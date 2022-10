SENDTE MARINEFARØYER: Beskyttelsen av kritisk infrastruktur har nå høy prioritet i Nato, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg.

Stoltenberg: Nato dobler undervanns-overvåkning

BRUSSEL (VG) Mer enn 30 marinefartøyer fra Nato-land patruljerer nå i Nordsjøen og i Østersjøen etter sabotasjen mot Nord Stream-gassrørledningene. Ifølge Jens Stoltenberg kan Nato svare militært også på kabel-sabotasje i internasjonalt farvann.

Publisert: Nå nettopp

Natos generalsekretær sier til VG i Brussel at Nato de siste ukene har trappet opp arbeidet med å beskytte undersjøisk kritisk infrastruktur.

– Det gjelder både gassrør, kraftkabler og internettkabler, med over 90 prosent av internett-trafikken. Men vi snakker om titusener av kilometer med kabler og rørledninger. Det må være en kombinasjon av militært nærvær, avskrekking, etterretning, men også strengere krav til samfunnssikkerhet, sier Stoltenberg, dagen før forsvarsministerne i alliansen samles til høstens første møte i Brussel.

Stoltenberg sa på en pressekonferanse tidligere tirsdag, at Natos nærvær i Østersjøen og Nordsjøen nå er doblet, og at de mer enn 30 fartøyene understøttes av maritime patruljefly og undervanns-kapasiteter, koordinert fra Natos maritime kommando.

BLOWOUT: Dette bildet tatt fra fly 29.september, viser hvordan gass fra Nord Stream 2 strømmer ut i Østersjøen.

Bestemt og samlet svar

Hvordan og om Nato vil reagere på sabotasjen mot gassrørledningene i Østersjøen, er fortsatt ikke klart:

– Nå er det etterforskning som pågår så jeg kan ikke gå inn på hva som har skjedd der. Men det jeg kan si, er at hvis det blir angrep mot kritisk infrastruktur for Nato-land, vil det bli møtt med et bestemt og samlet svar fra Nato-landene, sier han.

Internasjonalt farvann

Sabotasjen mot Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen skjedde i internasjonalt farvann, der alle land kan ferdes fritt. Ett spørsmål som er til vurdering, er om et slik angrep dermed kan ansees som et angrep mot Nato-land, og som Nato dermed forbeholder seg retten til å svare med militære midler.

Nato er tradisjonelt forsiktig med å trekke røde streker for hva slags angrep som vil bli gjengjeldt og hvordan det i så fall vil skje.

Men Stoltenberg vil ikke utelukke at Nato kan svare på målrettede angrep på såkalt kritisk infrastruktur utenfor Nato-landenes territorium:

– Det kan fortsatt være kritisk infrastruktur for Nato-land, hvis det for eksempel er Nato-land som eier det, eller det forbinder to allierte land. Men dette viser at man er nødt til å gjøre en vurdering der og da: Hva slags type angrep, hva slags type infrastruktur og ikke minst om man på et trygt grunnlag kan si hvem som står bak. Så det er en del faktorer som må bli klarlagt før man bestemmer hvordan man reagerer, sier Stoltenberg til VG.