn er avgjørende, sier Rendboe.

– Det er interessant nok visse kilder som sår tvil om hans ukrainske herkomst og påstår at han er russisk, men men det er mitt inntrykk at det stammer fra ukrainere som ikke vil assosieres med ham – og russere som gjerne vil ta æren for ham. Utkin var også før invasjonen en tilbaketrukket person sjelden syntes i media.