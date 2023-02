Det har vært store demonstrasjoner mot avskaffelsen av helligdagen. Dette bildet er tatt i København den 5. februar.

Helligdag avskaffet i Danmark tross protester

Den danske helligdagen store bededag avskaffes i Danmark, i tråd med regjeringens forslag.

Den danske avisen DR skriver at beslutningen har falt etter flere timer med debatt i det danske Folketinget.

Dagen faller alltid på fjerde fredag etter påske. Fra neste år er dagen en vanlig arbeidsdag i Danmark.

Avskaffelsen av helligdagen har skapt store reaksjoner i Danmark.

– Jeg håper regjeringen lytter og konstaterer at dette er et inngrep som de ikke bør gjennomføre, sa leder for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard tidligere i februar.

Organisasjonen anslo at rundt 30.000 mennesker møtte opp i København den 5. februar for å demonstrere.

1 / 3 København 5. februar. København 5. februar. København 5. februar. forrige neste fullskjerm København 5. februar.