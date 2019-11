NYVALG: I kveld møtes Boris Johnson og Jeremy Corbyn til den første TV-debatten i valgkampen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Boris Johnson har overtaket før første TV-debatt

LONDON (VG) Temperaturen i valgkampen blir skrudd opp et hakk i kveld når statsminister Boris Johnson møter Labour-leder Jeremy Corbyn i den første TV-debatten. Begge måker ut ny politikk, og på målingene leder Johnson.

Åstedet er Salford, en av Manchesters forsteder. Den en gang stolte industribyen har ligget i dvale i mange år. Nå blir det investert milliarder i eiendom i Salford, men fortsatt bor noen av landets aller fattigste her.

Klokken 20.00 britisk tid vil flere millioner velgere følge med når Boris Johnson og Jeremy Corbyn møtes i ringen i Salford. I oppgjøret mellom partilederne er brexit og landets økonomi to hovedsaker.

Her er de viktigste punktene å vite før kveldens debatt:

Johnson kommer til å presse Corbyn på brexit. Statsministeren har før debatten sendt brev til opposisjonslederen og bedt ham svare på hva vil gjøre om han vinner valget.

Labour er splittet i brexit-spørsmålet

Corbyn sier han vil forhandle en avtale med EU innen tre måneder og la folket stemme over den innen seks måneder.

Problemet for Corbyn er i imidlertid at partiet hans er splittet i brexit-spørsmålet.

Flere av hans kandidater til statsråder vil nemlig bli i EU. Derfor får Corbyn kritikk for å være ullen i svarene sine.

I brevet gjør Johnson et poeng ut av han har orden i rekkene. Samtlige 650 Tory-politikere som stiller til valg har lovet ham at de vil stemme for brexitavtalen hans.

Johnson leder på målingene

Den siste målingen til BBC som er publisert 17. november viser at:

De konservative og Boris Johnson har 40 prosent oppslutning.

Labour og Jeremy Corbyn har 29 prosent.

Liberaldemokratene 15 prosent.

Brexit-partiet har 8 prosents oppslutning, og trenden for partiet er negativ.

Analysebyrået YouGov har spurt velgerne om hva slags inntrykk de har av Johnson og Corbyn, og deres personlige egenskaper.

Her scorer Johnson best på flere områder.

Han blir oppfattet som en med større beslutningskraft og er også mer likt og kompetent enn Corbyn.

Corbyn blir oppfattet som mer autentisk og ærligere enn Johnson.

OPPGJØR: Britenes statsminister Boris Johnson møter tirsdag kveld Labour-leder Jeremy Corbyn til debatt. Foto: BEN STANSALL / AFP

Disse trekkene kan begynne å endre seg allerede etter kveldens debatt, når de to partilederne får muligheten til å snakke til millioner av velgere i stuene deres i to timer.

Johnson har tidligere gjentatte ganger lovet at han ville ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale. Slik gikk det ikke. I stedet skal det holdes nyvalg 12. desember.

Da håper han å få nok oppslutning i Underhuset vil si ja til en brexit-avtale.

Sist gang britene holdt et «snap-election», i 2017, ledet daværende statsminister Theresa May soleklart på målingene i flere uker, men mot slutten økte Labour sin oppslutning kraftig.

Partiet vant 30 nye seter mens de konservative tapte flertallet i Underhuset.

