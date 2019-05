UNDER ANGREP: Bildet viser en eksplosjon i Gaza by under et israelsk luftangrep. Foto: MAHMUD HAMS, AFP

Ettåring drept i rakettregn mellom Israel og Palestina

På sykehuset i Gaza by ligger en ett år gammel jente som er død. Ifølge palestinske helsemyndigheter ble hun drept da den skjøre våpenhvilen brøt sammen denne helgen.

Flere internasjonale nyhetsbyråer har lørdag kveld publisert bilder av det som skal være den drepte 14 måneder gamle jenta Seba Aby Arar. Bleie og en liten T-skjorte er det eneste barnet har på seg. Det krøllete mørke håret er satt opp i en grønn strikk på toppen av hodet. Hun ser fredelig ut der hun ligger på siden med armene strukket ut på en stålbenk i likhuset til al-Shifa-sykehuset i Gaza by.

Ifølge palestinske helsemyndigheter ble Seba og hennes gravide mor drept da huset deres øst i Gaza by ble truffet av et israelsk luftangrep som kom som svar på raketter fra Gaza lørdag.

Et annet barn skal ha fått moderate skader.

Israelske militære kilder påstår at de ikke har noen informasjon om at den 14 måneder gamle jenta skal ha blitt drept.

expand-left arrow-right 200 RAKETTER: En rakett skutt opp fra Gaza flyr mot Israel.

200 raketter – angrep mot 120 mål

Lørdag haglet angrepene fra begge sider. Det israelske forsvaret melder på Twitter at Hamas, som styrer Gazastripen, sammen med den mindre militsen Islamsk jihad har avfyrt over 200 raketter fra Gaza mot Israel , mens de i retur har gjennomført luftangrep mot 120 mål i Gaza.

I meldingen fremholder de at målene har inkludert et anlegg for produksjon av raketter, våpenproduksjonsanlegg i et Hamas-hovedkvarter og Hamas’ kontorer for etterretning og sikkerhet.

Den 22 år gamle palestineren Imad Nasser ble ifølge sykehuskilder drept da israelske kampfly angrep det forsvarsledelsen betegner som to utskytningsramper for raketter på Gazastripen, skriver NTB.

Helsedepartementet opplyser at til sammen 17 palestinere er såret.

Det israelske forsvaret har hevdet at de bare angriper militære mål.

Mange av angrepene fra Gaza skal ha blitt avverget av Israelske rakettskjold.

Rakett traff skolebygning

En eldre kvinne ble alvorlig skadet da en rakett traff en skolebygning Kiryat Gat i Israel, byen ligger drøye 20 kilometer fra grensen til Gaza, opplyser politiet. De melder også at en mann i byen Ashkelon er skadet.

Rakettregnet kommer dagen etter at en av de voldeligste sammenstøtene på flere uker fant sted på Gazastripen. Fire palestinere, deriblant to medlemmer av Hamas ble drept etter at to israelske soldater ble skadet i en skuddveksling under en av de ukentlige fredagsdemonstrasjonene.

50 andre ble skadet da israelske soldater åpnet ild mot demonstrantene.

Over 200 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og over 6.000 er såret under protester langs grensegjerdet siden de ukentlige fredagsprotestene begynte i mars i fjor. Én israelsk soldat som voktet gjerdet, er drept.

Fakta om Gazastripen 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Nærmere 2 millioner innbyggere.

Okkupert av Israel i 1967.

Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat.

Arbeidsledigheten på Gazastripen er ifølge FN på over 40 prosent, blant unge mellom 20 og 24 år på nærmere 70 prosent.

Kilde: NTB

Publisert: 04.05.19 kl. 22:21