RISIKERER NY DOM: Evelyn Hernandez (med stripete topp) risikerer mandag å bli dømt til 40 års fengsel etter at hun fødte en død baby for tre år siden. Foto: OSCAR RIVERA / AFP

Evelyn Hernandez (21) risikerer 40 års fengsel etter dødfødsel

Påtalemyndighetene i El Salvador har besluttet å be om en enda strengere straff enn tidligere for kvinnen som fødte en død baby for tre år siden.

Fredag ble den svært kontroversielle ankesaken mot Evelyn Hernandez (21) avsluttet. Den opprinnelige rettsaken endte med at Hernandez ble dømt til 30 års fengsel for å ha drept sitt ufødte barn.

Etter å ha sonet tre år av dommen, ble hun løslatt i februar da en dommer forkastet dommen på grunn av utilstrekkelige beviser. Lykken var imidlertid kortvarig for Hernandez, da Høyesterett anket frikjennelsen allerede samme måned.

I sommer måtte hun dermed møte opp i retten nok en gang. Og denne gangen er påtalemyndighetene enda strengere.

De ber nå om at Hernandez dømmes til 40 års fengsel, ifølge CNN.

Dommen er forventet mandag kveld norsk tid.

Fra legevakt til fengsel

Som 18-åring ble Evelyn Hernandez funnet dynket i blod hjemme på badegulvet i byen El Carmen i El Salvador. Etter at hun ble fraktet til legevakten av sin mor, oppdaget legene tegn på at Hernandez hadde vært gjennom en fødsel. Men barnet var ikke der.

Forsvarerne forteller til CNN at legene dermed rapporterte Hernandez til myndighetene, som dro hjem til henne fem timer senere. Der fant de den nyfødte babyen død i en tank.

Tre dager senere ble Hernandez overført til et fengsel i påvente av rettsaken.

Påtalemyndighetene mente nemlig at hun fremprovoserte en abort, og deretter lot barnet dø.

FÅR STØTTE: Mange kvinner møtte opp utenfor rettsalen i El Salvador tidligere i sommer for å uttrykke støtte til Evelyn Hernandez. Foto: Jose Cabezas / Reuters

Sier hun ble voldtatt

Hernandez har hele tiden hevdet at hun er uskyldig, og at hun ikke var klar over at hun var gravid før fødselen skjedde.

Både hun og forsvarsteamet har hele tiden sagt at graviditeten var et resultat av en voldtekt i 2015.

Ifølge hennes forsvarsadvokat, Bertha Deléon, var ikke Hernanez «i fysisk stand til å reagere» da fødselen var i gang.

– Rettsmedisinerne på sykehuset konkluderte med at hun hadde fått et hypovolemisk sjokk, det vil si et alvorlig blod- og væsketap under fødselen, uttalte Deléon til pressen fredag, ifølge CNN.

Ekstrem abortlov

El Salvador, med sine 6 millioner innbyggere, er et konservativt land med en av verdens aller strengeste abortlover.

Siden 1998 har abort vært ulovlig under alle omstendigheter. Til tross for at landets maksimale fengselsstraff for abort er åtte år, har flere titalls kvinner fått fengselsstraffer på opptil 40 år, etter å ha gått gjennom spontanaborter eller dødfødsler.

Dette fordi de har blitt dømt for drap.

I flere av sakene hadde kvinnene også blitt voldtatt, uten at det var en formildende faktor i sakene, ifølge The Guardian.

– Burde aldri vært tiltalt

Politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee, sier til VG at Hernandez historie dessverre ikke er unik.

– Abortlovene i El Salvador er dypt urettferdige. Og i mange av tilfellene ser vi at prinsippet om at en person er uskyldig inntil det motsatte er bevist er helt snudd på hodet. De blir antatt skyldige før de møter opp i retten, og det er de som må bevise sin uskyld i stedet for at påtalemyndighetene må bevise deres forsett og skyld, sier Kaatee.

– De som rammes hardest av dette lovverket er nesten uten unntak fattige, unge jenter som er alene, uten en mann til å beskytte seg. Hernandez er et klassisk eksempel på dette.

Kaatee forklarer at El Salvador i likhet med flere latinamerikanske land har dårlig seksualundervisning, noe som gjør at flere hverken vet hvordan man blir gravid, eller forstår når de har blitt det.

– Amnesty mener at Hernandez aldri burde vært tiltalt, og at hun nå må frikjennes. For det er absolutt ikke bevist utover enhver rimelig tvil at hun har gjort det hun er tiltalt for.

Publisert: 19.08.19 kl. 17:30

