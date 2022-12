NORDMANN I PARIS: Statsminister Jonas Gahr Støre mener Norge ikke kan «frikoble seg» fra energikrisen i Europa.

Støre om sjokkpriser på strøm: − Kommer til å vare

PARIS (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre sier han skjønner at det svir for folk flest at strømprisen er så høy. Han ber nordmenn forberede seg på flere måneder med høye priser – og vil ikke øke støtten.

Mørke og kalde vintermåneder med rekorddyr strøm. Nå også i Nord-Norge.

Det må vi leve med, i hvert fall denne vinteren, forklarer Jonas Gahr Støre i dette intervjuet med VG.

– Hva tenker du om at strømmen nå blir så dyrt, at det selv med strømstøtte blir det vanskelig for vanlige folk å betale strømregningen?

– Det er en stor utfordring, og jeg har full forståelse for at familier som skal betale strømregninger finner det vanskelig. Det er forsøkt å bøte på det gjennom den mest omfattende strømstøtteordningen i Europa, sier Støre.

– I en vinterperiode med kald desember går prisene opp. Det gjelder også her i Europa. Prisene vil være avhengige av hvor kaldt det blir, legger han til.

– Du skjønner at dette svir for vanlige folk?

– Det skjønner jeg veldig godt. Dette er en utfordring for alle land i Europa. Vi opprettholder strømstøtten og el-avgiften vil være på et lavere nivå i de tre første månedene i 2023.

Støre oppfordrer bedrifter til å vurdere å inngå fastprisavtaler til lavere priser enn vanlig.

Men han vil ikke øke strømstøtten til vanlige husholdninger.

– Vi har ikke planer om det, den er på et veldig høyt nivå.

– Men Norge tjener jo på energikrisen, gjennom salget av gass til Europa på et mye høyere prisnivå?

– Det er ikke en direkte kobling mellom det. Det er inntekter vi får til det norske pensjonsfondet, mens strømstøtten går over det norske statsbudsjettet.

– Nå blir det også veldig høye strømpriser i Nord-Norge. Må de bli vant til det de kaller «søring-priser»?

– Jeg tror ikke det blir utviklingen. Kraftsystemet i Nord har mer tilgang på kraft, blant annet gjennom utveksling med Sverige. Men prisene reflekterer det som er tilgangen på kraft, og det merkes også i Midt-Norge og Nord-Norge nå.

FINT SELSKAP: EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen og Frankrikes president Emmanuel Macron tar Støre imot mandag kveld.

Støre er i Paris i anledning en støttekonferanse for Ukraina i den franske hovedstaden.

Mandag kveld hadde han møter med Frankrikes president Emmanuel Macron og presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen.

De ønsket løfter om langvarige avtaler for innkjøp av norsk gass.

– I møter med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går, skisserte hun en energikrise. Betyr det at høye strømpriser vil vare lenge?

– Det grunnleggende er at Europa mangler kraft når russisk gass er helt borte. Det vi nå gjør er å bøte på dette med energisparing, og så må vi fort i gang med innsatsen for å skape erstatningskraft. Komme i gang med vindkraft, hydrogenproduksjon, nett for sol. Her er Norge i full gang.

ANKOMMER: Støre tas imot på konferansen i Paris.

– Vi nordmenn har vært bortskjemt med veldig billig strøm, må vi begynne å forholde oss til at strøm er dyrt?

– Vårt mål er at Norge skal ha som et fortrinn at vi har tilgang til stabil og billig kraft. Det arbeider vi for. Nå er Europa i en krise grunnet krigen i Ukraina, og bortfall av en stor del av Europas energiforsyning. Det lar seg ikke løse på en natt.

Norge kan ikke frikoble seg fra krisen, for vi er også avhengige av å ha strømutveksling med andre land, mener Støre.

– Dette kommer til å vare en tid, men målet er å få opp produksjonen av kraft.

– Så høye strømpriser kommer til å vare, vi må lære å leve med det?

– I flere måneder fremover nå vil vi ha høyere strømpriser enn det vi hadde for ett til to år siden.

– Blir høye strømpriser den nye normalen?

– Det vil jeg ikke si, jeg er ganske sikker på at det vi står i nå er en midlertidig krise. Vi må alle tenke gjennom hvordan vi bruker kraft. Vi har stort potensial i å energiøkonomisere mer. Det tror jeg både husholdninger og bedrifter har erfart. Så har jeg et håp om at vi kommer til mer normale priser, men det vil ta noe tid og det må vi stå i sammen. Derfor har vi som en av de store satsingene i vårt budsjett en strømstøtte som tar 80–90 prosent av regningen til folk.