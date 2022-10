Statsminister Mette Frederiksen skriver ut nyvalg i Danmark

Det blir nyvalg i Danmark åtte måneder før Folketingets periode vil utløpe. Det opplyser landets statsminister onsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Valget vil bli holdt tirsdag 1. november.

Mette Fredriksen kunngjorde nyvalget utenfor statsministerboligen Marienborg, men tok ikke imot spørsmål fra pressen.

– Det er krig i Europa og økonomisk usikkerhet. Prisene stiger på alt vi trenger. Den viktige oppgaven akkurat nå er å få Danmark trygt gjennom krisen, sa Fredriksen.

Bakgrunnen for nyvalget er at støttepartiet Radikale Venstre lovet å stille mistillitsforslag mot regjeringen under Folketingets åpningsdebatt torsdag, dersom det ikke ble utskrevet nyvalg.

Radikale Venstre sier de ikke kan støtte Mette Frederiksens regjering på grunn av det som kom fram i redegjørelsen til den såkalte Mink-kommisjonen i sommer. Der ble det slått fast at Frederiksens ordre om å avlive all mink i landet som følge av frykt for en mutert koronavariant, var ulovlig.

Det er svært jevnt mellom de to blokkene i dansk politikk på meningsmålingene, og flere partier har heller ikke klargjort hvilken statsministerkandidat de ønsker å støtte i det kommende valget.

Artikkelen oppdaters.