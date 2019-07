Corbyn vil ha ny folkeavstemning om Brexit

* 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for å melde Storbritannia ut av EU.

* 13. mars 2017 ga Parlamentet statsminister Theresa May klarsignal til formelt å starte utmeldingsprosessen.

* 29. mars 2017 utløste Storbritannia EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU, en beslutning som legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det fremtidige forholdet.

* 19. juni 2017 startet forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

* 13. november 2018 bekreftet May at det er oppnådd enighet om et utkast til avtaletekst.

* 25. november 2018 holdt EU et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille og formalisere utmeldingsavtalen.

* Den ferdige avtalen må godkjennes av Parlamentet i London og av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft.

* 15. januar: Et klart flertall i Underhuset stemte nei til avtalen.

* 13. mars: Underhuset stemmer ned avtalen for andre gang.

* 22. mars: EU går med på å utsette brexit fra 29. mars til 12. april.

* 29. mars: Underhuset stemmer ned avtalen for tredje gang.

* 2. april: May sier hun vil be EU om ny kort utsettelse. Hun vil også ha samtaler med Labour-leder Jeremy Corbyn i et forsøk på å samle nok støtte.

* 9. april: May erkjenner at hun ikke kommer i mål med noe brexit-kompromiss med Labour i forkant av EU-toppmøtet 10. april.

* 10. april: Åtte timer langt krisetoppmøte i Brussel. Storbritannia og EU enige om å utsette brexit til 31. oktober. Enigheten betyr at landet må delta i EU-valget 23. mai.

* 17. mai: Seks uker med samtaler mellom regjeringen og Labour avsluttes uten enighet.

* 21. mai: May sier Parlamentet skal få bestemme om det skal holdes ny folkeavstemning om brexit, hvis de folkevalgte godkjenner hennes brexitavtale.

* Samtidig ber hun Labour om å inngå kompromiss for å sikre støtte til avtalen. Corbyn avviser håndsrekningen.

* Mays utspill faller heller ikke i god jord i hennes eget parti, og kravene om hennes avgang tiltar.

* 24. mai: May kunngjør at hun går av som leder for det konservative partiet 7. juni, men fortsetter som statsminister til en etterfølger er funnet.

