BERLIN: Onsdag møttes Storbritannias statsminister Boris Johnson og Tysklands forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Merkel gir Boris Johnson 30 dager på å unngå «no deal»

Tysklands forbundskansler Angela Merkel utfordrer Storbritannias statsminister Boris Johnson, og gir ham 30 dager på å sørge for at Storbritannia ikke raser ut av EU uten en avtale.

Det ble klart etter et møte mellom de to statslederne i Berlin onsdag, ifølge The Guardian.

Under møtet var Merkel klar på at Storbritannia fortsatt har en sjanse til å løse den pågående konflikten over skilsmisseavtalen som vil regulere landets fremtidige forhold til EU.

Med det refererer hun til det betente spørsmålet om irskegrensen, den såkalte irsk «backstop», som er en garanti mot en hard grense mellom Irland og Nord-Irland uavhengig av om EU og Storbritannia kommer til enighet om en avtale.

– «Backstop» har alltid vært en reserveløsning. Vi har sagt at det kan ta to år å få på plass en avtale. Men hvis vi kan finne en løsning på problemet i løpet av de neste tredve dagene, hvorfor ikke?, sa Merkel mens hun henvendte seg til Johnson.

Vil fjerne «backstop» fra avtalen

Boris Johnson var på sin side klinkende klar på at Storbritannia ikke kan akseptere skilsmisseavtalen som nå ligger på bordet.

– Vi trenger at «backstop»-løsningen fjernes. Men hvis vi klarer det, er jeg helt sikker på at vi kan komme videre i forhandlingene sammen.

I praksis innebærer «backstop»-alternativet at man unngår grensekontroller mellom republikken Irland og Nord-Irland, som er en del av Storbritannia.

Garantien mot en hard grense mellom de to landene er forankret i «The Good Friday Agreement» fra 1998. Avtalen kom på plass etter 30 år med blodig konflikt i Nord-Irland, og mange har fryktet at en gjeninnførelse av grensekontroller og tollstasjoner kan skape økte spenninger.

EU har imidlertid sagt klart og tydelig at skilsmisseavtalen som ble forhandlet frem under tidligere statsminister Theresa May, ikke vil la seg reforhandle.

Macron pessimistisk til løsning

Torsdag møter Johnson med Frankrikes president Emmanuel Macron, som allerede har uttalt at et «no deal»-scenario er det mest sannsynlige utfallet.

Det er ikke ventet at møtet vil lede til fremdrift i den pågående konflikten mellom Storbritannia og EU.

Macron er tydelig på at EU ikke kan tillate å risikere at konflikten i Nord-Irland blusser opp igjen.

– Vi må alle huske på historien. Det var inntil nylig en krig i denne delen av Europa og de som nå leker med dette glemmer historien for raskt.

Han har også avvist at EU står ansvarlig dersom utfallet blir at Storbritannia går ut av unionen uten en avtale.

– Det ansvaret hviler på den britiske regjeringen. (...) de har opp til siste minutt mulighet til å annullere iverksettelsen av Artikkel 50, sier han og referer til utmeldingsklausulen i EU-traktaten.

