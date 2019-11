RØPER: John Bercow var speaker i parlamentet i ti år. Nå røper han hva han mener om brexit. Foto: Stefan Rousseau / PA Wire

John Bercow: – Nå trenger jeg ikke lenger å være nøytral

LONDON (VG) Mannen som er blitt internasjonalt kjent på grunn av brexit røper endelig hva han personlig mener om å forlate EU.

«Oddsen var imot meg da jeg ble valgt som speaker i 2009».

David Cameron som var statsminister da, ville ikke ha ham, og snobbene i Tory-partiet mente Bercow ikke kunne være speaker fordi han har arbeiderklassebakgrunn, og fordi han støtter LHBT-rettigheter.

Det forteller John Bercow selv.

Likevel ble han valgt til den mektige rollen i det britiske Underhuset i ti år – en av de mest populære speakerne ble han også.

En stor feil

Noen dager etter at han takket for seg i Underhuset møtte han internasjonal presse hos Foreign Press Association og reflekterte over rollen sin. Da fortalte også for første gang hva han mener om brexit.

– Nå som jeg ikke lenger er speaker trenger jeg ikke være nøytral. Min ærlige mening om brexit er at det er den største utenrikspolitiske feilen Storbritannia gjør etter andre verdenskrig, sier Bercow til det fremmøtte pressekorpset.

– Det ærlige svaret er, jeg mener brexit ikke hjelper oss. Verden består av makt- og handel-allianser, og jeg mener det er bedre å være med i dem enn å stå utenfor.

FAMILIEN: John Bercow med kona Sally. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Som speaker ble han gjentatte ganger anklaget av dem som ønsker brexit for å være partisk. Til tross for at han står frem som remainer nå, mener han det ikke påvirket ham mens hans var speaker.

– Jeg var alltid rettferdig i stolen, både mot dem som ville ha brexit og de som er remainers. Til dem som mener noe annet – helt til dagen jeg dør vil jeg si at jeg har opptrådt upartisk. Å oppfylle rollen min i parlamentet som speaker er det jeg har jobbet etter.

DEN NYE: Underhusets nye speaker heter Lindsay Hoyle og fra Labour-partiet. Foto: Jessica Taylor / House of Commons

Bercow mener britene kommer til å diskutere brexit helt sikkert de neste fem årene og trolig de neste 15 årene.

Lenge til punktum

– Jeg skjønner at folk sier, «få brexit unnagjort, bare bli ferdig med det». Vi er fortsatt i første fase av brexit. Etter det skal vi inngå handelsavtaler i og utenfor EU, diskutere sikkerhet og andre ting.

Speaker-rollen var et privilegium, aldri et ork, til tross for lange dager.

– En gang satt jeg i stolen i 14 timer uten pause. Jeg gikk ikke på do. Jeg tok små slurker av vann og hadde sterke mint-pastiller. Innimellom kom noen parlamentarikere bort med cashewnøtter.

Tidlig neste år røper han mer. Da gir han ut bok.

