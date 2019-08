FÅR MOTSTAND: USAs president Donald Trump skal ifølge flere amerikanske medier være interessert i å kjøpe verdens største øy. Det er ikke populært hos danskene. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Danske politikere sier tvert nei til Trump: – Fullstendig vanvittig

Den amerikanske presidentens ryktede kjøpsplaner er «fullstendig useriøse» og «en forferdelig tanke», tvitrer de sinte politikerne.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Torsdag meldte Wall Street Journal at USAs president Donald Trump flere ganger skal ha snakket om å kjøpe Grønland. Øya, som er verdens største, tilhører nå Danmark, men har eget selvstyre.

Trump skal ha undersøkt muligheten fordi USA gjerne vil styrke sin posisjon i det arktiske området, hvor blant annet Russland er godt representert.

Det har ikke falt i god jord hos danskene.

les også WSJ: Trump skal ha vist interesse for å kjøpe Grønland

– Fullstendig vanvittig

Dansk Folkepartis grønlandspolitiske talsperson, Søren Espersen, går hardt ut mot Trump ifølge Ritzau og Ekstra Bladet.

– Hvis dette stemmer, at han tenker på dette, så er det definitivt et bevis på at han har blitt gal. Jeg må si det som det er: Tanken på at Danmark skulle ha solgt 50 000 statsborgere til USA er fullstendig vanvittig.

Socialistisk Folkepartis grønlandspolitiske talsperson, Karsten Hønge, sier til Danmarks Radio at presidenten ikke kommer til å få viljen sin.

les også Danske meteorologer avviser varmerekord på Grønland

– Selv om Trump kommer fra en verden hvor alt kan kjøpes, tror jeg han blir skuffet denne gangen.

SKEPTISK: Lars Løkke Rasmussen, som var statsminister i Danmark inntil juni i år, tror Trumps grønlandsplaner er en dårlig spøk. Foto: Stina Stjernkvist/TT nyhetsbyrån

Ikke til salgs

– Det avgjørende for meg er at det er snakk om våre landsmenn. På samme måte som vi ikke selger vendelboere (innbyggere i Vendsyssel, den nordlige delen av Jylland, journ. anm.) til Norge eller noe slikt sinnssykt. Dette er rene galskapen i 2019, sier Espersen.

Danmarks tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen (Venstre), tror ikke at Trump er seriøs, og skriver på Twitter at presidentens kjøpsplaner må være en aprilsnarr, «totalt utenfor sesongen»:

Han får støtte av sine partifeller Søren Pind og Michael Aastrup, som understreker at Grønland ikke er til salgs.

– Tiden hvor man bare kunne kjøpe områder og folk er heldigvis over, for mange år siden. Det forventer jeg også at regjeringen, på vegne av riksfellesskapet, vil forklare i både klar og presis tale når Trump besøker Danmark, tvitrer Aastrup til den amerikanske presidenten.

– En forferdelig tanke

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) har foreløpig ikke kommentert et eventuelt salg av Grønland, ifølge Ekstra Bladet. Flere politikere på venstresiden har imidlertid også uttrykt motstand mot Trump.

– Det sier veldig mye om Trump at han faktisk tror at man kan kjøpe et helt land og et helt folk. Grønland tilhører grønlenderne, og dette er ikke 1800-tallet. Ikke til salgs! tvitrer Enhedslistens Pernille Skipper.

les også Store mengder mikroplast funnet i snøen i Arktis: – Vi er overrasket

– Trump kjøpe Grønland?! Forhåpentligvis en spøk, men ellers en forferdelig tanke med risiko for militarisering av Grønland og mindre selvstendighet til det grønlandske folk – og et stort tap for Danmark, tvitrer Martin Lidegaard (Radikale Venstre).

Det vil imidlertid til syvende og sist være opp til grønlenderne selv, forklarer formann Martin Lidegaard i Det Udenrigspolitiske Nævn til DR.

– Grønland og Arktis har blitt et høyst interessant område for stormaktene i verden. Nettopp derfor tror jeg at alle har en interesse i at Grønland forblir hos Danmark. Men jeg vil tørre å påstå at en urbefolkning neppe har hatt større selvstendighet på egne premisser enn det grønlandske, sier Lidegaard.

VG har vært i kontakt med den danske ambassaden i Norge, som foreløpig ikke har kommet med en kommentar til Trumps interesse for Grønland.

les også Viralt bilde fra Grønland: Her løper hundene «på vannet»

Gjør narr av planene

Danskene er ikke de eneste som har reagert på nyheten.

I USA har en rekke journalister og samfunnsdebattanter kastet seg inn i Twitter-diskusjonen. Flere med et glimt i øyet.

Kommentatoren Jon Gabriel kommer med følgende spådom av hva som kan skje med Grønland dersom Trump får viljen sin:

– Dersom Trump tror Grønland er til salgs, kan jeg nesten ikke vente med å se hva han gjør med den neste e-posten han får fra en nigeriansk spammer, tvitrer den politiske bloggeren Bill Palmer.

Sangeren og skuespilleren Bette Midler ber Trump om å peke ut Grønland på kartet før han legger inn budet:

Publisert: 16.08.19 kl. 11:26