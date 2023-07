PEPTALK: Utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk et ord i øret fra USAs president Joe Biden på Nato-toppmøtet. Torsdag skal Jonas Gahr Støre ha en samtale med presidenten i Helsingfors.

På vei til Finland: Støre varsler mineral-prat med USAs president

VILNIUS (VG) USAs president Joe Biden skal ha et eget møte med Jonas Gahr Støre (Ap) og de nordiske statsministrene i Helsingfors torsdag. Da vil Støre ta opp ønsket om en norsk-amerikansk mineralavtale.

– Hvis det er slik at USA vil begrense sin avhengighet av blant annet Kina, så er Norge en del av svaret, sier Støre til VG.

USAs nye klimapolitikk forutsetter at amerikansk industri helst skal kjøpe innenlandske innsatsvarer.

I president Bidens klimaplan, Inflation Reduction Act (IRA Inflation Reduction Act (IRAIRA ble vedtatt av et demokratisk flertall i kongressen, og undertegnet av president Biden sommeren 2022. Lovpakken skal blant annet bidra til grønn omstilling og utslippskutt i USA over en 10-års periode. IRA beskrives som et vendepunkt for grønn omstilling, med betydelige subsidier til eget næringsliv. ) ligger flere hundre milliarder dollar i skattelette og subsidier til bedriftene som binder seg til å handle amerikansk.

Støre og den norske regjeringen vil snakke med Biden om en egen avtale med USA, for å unngå denne konkurransevridningen.

– Vi ønsker den samme type unntak som USA nå inngår avtale om med Japan og med EU, sier den norske statsministeren.

Nato-delegasjonen: Jonas Gahr Støre hadde med forsvarsminister Bjørn Arild Gram og utenriksminister Anniken Huitfeldt til toppmøtet i Vilnius denne uken.

Vel notert

Støre har allerede tatt det opp med USAs utenriksminister Antony Blinken, da de møttes i Oslo tidligere i år.

– Vi har fått beskjed om at det er vel notert i Washington. Nå ønsker jeg å ta dette opp direkte med presidenten, sier Støre.

Han viser til mineralstrategien som regjeringen la fram før sommeren. Norge ønsker å vokse på å utvinne sjeldne mineraler, blant annet de som trengs i produksjonen av batterier.

HER, FORAN STØRE: USAs president Joe Biden finner sin plass til «familiebildet» på Nato-toppmøtet, ved siden av Jens Stoltenberg, og foran Jonas Gahr Støre, Emmanuel Macron, Andrzej Duda og Olaf Scholz.

Avhengig av Kina

– For noen av disse mineralene er EU langt over 90 prosent avhengig av Kina. Og på noen av disse områdene har Norge en betydelig mulighet til å avlaste den avhengigheten.

– Er et unntak i USA avgjørende for å få norsk mineralutvinning i gang?

– Vår satsing på mineralstrategi og batteristrategi står og faller ikke på dette. Vi er i gang, blant annet i Arendal og Mo i Rana, med å bygge opp en betydelig batteri-industri. Men der vi kan, må vi sørge for at norsk industri får mest mulig like vilkår og lik markedsadgang, sier statsministeren.

– Vil en avtale være bra for USA også?

– Ja, vi mener at dette også vil være i USAs interesse å gjøre seg mindre avhengig av mineraler fra land som Kina, svarer han.

Tredje toppmøte

Det nordisk-amerikanske toppmøtet i Helsingfors torsdag er tredje gang en amerikansk president møter de nordiske topplederne.

President Barack Obama samlet de nordiske topplederne i Stockholm i 2016. Da var Jens Stoltenberg med som norsk statsminister.

To år senere inviterte han de nordiske til Washington. Da var Erna Solberg statsminister.

En god grunn til for Biden å besøke Finland nå, er at landet er Natos sist innkommende medlemsland.

Støre sier at sikkerhet og forholdet til Russland åpenbart blir de viktigste sakene når de nordiske statsministrene setter seg ned med den amerikanske presidenten.

– Det er jo historisk og symbolsk, at den amerikanske presidenten besøker Norden når vi straks er samlet i Nato, sier Støre.

– Dette besøket er en viktig markering fra USAs side. President Biden er innom Storbritannia, Baltikum og Norden. Vi får en anledning til å diskutere nordområdeperspektivene fra Østersjøen til Barentshavet, sier statsministeren.