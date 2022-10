Brann i skyskraper i Pakistan

Flere pakistanske medier melder om en stor brann i skyskraperen Centaurus Mall i Islamabad. Videoer på sosiale medier viser store mengder røyk.

Associated Press of Pakistan skriver at brannen startet på et kjøkken i mathallen i byggets tredje etasje, og at brannmannskapene kjemper en iherdig kamp mot flammene.

Videoer og bilder på Twitter viser også massive mengder røyk og ild som slikker seg oppover en av bygningene.

Centaurus Mall består av tre store bygg på 26 etasjer hver, og huser blant annet et kjøpesenter og et femstjernes hotell.

Politiet i byen opplyser på Twitter at alle er evakuert trygt fra kjøpesenteret i forbindelse med brannen. De skriver ikke noe om personskade.

Pakistan er for tiden også inne i en flomkatastrofe av historiske dimensjoner. Verdensbanken anslår at flommene har krevd flere tusen menneskeliv, og at opptil ni millioner mennesker risikerer å havne i fattigdom.

