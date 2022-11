FRA NORGE TIL TALIBAN: Spesialsoldatene til Taliban har publisert dette bildet fra deres trening inne på den norskbygde basen. VG har stedverifisert bildet.

Her trener Taliban på den norskbygde basen

KABUL (VG) Norge brukte 6,8 millioner bistandskroner på å bygge en treningsbase for spesialstyrkene i Afghanistan. Nå brukes den av Taliban.

Taliban er blitt seierherrene i Afghanistan.

Når VG kjører gjennom hovedstaden Kabul, er det bevæpnede Taliban-soldater på hvert gatehjørne. Det hvite flagget deres vaier fra regjeringsbygg og boligblokker.

Også militærbasene er tatt over av den islamistiske fundamentalistiske bevegelsen, som Vesten – og Norge – i 20 år forsøkte å knuse.

En av måtene Norge ville gjøre dette på, var å trene opp afghanske soldater. Norske spesialsoldater trente opp, og kriget sammen med, den afghanske antiterrorenheten CRU – Crisis Response Unit. Dette var blant Norges prestisjeprosjekter, og ble startet i 2007.

CRU ble omtalt som spydspissen i kampen mot Taliban, al-Qaida og IS.

Forsvaret har selv skrytt av enheten i mange år. De har kalt dem våpenbrødre og omtalt opplæringen som en suksessoppskrift som har «vekket oppsikt i utlandet».

TALIBAN: Nå er det de ytterliggående islamistene som styrer CRU-basen hvor norske styrker før drev med opplæring.

Men utenfor en av basene til CRU i Kabul er det nå Taliban-soldater som står ved porten.

De ønsker ikke å slippe VG inn bak betongmuren, men Taliban-soldaten Ismael (23) forteller om hvordan det var å overta makten i landet, og utstyret til CRU.

– Vi bruker det samme utstyret, uniformene og bilene. Dette var en av våre største seire fordi vi fikk tak i så mye moderne utstyr.

Han sier at det er 3000 Taliban-soldater inne på basen, og at de opererer på samme måte som CRU-styrken gjorde før.

– Vi utfører spesialoperasjoner mot IS herfra.

I sosiale medier deler Taliban nå bilder og videoer av utstyret de har fått tak i.

Et av bildene de har publisert, har VG stedverifisert til treningsbasen «Camp Lion», som i sin tid ble bygget og finansiert av Norge.

CAMP LION: Et skjermbilde fra en video Taliban har publisert, viser Taliban-soldater inne på den norskbygde basen.

Fra Norge til Taliban

Historien om «Camp Lion» går tilbake til 2012:

Da oppsto det et behov for treningsfasiliteter hvor de norske og afghanske soldatene kunne trene sammen.

I 2013 sto «Camp Lion» klar. I dokumenter VG har fått innsyn i, beskrives prosjektet og bygningene. Den inneholdt «flere små bygninger i lokal byggeskikk som skal simulere en liten landsby», skytebaner, en basar, høyhus og landingsplasser for helikopter.

Det kostet 6,8 millioner kroner, og midlene ble hentet fra det norske bistandsbudsjettet.

Basen ble så formelt overlevert til afghanske myndigheter, og dokumentene ble signert av daværende utenriksminister Børge Brende, viser kontrakter VG har sett.

I flere år ble dette en av de viktigste treningsfasilitetene for CRU-soldatene og deres norske mentorer.

Forsvaret publiserte flere bilder av leiren der norske spesialsoldater trente de afghanske «våpenbrødrene».

CAMP LION: Norske spesialstyrker under trening av afghanske CRU-soldater i april 2018.

– Vondt å se

Vegard Norstad Finberg, oberstløytnant i Forsvarsdepartementet, sier til VG at da Taliban i august 2021 inntok Kabul, la sikkerhetsstyrkene ned våpnene etter beskjed fra den afghanske regjeringen. Da var Kabul omringet, og utstyr og baser ble da overlevert til Taliban.

Han trekker frem at det nå er en negativ utvikling i landet, med økonomisk kollaps og innskrenkning for jenter og kvinner i skolen.

– Med dette som bakgrunn er det selvfølgelig vondt å se at en base som sto for positiv utvikling av sikkerheten, selvstendighet og økt trygghet for befolkningen i Afghanistan, nå er i hendene til Taliban.

NORSK BASE: Taliban heiser flagget sitt på den norskbygde basen.

I 2014 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle se på Norges bidrag til Afghanistan. To år senere kom den harde dommen: Norge hadde vært en god alliert for USA og NATO, men var ikke kommet i mål med å hindre internasjonal terror eller å bygge en velfungerende afghansk stat.

Hvordan bistandsmidlene ble brukt, ble også kritisert:

«Afghanistan har utviklet seg siden 2001. Norske myndigheter har bidratt til utviklingen gjennom støtten til samtlige sektorer gjennomgått i dette kapittelet. Men resultatene er skjøre, og bare den politiske utviklingen fremover vil vise hvor varige de er. I forhold til de enorme bistandssummene som har vært brukt på Afghanistan, er resultatene heller svake. Et tradisjonelt kost-nytte- perspektiv gir ikke et positivt bilde.»

Til sammen har Norge brukt mer enn 20 milliarder kroner på militære bidrag og sivil bistand siden invasjonen av Afghanistan.

Info Afghanistan – kjapt oppdatert I 2001 invaderte militære styrker fra vestlige land, deriblant Norge, Afghanistan. Målet var å knuse al-Qaida som hadde stått bak terrorangrepet mot USA 11. september. Også Taliban, som da regjerte, skulle nedkjempes.

I 20 år forsøkte vestlige land på statsbygging, men klarte aldri å nedkjempe Taliban. Da USA og resten av de vestlige landene trakk sine militære styrker ut i august i fjor, kollapset det afghanske regjeringsapparatet og titusenvis av mennesker flyktet. Samtidig rykket Taliban inn og overtok makten.

Taliban har siden slått ned på kvinners rettigheter, ytringsfrihet og nektet jenter fra 7. klasse og oppover utdanning.

Den økonomiske situasjonen er også blitt kraftig forverret, og 95 prosent av befolkningen lever nå i fattigdom. Det er en økning på 70 prosent siden i fjor.

En ny rapport fra FN tegner opp et bekmørkt bilde av den økonomiske situasjonen i landet. Bank- og finanssystemene har kollapset, og innen midten av 2022 hadde 700.000 jobber gått tapt, de fleste blant kvinner. Et av fem barn står i fare for alvorlig underernæring, særlig sør i Afghanistan.

Også soldatene føler de er blitt forlatt

Men det er ikke bare norske baser som er blitt værende igjen i Afghanistan.

Flere av CRU-soldatene som ble trent opp av de norske spesialstyrkene, føler seg forlatt, og sier de nå er i livsfare.

I sommer lanserte regjeringen nye regler for hvem som kunne søke om å bli overført til Norge og få asyl. Noen tidligere ambassadeansatte og lokalt ansatte hos Forsvaret kunne søke.

Men ikke CRU-soldatene.

Det setter sinnene i kok hos de afghanske spesialsoldatene som norske soldater kalte «våpenbrødre».

– I hver eneste trening vi hadde sammen, lovet de at de ikke ville forlate oss, og at de ville hjelpe oss overalt. De holdt ikke løftet sitt, hevder den 30 år gamle soldaten Nuri.

I et tilbaketrukket hus i sentrum av Kabul møter VG mannen som i fire år kriget mot Taliban, side om side med norske spesialsoldater.

Han er skuffet over at norske soldater forlot dem på dramatisk vis i fjor.

Av frykt for represalier fra Taliban, ønsker han ikke at vi bruker hans fulle navn. VG kjenner hans identitet, og har sett billeddokumentasjon på at han jobbet for CRU-222.

SPESIALSOLDAT: 30 år gamle Nuri ble i fire år trent av norske spesialstyrker i Kabul, Afghanistan.

Lever i skjul

Etter at Taliban tok over makten i august i fjor, har Nuri måttet leve i skjul.

Under de dramatiske dagene i fjor, sendte Norge transportfly til Kabul for å hente ut nordmenn, noen av CRU-soldatene og lokalt ansatte. Totalt 1100 ble hentet ut, opplyser Forsvarsdepartementet.

Men Norge fikk bare hentet ut deler av CRU-styrken på 300 soldater.

VG har spurt Forsvarsdepartementet om hvilke kriterier de la til grunn for hvem de hentet ut. Det ønsker de ikke å svare på, men sender heller denne uttalelsen:

– Situasjonen under evakueringen ga ikke mulighet for å få flere som jobbet for CRU til Norge, skriver statssekretær Bent-Joacim Bentzen i Forsvarsdepartementet via kommunikasjonsavdelingen.

Hvor mange CRU-soldater som er igjen, eller som ble hentet til Norge, ønsker heller ikke Forsvarsdepartementet å svare på.

– Vi trodde de også ville evakuere ut oss, forteller soldaten Nuri.

– Før var vi ikke redd for Taliban fordi vi hadde våpen og kunne kjempe mot dem. Men nå er vi uten våpen, og de kan gå etter oss én etter én, forteller han.

FN har rapportert at mer enn 100 afghanere er blitt drept i utenomrettslige henrettelser av de nåværende styresmaktene. Dette er mennesker som tidligere jobbet for afghanske myndigheter, slik som afghanske soldater.

SOLDAT: Nuri frykter hva som kan skje om han blir tatt av Taliban. – Vi er veldig redde, forteller han.

I sommer lanserte regjeringen nye retningslinjer for hvem som kunne søke om asyl i Norge. Noen ambassadeansatte og noen av forsvarets lokalt ansatte kunne søke.

Men de gjenværende soldatene som Norge trente opp i Afghanistan, slik som Nuri, er ikke inkludert.

– CRU var afghansk spesialpoliti som blant annet kjempet mot Taliban på vegne av afghanske myndigheter, og det var ikke på grunn av den norske opplæringen at tidligere CRU-personell er havnet i en vanskelig situasjon, skriver statssekretær Bent-Joacim Bentzen.

– Hva tenker dere om sikkerhetssituasjonen til de gjenværende soldatene i CRU? De forteller at de er i livsfare.

– Vi har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig. Det er den for svært mange i Afghanistan.

