Laurent (9) klar for å ta eksamen på universitetet

Laurent er ikke som niåringer flest. Han har en IQ på 145, og i neste måned går han opp til universitets-eksamen.

– Jeg er ganske lat, sier den belgiske gutten Laurent Simons til The New York Times.

Han elsker spill som Fortnite og Minecraft, og har egen Instagram-konto.

Det i seg selv er omstridt med en anbefalt aldersgrense på 13 år for sosiale medier. Men det stopper ikke Laurent.

Den super-glupe niåringen startet å studere elektroteknikk ved Eindhovens teknologiske universitet i Nederland som åtteåring.

Universitetsutdanningen er vanligvis et treårig studium. Dersom niåringen får godkjent den eksamenen han skal ta i desember, har han fullført universitetsgraden på ti måneder.

– Deretter vil jeg studere medisin og kunstige organer, sier unge Simons som vil fortsette studiene i USA.

Laurents pappa, Alexander Simmons er intervjuet av CNN om sin evnerike sønn.

Det var de eldste i familien som først gjorde foreldrene oppmerksom på at Laurent var helt spesiell.

– Svært spesiell

– Hans besteforeldre sa alltid til oss at han er svært spesiell. Vi trodde at de tok ham litt for mye på alvor. Men når han begynte på skolen sa lærerne til oss at han var så skarp at de startet med å gi ham ekstra-prøver og oppgaver. Siden bare ballet det på seg, og nå er han snart ferdig med universitetet, sier pappa Alexander Simmons til CNN.

Ansvarlig for elektroteknikk-utdanningen på universitetet i Eindhoven, Sjoerd Hulshof, er klar på at ingen student der noensinne har tilegnet seg kunnskap så raskt som Laurent.

Flere «vidunderbarn» Pablo Picasso: Laget sitt første oljemaleri som niåring. Wolfgang Amadeus Mozart: Mestret instrument som treåring, og komponerte musikk som femåring. Magnus Carlsen: I en alder av 22 måneder, la han sitt første 35 biters puslespill. Som 15-åring vant han sju av ti partier i en blindsjakk-kamp mot den norske junioreliten i sjakk. Tatum O’Neal: Vant fem Oscar for beste kvinnelige birolle som tiåring (for «Paper Moon») i 1973. Minou Drouet: Hyllet som poet som åtteåring. Marjorie Gestring: Tidenes yngste OL-vinner som 13-åring - i stup under OL i Berlin, 1936. Sergej Karjakin: Stormester i sjakk som tolvåring.Stormästare i schack som tolvåring. (Kilder: Expressen, New York Times, CNN og boken «Magnus Carlsen- verdens beste sjakkspiller»)

MENTOR: Peter Baltus er professor ved Eindhoven University of Technology i Nederland. Han er også Laurent Simons’ mentor. Foto: Eindhoven University of Technology

– Laurents kapasitet når det gjelder å absorbere kunnskap er svært høy, noe som gjør at alt går mye fortere og vi kan gjennomgå mye mer stoff på kort tid. Det har vært helt spesielt, sier professor Peter Baltus, som er den unge studentens mentor ved universitetet.

Vil hjelpe mennesker

Niåringen skal ikke ha latt den enorme fremgangen gå til hodet på seg.

Den egenerklærte latskapen begrunnes med at han ikke er det minste sportsinteressert.

Han forklarer motivasjonen for å ville jobbe som lege med kunstige organer og hjerter med at besteforeldrene har hjerteproblemer.

– Derfor vil jeg hjelpe mennesker som dem, sier gutten som er på vei mot å bli et av de yngste menneskene i verden som har tatt en universitetseksamen.

Men før han bestemmer seg for veien videre, vil han ha ferie. Laurent planlegger et avbrekk med en tur til Japan etter lyn-progresjonen som student.

