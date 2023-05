Kong Charles krones: Følg seremonien direkte her!

Foto: AP

I forbindelse med kroningsseremonien får åtte gutter en sentral rolle som støtte for kongeparet.

Blant annet skal de være med å bære kapper. Prins Williams (40) og prinsesse Kates (41) eldste sønn George (9) er en av disse. Han er også den yngste av guttene som bidrar.

Prins George er nummer to i arverekkefølgen til den britiske tronen – etter sin far, prins William (40). Les hele saken her.