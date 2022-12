ANGREP: Satellittbilder er tatt 14. desember. På bildet ser du en hel rekke svarte prikker etter ulike artilleriangrep.

Nye satellittbilder viser bombenedslag i Bakhmut

Satellittbilder viser synlige spor etter harde sammenstøt i byen Bakhmut i Donetsk. De siste ukene har byen vært under kraftige angrep.

Kampen om Bakhmut har pågått i flere måneder. Siden Kherson ble gjenerobret av Ukraina i begynnelsen av november har kampene flyttet seg østover i landet, til Bakhmut.

Bakhmut har de siste ukene vært åsted for kraftige sammenstøt mellom ukrainske og russiske styrker, og jordene rundt byen viser spor av omfattende artilleriild.

Noen jorder utenfor byen er fullstendig gjennomhullet av artilleriild.

NYE BILDER: Et jordområde i Bakhmut har tydelige skader etter harde angrep. Øverst til venstre ligger en bensinstasjon som er fullstendig ødelagt etter artilleri. Neste bilde viser samme området i november. 9 NOVEMBER: Bildet er tatt i begynnelsen av november. Der kan man se bensinstasjonen før den ble jevnet med jorden.

Guvernøren i Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sa torsdag til Sky News at de hardeste kampene nå pågår i Bakhmut, hvor russiske styrker prøver å trenge gjennom Ukrainas frontlinje.

De russiske angrepene har gjort at byen har blitt til «brente ruiner» sa Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, i en av sine video-taler på Telegram tidligere i desember.

En dronevideo som er lagt ut av den pro-ukrainske Telegram-kontoen AFUStratCom viser enorme ødeleggelser i byen Bakhmut i Donetsk.

– Okkupantene har ødelagt Bakhmut. Nok en Donbas-by som den russiske hæren har gjort om til brente ruiner.

Tidligere i desember skrev det ukrainske forsvarsdepartementet at Russland mest sannsynlig ser på Bakhmut som en måte å avansere til Kramatorsk-Sloviansk i Donetsk.

PÅGÅTT LENGE: Bildet fra 8. desember viser brannmenn som slukker en brann i Bakhmut. Det er store skader på bygningen.

To drept i Kherson

Samtidig som kampen om den østlige byen pågår for fullt har russiske styrker også utført angrep mot den viktige byen Kherson, som Ukraina gjenerobret i begynnelsen av november.

Siden da har de russiske styrkene jevnlig angrepet byen med raketter fra sin posisjon over elven.

Torsdag ble to mennesker drept og seks såret i et artilleriangrep mot byen, opplyste guvernør Jaroslav Janusjevytsj på Telegram.

En av de drepte var en frivillig Røde Kors-arbeider. Det opplyste foreningen selv tidligere torsdag.

– Fienden angriper byen for andre dag på rad. Om morgenen traff okkupantene et kritisk infrastrukturanlegg, skriver guvernøren.

FLERE ANGREP: Bildet fra 14 desember viser røyk som stiger opp fra administrasjonsbygningen i Kherson etter russisk artilleriangrep.

Zelenskyj skriver på Telegram at Kherson ble beskutt mer enn 16 ganger i løpet av torsdagen.

– Siden begynnelsen av denne dagen har Russland allerede beskutt Kherson mer enn 16 ganger! Bare på en dag!

Angriper infrastruktur

Russland har over lengre tid angrepet infrastruktur i Ukraina. Som følge av det har flere områder i landet vært uten strøm. Lørdag var over 1.5 millioner ukrainere i Odesa-regionen var uten strøm etter russiske angrep, uttalte Zelenskyj,

Et liv uten strøm og varme vil slå hardt ned på den sivile befolkningen nå som det er vinter.

Guvernøren i Donetsk uttalte til Sky News at den ukrainske befolkningen kan fryse i hjel denne vinteren på grunn Russlands angrep mot kraftanlegg.

– På grunn av at det ikke er oppvarming, er det en risiko for at folk kan dø av hypotermi.

Den mest overhengende trusselen akkurat nå er likevel russiske artilleri og rakettangrep, sa han.