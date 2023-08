Ekspert om omfattende droneangrep: − Mildt imponerende

Dersom opplysningene om seks store droneangrep natt til onsdag stemmer, har Ukraina nå kapasitet til å rekke overraskende langt inn i Russland, sier forsvarsforsker Tor Bukkvoll.

Kortversjonen Russland anklager Ukraina for seks store droneangrep natt til onsdag i seks ulike regioner i Russland, inkludert Pskov som ligger rundt 600 km fra Ukrainas grense.

Dersom anklagene stemmer, ville dette ha vært det største droneangrepet på russisk territorium siden krigen i Ukraina startet i februar i fjor.

Forsvarsforsker Tor Bukkvoll mener at omfanget av angrepet tyder på en økende dronekapasitet fra Ukraina, og viser at de kan nå langt inn på russisk territorium. Vis mer

Det russiske forsvarsdepartementet anklager Ukraina for å ha gjennomført droneangrep i seks regioner inne i Russland natt til onsdag.

Dersom dette stemmer, er det ifølge nyhetsbyrået AP snakk om det største droneangrepet på russisk jord siden krigen i Ukraina startet i februar i fjor.

Omfanget av nattens angrep vitner om en økende dronekapasitet fra Ukraina, sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll.

– Med tanke på hva utgangspunktet deres var, er dette mildt imponerende. Dette vitner om at de har kjørt droner over veldig mye russisk territorium, sier forskeren til VG.

Bukkvoll merker seg særlig at blant de rammede seks regionene er Pskov, vest i Russland. Ifølge BBC ligger det rammede målet rundt 600 km fra grensen til Ukraina.

– Pskov er langt unna Ukraina. Dette demonstrerer at Ukraina har mulighet til å rekke langt inn på russisk territorium og gjøre skade, forklarer Bukkvoll.

«Kjempesalve»

De seks rammede regionene er ifølge russiske myndigheter Brjansk, Orjol, Ryazan, Kaluga, Moskva-regionen og Pskov.

Pskov-regionen grenser til både Estland, Latvia og Belarus.

I sistnevnte region brøt det ut brann etter at flyplassen ble truffet, og fire russiske militærfly ble angrepet, ifølge det statlige, russiske nyhetsbyrået Tass.

– I angrepet ser vi at i stedet for å spre dronene, sender ukrainerne en kjempesalve, sier forsvarseksperten Bukkvoll.

– Dess flere du sender, jo vanskeligere er det å skyte alle ned, og jo større sjanse er det for at noen droner kommer frem til målet. Dette demonstrerer at Ukraina har mulighet til å rekke langt inn på russisk territorium og gjøre skade. Og ukrainerne viser med dette også at de ikke bryter løftet de har til Vesten om at de ikke skal bruke vestlige våpen i Russland, men kun selvlagde våpen, sier Bukkvoll.

Det var i februar i år at Ukrainas president Zelenskyj lovte at at våpnene som Ukraina har fått fra vestlige land bare skal bli brukt på ukrainsk territorium, og at Russland ikke skal angripes med dem på sitt territorium.

SER DRONEOPPTRAPPING: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt ( FFI)

Gjengjeldelse

Guvernøren i Pskov, Mikhail Vedernikov, skriver på Telegram at det russiske forsvaret har jobbet med å slå tilbake droneangrepet mot flyplassen.

– Jeg har selv vært på stedet. Det er foreløpig ikke meldt om ofre, og vi jobber med å fastsette graden av ødeleggelser, skriver guvernøren.

Han har lagt ut video der man kan se en stor brann, og hvor man hører lyden av eksplosjoner og sirener.

Et slikt angrep er det ikke utenkelig at Russland vil gjengjelde, sier Bukkvoll ved FFI.

– Man har jo sett gjengjeldelse tidligere. Skulle Russland ikke klare å fikse transportflyene som er blitt rammet, er det et betydelig tap for dem. Hvis det er tilfelle, kan man tenke seg at russerne sparer opp raketter en stund, og sender tilsvarende salve tilbake. Det har de gjort før, sier han.

Dette endrer likevel ikke krigen, poengterer sjefsforskeren.

– For Ukraina handler nok dette mye om å demonstrere en evne til å rekke langt inn i Russland og gjøre skade.

Det ble også meldt om store russiske angrep på Kyiv-området i Ukraina natt til onsdag.

Militæradministrasjonen i Kyiv skriver at angrepet natt til onsdag er det kraftigste de har opplevd siden våren, og Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at to personer er døde etter at det falt ned vrakrester i Sjevtsjenkivskyj-distriktet.