DRAMATISK: Redsel og fortvilelse står skrevet i ansiktet på politikvinnen som trolig ble truffet av en såkalt molotov-cocktail Foto: JORGE SILVA / REUTERS

Demonstrasjonene i Chile: Satte fyr på politiet

Over to tusener demonstranter og noen politifolk er skadd under de dramatiske demonstrasjonene i Chile. Riktig ille gikk det for denne politikvinnen som skriker ut redsel mens deler av uniformen står i brann.

Nå nettopp







Desperat prøver kolleger av politikvinnen å slukke flammene som slår opp langs ansiktet på offeret. Det antas at hun ble truffet av en molotov-cocktail, en flaske fylt med en brennbar væske som demonstranter har kastet mot opprørspolitiet.

Demonstrasjonene i Chile oppsto spontant etter at prisene på transport ble satt opp i et land hvor store deler av befolkningen ikke har råd til helsetjenester eller andre basale tjenester. Levekostnadene blir høyre, pensjonene strekker og arbeidsledigheten er på over femti prosent.

ALVORLIG: Over 20 mennesker har mistet livet i forbindelse med demonstrasjonene i Chile. Her blir en av opprørspolitiet skadet etter ha blitt truffet av en molotov-cocktail som tar fyr i klærne hennes. Foto: HENRY ROMERO / REUTERS

Siden demonstrasjonene startet 20. oktober har flere enn 20 mennesker mistet livet, rundt 2500 skal være skadde. Politiet beskyldes for å gå altfor hardhendt til verks.

Tåregass og vannkanoner, arrestasjoner med påfølgende tortur av de fengslede er påstander som har fått FN til å reagere.

Verdensorganisasjonen sender nå eksperter på menneskerrettigheter til det latin-amerikanske landet for å rapportere fra dramatikken som finner sted i Chile.

FÅR HJELP: Kolleger av politikvinnen klarer å kvele flammene som tok ta i klærne til politikvinnen. Foto: HENRY ROMERO / REUTERS

Demonstrantene har krevd at president Sebastian Piñera går av, men presidenten klamrer seg til makten og prøver å stagge demonstrantene med å love økning i minstelønna og pensjoner, samt enkelte kutt i helseutgifter

UTSATT: Politiet skyter tåregass og bruker vannkanoner mot demontrantene, som varer med å kaste stein og molotov-cocktails. Foto: IVAN ALVARADO / REUTERS

Publisert: 06.11.19 kl. 11:24







Mer om