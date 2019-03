arrow-left









arrow-right expand-left ANGREPET: Israelske nødetater går gjennom skadene på et hus i landsbyen Mishmeret, nord for Tel Aviv, etter et rakettangrep mandag formiddag der syv ble skadet.

Israel slår tilbake etter rakettangrep

Det israelske forsvaret har iverksatt hevnen etter at et rakettangrep fra Gazastripen rammet et hus i Israel, der syv mennesker ble lettere såret.

Nilas Johnsen

NTB

Statsminister Benjamin Netanyahu gikk raskt ut og lovet et kraftfullt svar på rakettangrepet, og kort tid etter gikk det israelske forsvaret (IDF) ut og bekreftet at de har iverksatt angrep på Hamas-posisjoner på hele Gaza -stripen.

Vitner og sikkerhetskilder sier til nyhetsbyrået AFP at det har vært minst to angrep rettet mot Hamas' militære område i den vestlige delen av Gaza.

– Vi har iverksatt luftangrep mo terrormål tilknyttet Hamas i Gaza den siste timen, men det er for tidlig å si noe om omfanget av angrepet, eller hvor lenge det vil pågå, sier en talsmann for IDF til VG på telefon, klokken 18 norsk tid.

I morgentimene mandag slo en rakett avfyrt fra Rafah sør på Gazastripen ned i et hus i Mishmeret, et landlig område rundt 40 kilometer nord for Tel Aviv.

Ingen har tatt på seg ansvaret for rakettangrepet, men Israel anklager Hamas for å stå bak og har sendt ytterligere to brigader til grensen. Hamas nekter, og fastholder at raketten ikke kom fra dem.

– Ingen i motstandsbevegelsen, heller ikke Hamas, har noen interesse av å avfyre raketter fra Gazastripen mot fienden, heter det i en kunngjøring fra Hamas-bevegelsen, som har kontrollert enklaven siden valgseieren i 2006.

Dette tilbakevises av IDF. En talsmann for det israelske forsvaret sier de holder Hamas ansvarlige.

– Våre angrep nå er gjengjeldelse for rakettangrepet. Hamas har ansvaret for alle angrep som kommer mot Israel fra Gaza. Raketten er bygd av Hamas, og vi mener den er skutt ut av Hamas, sier talsmannen.

RØYK: Røyk stiger mot himmelen etter et luftangrep mot Gazastripen mandag ettermiddag. Foto: AMIR COHEN / X02077

Israelske stridsvogner angrep søndag kveld det som ble omtalt som en Hamas-stilling nord på Gazastripen. Ifølge den israelske hæren var det sendt ballonger med sprengladninger og kastet brannbomber mot grensegjerdet fra området. En palestiner ble såret i angrepet, melder NTB.

Natt til mandag angrep israelske fly ytterligere to mål på Gazastripen, begge omtalt som Hamas-stillinger. Ingen ble såret i angrepet.

arrow-right expand-left STENGER VEIEN: Israelske soldater stenger en vei nær grensen til Gaza, etter at konflikten er blitt intensivert etter et rakettangrep mandag morgen.

Lettere skader

Israelske nødetater opplyser at to kvinner fikk mindre splintskader i rakettangrepet. Fem andre, blant dem tre barn, ble behandlet for lettere skader.

Statsminister Benjamin Netanyahu, som mandag møter president Donald Trump, har avlyst en opptreden hos en proisraelsk lobbyorganisasjon i Washington og returnerer til Israel. Netanyahu viser til mandagens rakettangrep og lover et kraftfullt svar.

pullquote – Det har funnet sted et kriminelt angrep mot staten Israel, og vi kommer til å svare kraftig på dette, sier statsministeren.

Les VG-reportasjen: En av verdens mest omstridte grenser: Her truer Israel og Hizbollah med angrep

Korrupsjonsanklager

Netanyahu står midt oppe i en valgkamp der han møter uventet sterk motstand. Tidligere forsvarssjef Benny Gantz, som ledet to store militæroffensiver mot Gazastripen der 2.425 palestinere ble drept, regnes som Netanyahus fremste utfordrer.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit utgjør også en stor trussel for den israelske statsministeren, etter at han for få uker konkluderte med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap.

FN-granskere anklaget nylig Israel for mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som følge av maktbruken mot ubevæpnede sivile på Gazastripen.

Palestinerne på Gazastripen har det siste året holdt ukentlige demonstrasjoner nær grensegjerdet mot Israel, og israelske soldater har ifølge granskerne med overlegg skutt mot ubevæpnede demonstranter med skarp ammunisjon.

Senest fredag ble to palestinere skutt og drept under en demonstrasjon, og søndag døde en 24-åring av skadene han tidligere hadde fått. Israel avviser FN-granskernes rapport som «absurd» og «løgnaktig».

Trump: Golanhøydene en del av Israel

USAs president Donald Trump vil mandag offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel, ifølge visepresident Mike Pence.

Visepresidenten sier Trump vil komme med en erklæring om saken sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Trump varslet tidligere denne måneden at USAs syn på Golanhøydene vil bli endret.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev presidenten på Twitter.

les også Trumps gavepakke til Netanyahu

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.

Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria, men store deler av området ble okkupert av Israel i 1967. Israel har etablert rundt 30 bosetninger i det okkuperte området, i strid med folkeretten.

25.03.19 17:02 Oppdatert: 25.03.19 18:05