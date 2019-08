MILITÆRT OPPBUD: Disse bildene viser kinesiske pansrede kjøretøyer som paraderer i gatene utenfor et stadium i byen Shenzhen som ligger rett ved Hongkong. Foto: AFP

Spent i Hongkong: Panserkjøretøy ved grensen

Disse bildene av pansrede militære kjøretøy på grensen til Hongkong viser at kinesiske myndigheter øker trusselnivået for å få en slutt på demonstrasjonene i finansmetropolen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ferske bilder viser pansrede kinesiske militærkjøretøy parkert inne på Shenzhen sportsstadion i tillegg til bilder av militære styrker i gatene i byen som grenser til Hongkong.

Militærkjøretøyene skal tilhøre det kinesiske Folkets bevæpnede politi, skriver Guardian.

– Ti minutter å komme seg inn

Tilstedeværelsen har ført til spekulasjoner om Kina vil bruke større militærmakt mot demokrati-demonstrantene.

Myndighetene i Beijing har fordømt protestene og sagt at de grenser til terrorisme. Hongkongs CEO, Carrie Lam sa tidligere i uken at det snart kikke er noen vei tilbake.

– Volden vil føre til at det ikke er noen vei tilbake for Hongkong. Den vil styrte Hongkong-samfunnet ut i en svært bekymringsfull og farlig situasjon, sa hun ifølge AFP.

Ifølge The Times har de kinesiske myndighetene nå advart om at det «vil ta ti minutter» for deres militære kjøretøy å ta seg inn i Hongkong.

Skryter av Xi Jinping

USAs president Donald Trump gikk ut på Twitter i natt hvor han tar til orde for å snakke med Kinas president Xi Jinping.

BRUKER STADION: Kinesiske militærkjøretøy står parkert inne på Shenzhen sportsstadion. Foto: AFP

les også Krisen i Hongkong er den verste siden 1997

Trump skriver på Twitter at han mener Kinas president Xi Jinping kan løse «problemet i Hongkong».

– Selvsagt vil Kina inngå en avtale. La dem arbeide humant med Hongkong først, skriver han på Twitter og legger til i en ny melding:

– Jeg kjenner ham veldig godt. Han er en god leder som har folkets respekt. Han er også en god mann når det gjelder tøffe saker. Jeg tviler overhodet ikke på at president Xi vil løse Hongkong-problemet på en human og effektiv måte, han kan gjøre det. Et personlig møte? skriver Trump.

Imens forbereder Hongkong seg på nye massedemonstrasjoner i helgen, på tross av at Trump og andre verdensledere oppfordrer partene om å roe ned konfliktnivået i den ti uker lange demokrati-demonstrasjon som blant annet har ført til kanselleringer av nær 1.000 flyginger denne uken, ifølge Reuters.

Publisert: 15.08.19 kl. 08:13 Oppdatert: 15.08.19 kl. 08:28