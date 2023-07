BIDEN-RÅDGIVER: Jonas Gahr Støre og Jake Sullivan, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, spiste frokost sammen i den norske ambassaden i Helsingfors torsdag.

Støres beskjed til USA: Fraråder bruk av klasevåpen

HELSINGFORS (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har snakket med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan om problemet med USAs åpning for bruk av klasevåpen i Ukraina.

– Sullivan tok det opp i dag. Han sa at det var et svært vanskelig valg for USA, sier Støre til VG etter at de spiste frokost sammen i Helsingfors.

Støre skal senere torsdag møte USAs president Joe Biden i den finske hovedstaden, sammen med sine nordiske kolleger.

– Amerikanerne anså at det var avgjørende viktig i den situasjonen som Ukraina nå står i, i et område hvor kampene har pågått i flere måneder, og mye står på spill, sier han.

Fordømmer ikke

Støre sier at Norge fraråder bruk av klasevåpen. Statsministeren ledet i sin tid de internasjonale forhandlingene som ledet opp til konvensjonen som forbyr klasevåpen.

– Sullivan var klar over at dette er noe Norge er opptatt av, og jeg sa at for Norges del fraråder vi det. Så har vi respekt for at USA og Ukraina ikke har undertegnet konvensjonen. Vi vet også at Russland aktivt har brukt klasevåpen fra starten av konflikten, sier Støre.

Den norske statsministeren sier dette om hvordan han vil kommunisere det norske synet på bruk av klasevåpen overfor USA og presidenten:

– Her er ord viktige: Jeg har valgt å ikke bruke ordet «fordømmelse». Vi snakker om betydningen av konvensjonene (som forbyr klasevåpen, VGs anm.), og at vi bør komme til en norm i verden hvor klasevåpen ikke brukes. Det er et syn som jeg tror den amerikanske administrasjonen deler, at det er mindre avgjørende der moderne krigføring er nå, sier Støre.

Nordens stemme

Nå når alle fem nordiske land snart er samlet i Nato, er det lett å gjette hovedtema for samtalen med den amerikanske presidenten:

Det blir forsvar og sikkerhet i nordområdene, ifølge Støre.

– Med alle land inne blir Nordens stemme sterkere i Nato, med alle landene inne. Nå forhandler Finland, Sverige og Danmark om forsvarsavtaler med USA, på linje med den Norge har. Dermed får USA et likelydende forhold til alle de nordiske landene, sier han.

– Vil Norge da få mindre oppmerksomhet fra USAs militære?

– Alle kommer til å justere planene år det strategiske kartet ser annerledes ut, selv om vi kjenner hverandre godt i Norden gjennom 15 års tett forsvarssamarbeid, sier Støre.