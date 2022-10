Europa skjelver Den nye krigen under vann Dette kan bli de neste truslene på havets bunn. Fortsatt lekker enorme mengder metangass fra Nord Stream-rørene i Østersjøen. Teori: Ubemannet undervannsfartøy sluppet ut fra sivil båt Teori: Ubåt som utplasserte sprengladninger Ca. 70 meter Teori: Dykkere som utplasserte sprengladninger Sprengladning Sprengladning

Trusselen på havets bunn

Nilas Johnsen

Thea Rosef

Tom Byermoen (grafikk)

Einar Otto Stangvik (grafikk)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag denne uken: Svenske eksperter på jordskjelv registrerer to kraftige eksplosjoner i Østersjøen, én klokken 02.03 natt til mandag, og den andre klokken 19.04 på kvelden.

Nå vet vi at det har vært minst fire eksplosjoner.

Det er i hvert fall fire gapende krater i de enorme gassrørledningene som skulle ha fraktet gass fra Russland til Tyskland: Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Et satellittbilde av den danske øya Bornholm viser hvor stor gasslekkasjen er.

Europa går mot en kald vinter, med skyhøye strømpriser og mangel på gass.

De ødelagte rørene betyr at gasseksporten fra Russland ikke kan ta seg opp igjen, uavhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg.

Norge er nå den viktigste eksportøren av gass til EU. Denne uken ble det innført hastetiltak for å sikre installasjoner på norsk sokkel. Nå patruljerer krigsskip og jagerfly fra Forsvaret ved norske oljeplattformer.

Men det er for lite, for sent, mener eksperter.

Nå sprer frykten seg: Hva blir det neste?

Hvem står bak sabotasjen?

Gassrørene var ute av drift da eksplosjonene inntraff, men siden gasseksporten er blitt et våpen i Russlands krig, kom det raskt mistanker om at landet selv står bak.

Anklager som i Moskva avvises som absurde. Hvorfor skulle vi ødelegge våre egne gassrør, spør president Putins talsmann.

I sin tale i Moskva fredag sa Putin selv at Vesten nå ikke lenger er fornøyde med bare sanksjoner mot Russland, men at de også har startet med sabotasje.

– USA har faktisk begynt å ødelegge den europeiske energistrukturen, hevdet presidenten – og siktet til Nord Stream 1 og 2.

Info Kort forklart: Eksplosjonene ved gassrørene Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen ble det kjent at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Rørledningene skulle fraktet gass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Eksplosjoner ved rørledningene tyder på sabotasje. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

OBS: Ingen av rørledningene var i drift da eksplosjonene inntraff. Vis mer

Kanskje er svaret at Russland uansett ikke følte at å ødelegge gassrørene var et uoverkommelig tap?

– Disse rørene var uansett ikke i drift nå, grunnet konflikten mellom Russland og Europa. Putin har jo sagt at Russland bør glemme Europa og se østover, sier forsker og lektor ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen.

Han er sikker: hendelsen var planlagt i forkant. Og Russland og Putin står bak.

– Det kreves sprengladninger på flere hundre kilo, som etter all sannsynlighet ble lagt ned lang tid i forveien. Russland har kapasitet til å gjennomføre et slikt angrep, og har mest å tjene på det, slår Ulriksen fast.

– Jeg tror det kan være flere motiver for å gjøre noe slikt, og at det må sees i sammenheng med utviklingen i Ukraina. Der kan vi forvente dramatiske ting i dagene og ukene som kommer, utdyper han.

Han har tre teorier om hvordan det kan ha blitt gjort:

Det kan ha blitt brukt ubåter, muligens med en miniubåt om bord til å styre det på plass.

Dykkere kan ha styrt sprengstoffet på plass, fra et skip med vinsj.

Sprengstoffet kan ha blitt utplassert ved hjelp av undervannsdroner/ubemannede ubåter.

Dersom det ble brukt droner, så kan det være fra sivile skip som har en intern brønn, en såkalt «moonpool». Fra denne kan det settes ut droner som kan senke ned eksplosivene, eller dykkere som styrer sprengstoffet på plass. Ulriksen mener det er det mest sannsynlige.

Han har også hørt om en fjerde mulighet: Gassrørene renses og inspiseres av fjernstyrte kjøretøy fra innsiden, og eksplosiver kan også ha blitt fraktet inn i røret på den måten.

– En intern eksplosjon gir større sprengkraft, og jeg har snakket med ingeniører som mener det kan ha skjedd. Undersøkelser vil vise om det skjedde utenfra eller innenfra.

Danmark og Sverige skal prøve å finne ut av hva som skjedde i Østersjøen. Det er fordi tre av lekkasjene på gassrørledningene er i svensk økonomisk sone, mens lekkasjen på Nord Stream 2, lekker i dansk økonomisk sone økonomisk soneØkonomisk sone vil si havområdet utenfor et lands sjøterritorium. Retten for kyststater til å etablere 200 mils økonomiske soner kom under FNs havrettskonferanse i Genève i 1975. Innenfor den økonomiske sone er hovedregelen at kyststaten har en eksklusiv rett til naturresursene, så vel i havbunnen og i undergrunnen som i selve havet. Retten gjelder både levende ressurser, i første rekke fisk, og mineralressurser i havbunnen og dens undergrunn, særlig olje og gass. Kilde: Store Norske Leksikon.

Russland har også insistert på å være med i undersøkelsene, siden det statlige russiske selskapet Gazprom skulle levert gass i rørene.

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, militær forsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet i Danmark, mener det er en utfordring å skulle peke ut den skyldige, men at det absolutt er mulig.

– Man kan finne bomberester, og støtte seg på satellittbilder som er tatt i området. Det kan også ses nærmere på andre radarspor i området, hvis de har kapasitet, og kanskje føre dem tilbake til et bestemt skip, har han uttalt til VG.

Han tror også at angrepet kan ha skjedd ved bruk av en undervannsdrone.

Putin-regimet har lagt frem tre alternative teorier for hva som kan ha skjedd. Den ene er at USA står bak, og spiller på at USA-president Joe Biden før krigen uttalte at en russisk invasjon ville betyr slutten for Nord Stream 2.

En annen russisk teori er at Norge på et vis har vært involvert, siden det nå er norsk gassnæring som tjener på energikrisen.

Den tredje er at Ukraina har stått bak, for å presse vestlige land til å opprettholde krigsstøtten.

Slike teorier er blitt avvist som russisk propaganda.

Kabelen som forsvant

Mystiske hendelser på havets bunn, med mistanke om sabotasje, er ikke ukjent i norske farvann.

I april i fjor ble en gigantisk, undersjøisk kabel plutselig satt ut av drift. Den var del av et overvåkningssystem i regi av Havforskningsinstituttet og skulle sendt signaler til en landstasjon i Bø i Vesterålen.

Plutselig gikk skjermene i svart. 4,3 kilometer med kabel, med en vekt på ti tonn, var røsket ut.

Kabelen kunne hatt militær verdi for Norge, ettersom den kunne ha overvåket russiske skip i norsk farvann. Dermed ble det antatt at Russland står bak, men det er aldri blitt bevist.

Forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier forklarer at Russland har svært mye informasjon om norske installasjoner, både til havs og på land. Russisk etterretning har i lang tid kartlagt infrastruktur på den norske havbunnen.

– Hendelser som den i Bø i Vesterålen viser at Russland har kapasitet til å gjennomføre slike operasjoner, sier hun.

Hun forklarer at Russland både sender et signal til Vesten om hva deres marine er i stand til, og samtidig tester den vestlige responsen.

– Slike hendelser viser hva som er det norske reaksjonsmønsteret. Jeg tror ikke Russland ble skremt, akkurat.

Eggen påpeker at å skape frykt for at en norsk installasjon kan bli rammet, sprer usikkerhet rundt Norges evne til å levere gass til Europa.

– Hendelsen i Østersjøen har rettet oppmerksomheten mot at sikkerheten på norsk sokkel ikke er god nok. For Russland fungerer det som avskrekking, for å legge press på Nato-land, deriblant Norge, om å kutte våpenforsyning til Ukraina.

Eksperten påpeker at Russland historisk har vært mer offensive i Østersjøen enn i Barents- og Norskehavet, og at det slett ikke er overraskende at provokasjonen kommer der.

Faren på norsk sokkel

Etter eksplosjonene i Østersjøen har eksperter påpekt faren for terror mot norske olje- og gassinstallasjoner. Den norske forsvarsevnen beskrives som «naiv»

Denne uken ble det innført hastetiltak på norsk sokkel. Installasjoner offshore, ved kontorsteder, ved forsyningsbaser, helikopterbaser og fartøy, skal sikres, opplyste regjeringen og oljebransjen i samråd – uten at det ble gått i detalj på hvordan det skal skje.

Fra Kårstø prosessanlegg i Nord-Rogaland eksporteres tørrgass rørledningen Europipe II til Nord-Tyskland.

En av Norges fremste terroreksperter, Anders Romarheim, leder for Senter for internasjonal sikkerhet ved Forsvarets høgskole, forklarer at oljebransjen, med støtte fra embetsverket, har innført egne bransjestandarder.

Der er det høy fokus på sikkerhet rettet mot forebygging av uhell, og tiltak ved ulykker, men lite mot eventuelle angrep.

– Man er veldig gode på den delen av sikkerhet som er rettet mot helse og trygghet, men ikke like gode på den delen som gjelder å sikre seg mot terror og sabotasje.

– For å sette det på spissen: Å kunne sikre seg mot ulykker er vel og bra, men det holder ikke mot Putin.

Romarheim sier det er en illusjon å sikre 9000 kilometer med norske gassrør mot sabotasje med eksplosiver.

– Det kan gjøres mye mer for å sikre nøkkelpunkter, som plattformer, knutepunkter i gassledningene, og ilandføringsstasjoner, påpeker eksperten.

Ina Holst Pedersen Kvam, forsker ved Seksjon for sjømakt og ledelse ved Sjøkrigsskolen, mener hendelsene vi har sett i Østersjøen bare kan være startskuddet på noe langt mer alvorlig.

– Russland har blant annet verdens største arsenal av forskjellige typer sjøminer. Disse kan ligge lenge, og flere av de nyeste variantene kan fjerndetoneres. Ingen har kontroll på om de allerede har blitt utplassert ved kritisk undersjøisk infrastruktur også i våre områder.

Hun mener norske myndigheter ikke har grunnlag for å si at det ikke er indikasjoner på at det kan komme tilsvarende angrep på gassrørledningene i Nordsjøen nå.

– Denne sabotasjeaktiviteten både forberedes og utføres tross alt under havoverflaten, og vi er blinde under vann. Tvert imot er det overflod av tegn på motsatt, at Russland har utnyttet nettopp det relativt frie spillerommet til å preppe for offensiver langs havbunnen om nødvendig.

– Den russiske marinen har alltid vært sterke på undervannsteknologi. I likhet med Nato, er vi altfor sent ute med å få på plass tilstrekkelige antiubåtsystemer for å håndtere trusselen som hører med.

Kvam mener det må innføres sterkere tiltak for å overvåke aktivitet.

– Mulighetene for å sette inn mer tilstrekkelige og avskrekkende tiltak på relativt kort tid, er mange. Det er umulig å helgardere seg fullstendig, men havretten åpner for å etablere maritime eksklusjonssoner, en slags blokade, i områder der sårbarhetene er aller størst.

Kan internett kollapse?

Natt til 7. januar i år forsvant forbindelsen i én av to kabler som sikrer internettforbindelsen mellom Svalbard og Fastlands-Norge.

Politiets etterforskning tydet på at det var mennesker som sto bak.

Undersøkelser Bergens Tidende og E24 gjorde av AIS-data, som følger bevegelsene til skip, viste blant annet at den russiske tråleren «Melkart 5» passerte over området der kablene ligger, mer enn 30 ganger på drøyt to døgn – før den ene kabelen sluttet å fungere klokken 04.10 på natten.

– Hadde begge blitt kuttet, ville vi hatt store problemer med å kommunisere med Svalbard, sier forsker og orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen.

På havets bunn ligger det nemlig et enormt nettverk av fiberoptiske kabler verden over. De frakter det meste av datatrafikken, og står for rundt 99 prosent av all kommunikasjon mellom kontinentene.

I Norge er vi også svært avhengige av datakablene. Stort sett alle slike kabler inn og ut av landet går på havbunnen.

– De utgjør på mange måter en enda viktigere del av vår infrastruktur enn gassrørledninger, sier Strømmen.

– Det vil overraske meg stort om det ikke allerede er lagt ut sprengstoff på noen særlig viktige undersjøiske datakabler.

Ødeleggelse av gassrørledninger påvirker situasjonen kraftig, men sabotasje av datakabler på havbunnen kan føre til at hele det globale handelssystemet kollapser.

– Vi ville blitt tvunget 100 år tilbake i tid når det kommer til internasjonal handel og informasjonsutveksling – og det er vi slett ikke forberedt på, sier orlogskapteinen.

Det er få land, om noen, som kan isolere sine datanettverk fra det globale nettet. Men to av dem som er minst avhengig av tilgang til internett, er Kina og Russland.

– Dermed er det et virkemiddel som kan ramme oss med enormt stor effekt – uten å ramme dem i like stor grad, sier Strømmen.

Men hva er sannsynligheten for at det kommer et slikt angrep i nærmeste fremtid – og er Norge forberedt på det?

Atlanterhavskablene strekker seg fra Irland til Canada og er helt sentrale for verdens kommunikasjon.

I fjor sommer dukket det russiske skipet Yantar opp utenfor Irland, der det lå over datakablene i over et døgn. Skipet har en rekke nedsenkbare fartøyer og spesialsystemer for undersjøiske operasjoner og har vært mistenkt for å operere rundt undersjøiske kabler før.

Tor Ivar Strømmen tror ikke disse kablene er hovedmål nå.

– Et angrep på Atlanterhavskablene ville vært et så hardt angrep på verden at konsekvensene hadde vært umulig å forutse. Det er mer sannsynlig med sabotasje som rammer lokalt.

Som et kabelbrudd i Nordsjøen. Det vil påvirke sikkerheten og driften, og dermed olje og gass. Også brudd på linjene opp til Nord-Norge vil kunne gjøre ting vanskelig for landet vårt.

Men Norge, med den sivile delen, er et av de landene i verden med størst ressurser til å kunne gjøre tiltak på havbunnen, ifølge orlogskapteinen.

– Så er det vanskelig å sikre seg helt mot det. Men vi har blant annet ekstra fiber som er lagt som reserve og ikke er i bruk. Et annet sikringstiltak er å ha alternative kommunikasjonssystemer.

Samtidig møter vi en stormakt under vann, som har bygget opp en enorm kapasitet og kompetanse. De operer i økende grad med ubåt rundt undersjøiske internettkabler og har spesialubåter som kan dykke ned i de mørkeste dyp.

Russiske superubåter

1. juli 2019, bare seks–åtte mil fra norskegrensen, brøt det ut brann på den topphemmelige, russiske atomubåten «Losharik». 14 offiserer mistet livet.

«Losharik» er 70 meter lang og i stand til å dykke langt dypere enn nesten alle andre ubåter. Atomubåten opererer sammen med moderskipet «Podmoskovje», som den slippes ut fra.

Noe gikk veldig galt i batterirommet sommeren for tre år siden. Men vel så interessant er spørsmålet om hva den russiske atomubåten gjorde der.

Moskva har vært uforstående om hendelsen og sier ubåten bare var et forskningsfartøy.

– Om det ikke hadde brutt ut brann, ville vi ikke ha skjønt at de var utenfor norskekysten. Igjen et eksempel på at sårbarhetene våre langt på vei overgår vårt eget forsvarsverk.

– Det er klart det er interessant for Russland å kartlegge kystsonen i Nord-Norge. Sabotasjer her av forskjellige slag vil kunne nekte NATO å benytte området til strengt nødvendige militære operasjoner dersom konflikten skulle bryte ut, sier Ina Holst Pedersen Kvam.

Russland har alltid vært sterke under vann, og har lenge prioritert å modernisere ubåtflåten.

Superubåten «Belgorod» er verdens største, med sine 184 meter, og ble satt i tjeneste i juli. Den kan romme hele åtte undervannsdroner, også tilsvarende miniubåter som Losharik.

Det er mye spekulasjoner rundt akkurat hva som befinner seg i ubåten som driver sabotasjeoppdrag og spionasje, men den skal være den første bærer av undervannsdronen «Poseidon», utrustet med atomvåpen.

Undervannsdronen skal angivelig være i stand til å levere en termonukleær koboltbombe på opp til 100 megatonn mot en fiendes havner og kystbyer.

Den er av enkelte blitt kalt et «dommedagsvåpen».

«Belgorod» er i stand til å bære mindre farkoster som 70 meter lange «Losharik» på magen.

– Det er ingen vestlige land som har noe på nivå med «Belgorod». «Poseidon» har først og fremst en psykologisk effekt i kraft av at den i det hele tatt eksisterer. Som et «hevnvåpen» i en eventuell stormaktskonflikt, skal ubåtkapteinen avfyre den uavhengig av om Kreml har kapitulert på land.

– På den måten spiller det ingen rolle hvem som taper krigen, de samfunnsmessige kostnadene for seierherren blir uansett for store, sier Kvam.

Om dommedagsvåpenet «Poseidon» blir avfyrt, kan det få katastrofale følger.

– Vi har ingen teknologi for å håndtere den hvis den først er avfyrt. Da treffer den målet sitt.

Det er svært usannsynlig at Poseidon sikter seg inn mot Nordsjøen, og det er mange steg igjen før Russland er villige til å ofre menneskeliv i Nato-medlemsland, mener Kvam.

Det ville umiddelbart trigget en militær NATO-respons, motsatt av hva gråsoneoperasjoner som sabotasjeaksjonen i Østersjøen er designet for.

– Det ville også vært et svært drastisk steg å skyte spurv med kanon. Det mangler ikke på mer lavintensive alternativer i den russiske verktøykassa for å sette Nordsjøen ut av spill.

– Miniubåter og undervannsdroner, som blant annet «Belgorod» er moderskip for, er mer enn tilstrekkelig for å montere tilsvarende eksplosiver også her.

Det er antakeligvis slike som kan ha kommet fra et sivilt overflatefartøy mens den seilte over Nord-Stream-rørene eller manøvrert dit direkte fra kai i Kaliningrad.

Russland er ekstremt rutinerte på å dekke over aktivitet til sjøs og ved kai, hvor de bruker alt fra røyk til oppblåsbare objekter for å distrahere og skjule diverse operasjoner og bevegelsesmønster.

Superubåten «Belgorod» må holdes et godt øye med i tiden fremover.

– «Belgorod» er rett og slett en sleip og slu sjøslange man overhodet ikke ønsker slippes løs i en såpass spent situasjon. Det er nok mange i inn- og utland som følger ekstra godt med på hvor den er nå, sier hun, og legger til:

– Om man ikke får med seg på satellitt at denne drar fra kai, så Nato får tracket den i etterkant når den dykker, eller i verstefall mister den underveis, får Putin et fryktelig effektivt pressmiddel helt gratis - kun fra uroen den skaper alene.